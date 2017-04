122 de ani de la înființarea primei secții de pompieri cu comandă militară în Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pompierii călărăşeni au sărbătorit sâmbătă, 1 aprilie, Ziua Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Barbu Știrbei” al județului Călărași – 122 de la înființarea primei secții de pompieri cu comandă militară din această zonă. În cinstea Zilei Inspectoratului, pompierii din toate subunităţile ISU Călăraşi au desfăşurat activităţi de prezentare tehnică de intervenţie şi de distribuire a unor pliante cu caracter informativ preventiv în locurile cu aglomerări de persoane.

Totodată, cu acest prilej, cadrele militare au organizat în Piaţa Big din zona Orizont o serie de instruiri, manifestări şi exerciţii demonstrative. De asemenea, pompierii călărăşeni au expus cea mai nouă tehnică de intervenţie, autospecialele şi echipamentele pe care salvatorii le folosesc zi de zi la intervenţii pentru salvarea vieţii şi pentru protejarea bunurilor comunităţilor şi a cetăţenilor.

Cadrele Inspecţiei de Prevenire au fost prezente la manifestări şi au instalat un punct mobil de informare, prilej cu care au intrat în contact cu cetăţenii şi le-au distribuit ghiduri şi pliante de informare preventivă.

De la aceste activităţi nu au lipsit copiii, care s-au bucurat de prezenţa pompierilor în Piaţa Big. Cei mici s-au urcat în autospeciale, s-au jucat cu furtunul de apă şi au cunoscut-o pe Maia, câinele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al județului Călărași. De asemenea, pompierii le-au oferit copiilor dulciuri. Adulţii şi-au putut măsura tensiunea arterială, gratuit, la punctele deschise în zona Orizont, cu această ocazie.

