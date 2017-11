Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” din Călăraşi a organizat, săptămâna trecută, ateliere de creaţie dedicate toamnei. Astfel, elevii Liceului Tehnologic „Constantin George Călinescu” din comuna Grădiştea s-au prezentat la sediul instituţiei culturale cu bogăţiile naturii adunate din propriile grădini şi au realizat trifoiul cu patru foi, care să poarte noroc recoltelor în anul ce vine. Elevii au fost însoţiţi de cadrele didactice Marilena Micu și Isabela Oancea. De asemenea, elevii Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din municipiul Călăraşi au sărbătorit Halloween-ul la bibliotecă. Aceştia au confecţionat dovleci din hârtie.

„Am desfăşurat ateliere cu seminţe de toamnă. Copiii de la Liceul Tehnologic ‘Constantin George Călinescu’ au venit cu seminţe de porumb, grâu, muştar din grădinile lor şi au confecţionat simboluri ale bogăţiei în casă, care se agaţă deasupra uşii. Am bricolat, le-am decupat şi a ieşit foarte frumos totul, iar copiii au fost foarte încântaţi. Este prima oară când ne calcă pragul bibliotecii cei de la Grădiştea. A fost prima întâlnire cu aceştia. Totodată, am avut o acţiune cu Şcoala Gimnazială ‘Mihai Viteazul’, pe care am dedicat-o Halloween-ului, sărbătoarea de toamnă care este la modă. Am confecţionat dovleci din hârtie. Încercăm să atragem toate şcolile în parteneriate. Vrem să ieşim din aria municipiului Călăraşi, să îi atragem şi pe cei din mediul rural, pentru că sunt copii foarte buni. La bibliotecile comunale există puţine volume, pe când la noi există sute de mii de volume. Vrem ca accesul să fie egal la informaţie. Şi copiii din judeţ pot împumuta cărţi de la noi, nu doar cei din municipiu”, a declarat, pentru cotidianul nostru, bibliotecara Simona Calciu.