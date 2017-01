153 de autoturisme blocate în zăpadă

Judeţul Călăraşi s-a aflat şi ieri, 18 ianuarie, sub atenţionarea Cod Galben pentru viscol. În cele peste 24 de ore în care judeţul s-a aflat sub atenţionare de vreme rea, mai mute autoturisme au rămas blocate în nămeţi. Conform informaţiilor furnizate de către purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, plutonier adjutant Ovidiu Tătăranu, efectivele Ministerul Afacerilor Interne, ajutate de alte structuri, au salvat 276 de persoane din autoturismele blocate în zăpadă. În total au fost 153 de autoturisme blocate pe drumurile judeţene sau drumurile naţionale. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează participanții la trafic că traficul pe autostrada A2, București / Constanța, rămâne închis. Menționăm că pe drumurile judeţene şi pe cele naţionale se circulă în condiții de iarnă și este absolut necesar ca toți conducătorii auto să respecte indicațiile și recomandările Poliției Rutiere, precum și restricțiile instituite. Din cauza vremii nefavorabile, porturile din Călăraşi şi Olteniţa sunt închise, formânduse pod de gheaţă pe Dunăre, braţul Borcea şi braţul Bala.

Drumuri deschise ieri la ora 12:00

Iniţial toate drumurile judeţene au fost închise din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Începând cu ora 12:00, conform informaţiilor furnizate de către prefectul judeţului Călăraşi, George Iacob, au fost deschise următoarele drumuri.

D.J. 303 Mânăstirea – Sultana.

D.J. 305 Fântana Doamnei – Lehliu – Săpunari.

D.J. 307 A Independenţa – Vlad Ţepeş.

D.J. 201 B Valea Argovei – Lehliu Gară.

D.J. 211 D Ştefan Vodă – D.N. 21.

D.J. 310 din D.N. 21 – Cuza Vodă.

Cod Galben de viscol

Ultima atenţionare meteo cu Cod Galben de viscol a venit ieri, 18 ianuarie, la ora 14:00. Conform meteorologilor în intervalul orar 14:00 – 20:00, în judeţul Călăraşi s-au înregistrat intensificări ale vântului de 55 – 60 de kilometri la oră, izolat 70 de kilometri la oră, spulberând zăpada.

Comments

comments