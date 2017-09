Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a sărbătorit în data de 9 mai, Ziua Europei împreună cu elevi-ambasadori din clasele IX – XI de la Liceul „Danubius” din Călărași, îndrumați de profesorii coordonatori implicați în proiectul „Școli Ambasador ale Parlamentului European”. Evenimentul, denumit simbolic „Repere ale Diversității Europene”, s-a desfășurat la sediul Agenției și a avut ca scop promovarea unei gândiri europene şi popularizarea fenomenului de „Uniune Europeană” în rândul elevilor, precum şi prezentarea investiţiilor realizate la nivelul regiunii Sud Muntenia, cu ajutorul fondurilor europene alocate prin Programul Operațional Regional. În deschidere, directorul ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, a mulțumit partenerilor pentru implicarea în acest proiect și a vorbit elevilor despre Uniunea Europeană și importanța pe care o are pentru noi, toți locuitorii ei: „Vă mulțumim că ați ales să fim parteneri în acest proiect. În definitiv, parteneriatul este întocmai unul din cuvintele-cheie de mare însemnătate ale acestei construcții, numite Uniunea Europeană, care astăzi sărbătorește 67 de ani. Vreau să vă felicit, cadre didactice și elevi ai Liceului `Danubius`, pentru implicarea și interesul pe care îl acordați acestui domeniu atât de important. Ceea ce dumneavoastră ați făcut în cadrul acestui proiect, prin reliefarea rezultatelor obținute în urma derulării fondurilor europene, reprezintă cel mai bun demers pentru a promova programele europene care sprijină dezvoltarea comunităților locale. Puterea exemplului este cea mai importantă pentru a demonstra necesitatea apartenenței noastre la această construcție, numită Uniunea Europeană.” În acest an am sărbătorit Ziua Uniunii Europene printr-o colaborare deosebită cu liceeni și profesori din cadrul Liceului „Danubius”, ce a avut ca rezultat final cartografierea proiectelor finanțate din POR de la nivelul județului Călărași. Pe parcursul evenimentului, liceenii, organizați pe echipe, au construit un puzzle cu harta județului Călărași, pe care, ulterior, au încercat să identifice locurile de implementare a cât mai multor proiecte realizate la nivelul județului nostru.

La finalul acțiunii, elevii şi cadrele didactice de la Liceul „Danubius” au primit, în semn de apreciere pentru implicarea deosebită în acest proiect, diplome de participare din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Cadrele didactice – ambasadori seniori care au fost astăzi alături de noi și cărora le mulțumim pentru implicarea activă în acest proiect destinat Zilei Europei sunt: Dumitrel Toma, Loredana Mira, Roxana Dumitrescu, Mirela Ispir și Valentina Stanciu. Această sărbătoare reprezintă o zi a bucuriei de a fi împreună şi a voinţei de solidaritate a marii comunităţi din care fac parte cetăţenii Europei Unite, care s-a construit de-a lungul deceniilor ca o unitate în diversitate.