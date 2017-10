Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Călăraşi a organizat vineri, 20 octombrie, un spectacol realizat cu copiii din centrele instituționalizate. Copiii talentaţi din centrele de plasament ale DGASPC Călăraşi au fost pentru prima dată scoşi la rampă şi promovaţi în cadrul unui astfel de eveniment. Ediţia, în premieră, a spectacolului „Copiii noştri au talent” a reunit pe scena sălii „Barbu Ştirbei” mlădiţele talentate din centrele de plasament ale Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi: „Sfânta Maria”, SERA, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever; „Sfântul Ștefan” Perișoru şi Făurei.

Talent, puritate, candoare, implicare, muncă, suflet, dedicare și… am putea continua necontenit cu epitetele pe care le merită, din plin, copiii din cadrul marii familii, reunite sub o singură organizație umbrelă: DGASPC Călărași. Evenimentul a început cu vernisajul unei expoziții de pictură. În foaierul Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi au fost expuse tablourile confecționate folosind tehnica quilling, fotografii, dar și handmade-uri. Copiii au impresionat prin expozițiile de pictură, tablourile confecționate folosind tehnica quilling, fotografii, dar și handmade-uri, realizate în urma frecventării Serviciului pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă.

Carte de poezie, lansată în cadrul evenimentului

În cadrul aceluiaşi eveniment, tânăra Ghulham Hasan, de la Centrul de Plasament „Sfântul Ştefan” Perişoru, şi-a lansat prima sa carte de poezie, intitulată: „Romanţa candelabrului tinereţii”, tipărită cu sprijinul doamnei Viorica Hagianu.

Copiii cu rezultate deosebite la învăţătură au fost premiaţi

Trei copii instituţionalizaţi în cadrul centrelor de plasament ale Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi au fost premiaţi pentru rezultatele deosebite (peste media 9,45), obţinute în anul şcolar 2016 – 2017. Este vorba de Iuliana Pripici şi Cristina Curt, ambele de la Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie SERA, şi Andrei Stan, de la Centrul de Plasament „Sfântul Ştefan” Perişoru.

„Mă bucur că ne-am întâlnit în această sală frumoasă, pentru prima dată, la un asemenea eveniment, alături de copiii şi specialiştii din cadrul DGASPC Călăraşi. Chiar dacă aceşti copii din centre, sprijiniţi de educatori, au câştigat, în ultimii ani, foarte multe premii, niciodată nu am avut prilejul să ne întâlnim, laolaltă, la un eveniment festiv. Ţin să mulţumesc tuturor instituţiilor care ne-au acordat sprijinul în organizarea unui asemenea frumos moment, dedicat copiilor noştri şi tuturor celor care sunt alături de ei”, a declarat directoarea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, Doiniţa Nicolae.

Copiii instituţionalizaţi au pregătit pentru acest eveniment momente artistice de dans, scenete, cântec popular, poezie, DJ şi chiar piese compuse de ei. Alături de ei, au urcat pe scenă tinerii artişti locali invitați, care au participat, de-a lungul timpului, la proiectele derulate de DGASPC. Cosmin Andrian, Denisa Şerban, Antoanela Maria Dima şi Catinca Leu au susţinut recitaluri muzicale și au primit diplome de onoare din partea organizatorului.

Inspectoarea şcolară pentru învăţământ special, profesoara Corina Magearu, s-a arătat impresionată de talentul copiilor, dar şi de implicarea educatorilor.

„Ca simplu spectator, am trăit momente deosebite. Am râs, am cântat, am şi plâns, la un moment dat, am şi meditat alături de unii dintre aceşti copii minunaţi. Însă, nu pot să nu remarc munca acelor educatori care s-au implicat pentru ca acest spectacol să fie o adevărată reuşită. Sunt mândră că avem în judeţul nostru copii atât de talentaţi. Totodată, le urez succes şi multă sănătate celor care le dau o educaţie atât de frumoasă copiilor din cadrul DGASPC Călăraşi!”, a afirmat Corina Magearu.

Oficialităţile prezente la eveniment au fost: secretarul Consiliului Județean, Emil Mușat, directorul Direcției Județene pentru Cultură, Sorin Danciu, directorul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Liviu Oltenacu, inspectorul şcolar pentru învăţământ special, profesoara Corina Magearu, profesorul pentru învățământ special, Dorina Petcu, precum şi reprezentanți ai Centrului Antidrog și ai Protoieriei Călărași.