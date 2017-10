Sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi a găzduit, în data de 18 octombrie 2017, prima reuniune de diseminare a proiectelor Erasmus+. Astfel, au fost prezentate patru proiecte de succes, derulate în unităţile de învăţământ din judeţul nostru. La eveniment au fost prezenţi profesori şi elevi ai instituţiilor şcolare din Călăraşi.

Nicolae Micescu: „Proiectele acestea de succes sunt un exemplu şi pentru celelalte şcoli care încă nu au depus proiecte”

Scopul reuniunii a fost ca cei prezenţi să înveţe de la cei care au avut succes cu proiectele desfăşurate. Inspectorul şcolar de proiecte educaţionale, profesor Nicolae Micescu, a declarat că această activitate s-a derulat sub egida a 20 de ani de proiecte Erasmus în România.

„Astăzi ne-am propus să desfăşurăm o activitate de diseminare a patru proiecte de succes, din judeţul Călăraşi. Două sunt din municipiul Călăraşi, două din judeţ. Un proiect este al Colegiului Naţional ‘Barbu Ştirbei’, unul al Colegiului Agricol ‘Sandu Aldea’ Călăraşi, un proiect este al Liceului Tehnologic ‘Duiliu Zamfirescu’ Dragalina şi altul este al Şcolii Perişoru. Noi suntem bucuroşi că avem, la nivelul judeţului, oameni dedicaţi unor astfel de proiecte. Mă bucur acum că avem în sală şi elevi care au participat la astfel de proiecte şi pot să ne destăinuie din ceea ce au învăţat acolo. Aş vrea să subliniez doar faptul că această activitate o derulăm sub egida a 30 de ani de proiecte Erasmus în Europa şi 20 de ani de proiecte Erasmus în România. Proiectele acestea de succes sunt un exemplu şi pentru celelalte şcoli care încă nu au depus proiecte şi dorim să fie un punct de plecare şi de ambiţionare pentru toată lumea să depună în anul 2018. Ştiţi că la începutul anului se depun alte candidaturi, mai ales prjn faptul că în apelul din 2018 se va reveni la proiecte de tipul Comenius – parteneriate şcolare, adică nişte prioiecte mai uşor de realizat, iar suma sau bugetul va fi mărit cu 40% pentru acestea. Succes celor care vor depune proiecte în 2018”, a afirmat profesor Nicolae Micescu.

Cele patru proiecte au fost prezentate de profesoarele: Marinela Dincă, de la Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călărași, Gherghinica Petre, de la Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călărași, Cristina Colțea, de la Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” Dragalina, și Gabriela Tătuc, de la Școala Gimnazială Nr. 1 din comuna Perișoru.

Liceul din Dragalina a derulat proiectul “Şanse pe piaţa europeană a muncii pentru elevii din Călăraşi”

Liceul Tehnologic “Duiliu Zamfirescu” Dragalina a desfăşurat proiectul “Şanse pe piaţa europeană a muncii pentru elevii din Călăraşi”. Acesta a fost implementat în luna iunie 2016 şi s-a finalizat la data de 31 mai 2017. Scopul proiectului a rezultat dintr-o reală nevoie de formare de competenţe la standarde europene. Obiectivele proiectului au fost: dobândirea de competenţe specifice domeniului alimentaţiei publice, acumularea de cunoştinţe lingvistice de specialitate, îmbunătăţirea competenţelor şi cunoştinţelor unui număr de patru cadre didactice în vederea construirii unei oferte educaţionale moderne şi dezvoltarea cooperării cu instituţiile de învăţământ. Elevii implicaţi au participat la activităţi de practică în restaurante de renume din Lisabona, Portugalia. Pe lângă această activitate practică, au fost culese reţete specifice fiecărui restaurant din Portugalia care au fost adunate într-un mic ghid care a fost distribuit la ultimele activităţi de diseminare. De asemenea, elevii au derulat şi activităţi lingvistice pentru că termenii specifici bucătăriei nu puteau fi însuşiţi dacă nu aveau experienţă în sensul acesta, aceştia obţinând o diplomă, certificându-le competenţele lingvistice. Patru profesori au participat la un stagiu de pregătire profesională sub forma unei perioade de observare direct de la locul de muncă, în vederea construirii unei oferte educaţionale moderne şi diversificate. Şase dintre abolvenţii de liceu au fost deja integraţi pe piaţa muncii din care doi în străinătate, în Italia şi Spania.

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Perişoru a desfăşurat proiectul “Youth, Multilingualism and work perspectives in Europe”

Şcoala Gimnazială Nr. 1 din comuna Perişoru a derulat proiectul “Youth, Multilingualism and work perspectives in Europe”. Acesta s-a bazat pe încurajarea tinerilor în dezvoltarea competenţelor, inclusiv cele digitale pentru piaţa muncii din Europa. Obiectivul principal al proiectului, pentru cadrele didactice, a fost utilizarea practică de la zero şi a proiectării unor lecţii, iar pentru elevi, obiectivul a constat în studierea competenţelor necesare pe piaţa muncii în diferite domenii. Astfel, tinerii au fost încurajaţi să se lege de oportunităţile pe care le au în a lucra în străinătate, în special în Europa. De asemenea, s-a promovat participarea elevilor dezavantajaţi, fiind cuprinşi în proiect elevi care au o situaţie financiară dificilă şi elevi cu anumite dizabilităţi. Toate acestea s-au împletit cu utilizarea tehnologiei informaţiei în desfăşurarea activităţilor. Aceştia au avut de efectuat activităţi care s-au legat de joburile de pe piaţa muncii din Europa, au învăţat să caute prin anumite aplicaţii diferite locuri de muncă, să facă studii, să îşi realizeze CV model european şi scrisoare de intenţie. Totodată, a fost realizat un blog al proiectului, unde au fost trecute toate activităţile. Ca produs final s-a realizat un ibook cu mai multe volume unde se află toate lecţiile predate în toate mobilităţile.

Colegiul Agricol “Sandu Aldea” Călăraşi a derulat proiectul “SudEstRo-AgroVET”

Colegiul Agricol “Sandu Aldea” Călăraşi a desfăşurat proiectul “SudEstRo-AgroVET” împreună cu Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” din Bucureşti, Liceul Tehnologic Agricol Smeeni, judeţul Buzău, şi Colegiul Tehnic „Pontica” din Constanţa. Pentru toţi elevii care au luat parte la proiect, deplasarea lor într-o mobilitate de practică în Portugalia a fost de bun augur atât profesional, cât şi personal. Elevii au făcut practică în Portugalia, învăţând să aplice noţiunile teoretice învăţate. S-a realizat practică în ferme, chiar şi în două hergehlii unde elevii au avut ocazia să obţină şi o diplomă de echitaţie, în fabrici de brânzeturi, lactate, mezeluri, fabrici de procesare a cărnii, în clinici veterinare. De asemenea, a fost realizat un blog al proiectului unde au fost încărcate informaţii de la fiecare flux, poze şi filmuleţe. S-a construit o platformă de învăţare moodle pe care sunt încărcate şi rezultatele de la acelaşi proiect.

Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” a desfăşurat proiectul „Developing skills in Android applications and programming e-commerce platforms”

Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi a derulat, timp de un an, proiectul „Developing skills in Android applications and programming e-commerce platforms”. Din grupul ţintă au făcut parte 32 de elevi din şapte clase de informatică. Aceştia au realizat platforme de e-commerce, acest lucru însemnând dezvoltarea competenţelor de utilizare a unor platforme comerciale în scopul realizării unor magazine virtuale. Elevii au învăţat să folosească o platformă destinată comerţului electronic. Fiecare dintre aceştia şi-a realizat magazinul propriu, şi-a descărcat platforma respectivă, apoi a personalizat magazinul astfel încât să aibă un număr cât mai mare de utilizatori. De asemenea, elevii au aprofundat cunoştinţele în domeniul programării Android, realizând aplicaţii care pot fi folosite în orice şcoală. Elevii Colegiului Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi şi-au prezentat magazinele virtuale şi aplicaţiile Android pe care le-au realizat în cadrul proiectului.