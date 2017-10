Prin programele sale de sprijin destinate studenților romi, Roma Education Fund Romania este alături de studenți pentru ca aceștia să aibă un început lin de an universitar. Totodată, programele REF Romania asigură o intervenție susținută pe întreaga durată a studiilor. Unul din patru studenți din România admiși la programele de studiu de licență sau masterat își abandonează studiile pe parcursul ciclului universitar.

Una dintre problemele care stă la baza acestei stări de fapt este situația materială, dar și lipsa de sprijin cu care studenții se confruntă. Pentru a elimina aceste bariere în rândul studenților romi, atât Roma Education Fund Budapesta, cât și Roma Education Fund Romania sprijină, prin acordarea de burse, eforturile academice ale studenților de etnie romă în timpul studiilor pentru a putea absolvi cu succes. De asemenea, prin Programul Romaversitas, oferă un mecanism complex de suport pentru îmbunătățirea competențelor și abilităților studenților romi în vederea dezvoltării academice si crearea premisei inserției pe piața muncii. Până acum, în România, REF, prin Programul de Burse Roma Education Fund a furnizat peste 15.000 de burse în ultimii zece ani de funcționare, și asigură coordonarea la nivel național a programului, oferind sprijin financiar unui număr anual de circa 300 de studenți (doar în România). „La început de an universitar suntem cu gândul alături de toți beneficiarii noștri care își încep sau continua studiile de licență, masterat sau doctorat. Suntem mândri că putem contribui pentru crearea unei mase critice de specialiști romi și îi asigurăm că le suntem alături atât la început de drum, dar mai ales când drumul devine greu de parcurs” , a declarat directorul naţional al Roma Education Fund Romania, Claudia Lixandru.

“Am ales să învăț atât cât se poate, în liceu am avut profesori care m-au sprijinit din mai multe puncte de vedere, cu ajutorul lor am reușit să termin cei patru ani de liceu, liceu din București! Mi-am dat seama acum, că am avut foarte multe ocazii în care am vrut să cedez, să rămân acasă lângă mama, aveam posibilitatea să mă și mărit, să nu se mai chinuie mama să mă susțină! Dar acum am realizat că în momentul în care îmi doream ceva, nu mi se deschidea doar o ușă, ci mai multe! Întodeauna am avut curaj să mă lansez în activități noi, să mă autodepășesc, chiar dacă nu știam exact ce va urma! Întodeauna educația va fi un salt în viață, de aceea îmi doresc ca în fiecare școală să existe măcar un profesor care să fie atent la nevoilor copiilor, să viseze împreună cu ei la viitorul lor”, a precizat Ana Maria Micu, studentă în anul III în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială din București. Cei interesaţi de mai multe detalii o pot face la persoană de contact Dănuţ Dumitru, director Advocacy, la numărul de telefon 0725/999.960 sau la adresa de e-mail: ddumitru@romaeducationfund.org.