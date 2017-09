Municipiul Călăraşi a găzduit, timp de patru zile, Festivalul Internaţional de Folclor „Hora Mare”. Evenimentul a ajuns la cea de-a XXV-a ediţie, însă, anul acesta, organizarea a fost sub aşteptări.

„Hora Mare” a avut loc pe scena din Parcul Dumbrava, iar unii spectatori au fost nemulţumiţi pentru că nu au avut o vizibilitate tocmai bună către scenă. Oamenii veneau la spectacol, se înghesuiau, după care plecau nemulţumiţi de faptul că nu puteau vedea ce se întâmplă pe scenă, spaţiul locaţiei fiind mic. Ştim că grătarul şi folclorul fac o pereche minunată, însă fumul şi mirosul de mici care proveneau de la tarabele amplasate în parc au invadat zona, creându-se un oarecare disconfort. De asemenea, anul acesta au lipsit ţările care odinioară veneau la Călăraşi pentru a-şi prezenta porturile şi dansurile tradiţionale la festival fiind invitate şi prezente doar cinci ţări. Se pare că responsabil pentru această situaţie ar fi fostul manager interimar al Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, Isabella Grosu, care s-a ocupat de organizarea festivalului. Am mai constatat ceva la deschiderea festivalului: prezentatorii evenimentului i-au mulţumit Isabellei Grosu pentru că s-a ocupat de organizare, însă despre numele noului manager al instituţiei culturale, Mihaela Petrovici, nu au pomenit nimic, în condiţiile în care aceasta ocupă de câteva zile postul de conducere. Se înţelege că Isabella Grosu s-a ocupat de proiectul ce a ţinut de organizarea Festivalului de Folclor Internaţional „Hora Mare”, pe perioada interimatului, lucru afirmat chiar de noul manager în cadrul unei conferinţe de presă. Însă, pe Mihaela Petrovici chiar am văzut-o foarte implicată pe parcursul evenimentului, aşa că cei doi prezentatori ar fi trebuit să o amintească în prezentarea instituţiei. În ciuda acestor lucruri, ansamblurile prezente au avut prestaţii minunate, aşa că jos pălăria pentru acestea.

Vă reamintim că în cadrul acestei ediţii, şase ţări, printre care şi România, şi-au promovat folclorul specific zonei de proveniență, prin programe spectaculoase de muzică și dansuri tradiționale, pregătite special pentru publicul călărășean. Ţările care au participat în cadrul festivalului sunt: Italia, cu ansamblul „Kellarious”; Slovacia, cu ansamblul „Inovec”; Muntenegru, cu ansamblul „Danilovgrad”; Bulgaria, cu ansamblul „Nastroenie”; Serbia cu ansamblul “Krusik”. Ca în fiecare an, au participat la paradă și au urcat pe scena Festivalului Internaţional de Folclor „Hora Mare” cele mai reprezentative ansambluri din județul Călărași, promovând astfel folclorul specific zonei noastre: „Bărăganul”, aparținând Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași; „Brâulețul Dunării”, din comuna Grădiștea; „Hora“, din Independența; „Dorulețul”, din localitatea Vlad Țepeș; „Grâușorul”, din comuna Jegălia; „Mlădițele”, din Dichiseni; „Unirea”, din localitatea Unirea; „Dor de dor”, din comuna Dor Mărunt; „Dâlga”, din Dâlga; „Macii Bărăganului”, din localitatea Ciocănești; „Mugurelul”, din comuna Alexandru Odobescu; „Ghiocelul junior” al Palatul Copiilor Călărași; „Roseți”, din Roseți; „Cununița Grâului”, din localitatea Modelu; „Borcea”, din comuna Borcea şi „Spicul”, din Dorobanțu. De asemenea, pentru participarea în cadrul festivalului, Ansamblul Folcloric “Bărăganul” și Taraful Folcloric “Bărăganul”, care aparţin Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași au pregătit un program complex, plin de culoare, dansuri și muzică tradițională autentică. În seara încheierii evenimentului, Ansamblul Artistic Profesionist “Doina Gorjului”, din Târgu Jiu și Ansamblul Folcloric “Bărăganul” al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași au susţinut un spectacol folcloric.

Sperăm ca la anul, acest festival internaţional de folclor să devină ce a fost odată, iar organizarea să se îmbunătăţească.