Asociaţia Viitor Plus şi-a propus să realizeze, prin intermediul unui proiect pilot, perdele forestiere pe o suprafaţă de 8 hectare, de-a lungul a două drumuri judeţene din sudul ţării, drumuri afectate de înzăpeziri. Este vorba despre Sohatu – Gălbinaşi şi Sohatu – Progresu. Prin acest proiect pilot iniţiatorii pot găsi şi soluţii juridice şi de implicare a comunităţilor locale pentru extindere. Cu fiecare 5 lei, un puiet va fi plantat şi îngrijit pe termen lung.

În 2014, România îşi propunea să realizeze perdele forestiere pe o suprafaţă de 5.000 de hectare. La momentul actual, au fost împădurite doar 23 de hectare. Potrivit iniţiatorilor, în ritmul acesta, ar trebui 1.000 de ani să fie atins obiectivul.

“În zona de câmpie, pădurile mai ocupă doar 5% din suprafaţă. Iernile grele troienesc zăpada şi blochează drumurile. În fiecare an auzim la ştiri despre oameni care nu mai pot ajunge la spital sau la serviciu, rămân fără provizii, electricitate. Organizaţia Viitor Plus vrea să le propună oamenilor să se implice în realizarea unei perdele forestiere de protecţie de-a lungul a două drumuri judeţene afectate din sudul ţării: Sohatu – Gălbinaşi şi Sohatu – Progresu. 8 hectare de perdele forestiere care pot salva vieţi şi ajută la protecţia mediului. Un proiect care să fie un exemplu pentru guvernanţi şi care în timp să se extindă. ‘Adoptă un copac!’ este un proiect al Asociaţiei ViitorPlus, care ajută la creşterea suprafeţei împădurite din România. Acesta se bazează pe atragerea de fonduri din mediul privat (firme şi persoane fizice), cu care se realizează păduri noi, care altfel nu ar exista. Ne concentrăm pe locaţii din zona rurală, cu deficit de pădure şi unde există un interes real din partea administraţiilor locale. Vrem să realizăm, cu precădere, perdele forestiere care aduc în plus faţă de beneficiile pădurii şi partea de protecţie a drumurilor şi creşterea productivităţii terenurilor agricole. În perioada 2007 – 2016, sub umbrela ViitorPlus, peste 11.000 de voluntari au ajutat la înfiinţarea a 60 de hectare noi de pădure. ‘Adoptă un copac!’ permite oamenilor să se implice în schimbare, fie printr-o susţinere financiară prin care creştem suprafaţa împădurită, fie participând la plantări sau ajutând la organizarea proiectului, pentru că doar prin implicare directă învăţăm şi evoluăm, pentru că munca ‘la firul ierbii’ ne ajută să apreciem şi să respectăm mai mult ce ne oferă natura”, au spus iniţiatorii acestui proiect.

Stadiul actual al proiectului

În această vară, Viitor Plus a realizat un chestionar adresat tuturor primăriilor din judeţul Călăraşi, unul din judeţele sudice cu rata cea mai mică de împădurire şi multiple probleme în iernile grele, când zăpada troienită blochează drumurile. Astfel, au fost identificate mai multe comune care se confruntă cu această problemă şi sunt dornice să realizeze perdele forestiere.

“Am vizitat fiecare locaţie, ne-am întâlnit cu mai mulţi primari şi am ales pentru început comunele Sohatu şi Gălbinaşi, unde două drumuri judeţene ar putea beneficia de această protecţie pe o lungime de aproape 6 kilometri. Am reuşit să aducem la aceeaşi masă pentru discuţii reprezentanţii celor două primării, Consiliul Judeţean, silvici de renume şi reprezentanţii fermierilor care administrează terenurile unde ar urma să se să facă împădurirea. În prezent, un protocol de parteneriat cu toate părţile implicate este în faza de semnare”, au adăugat iniţiatorii proiectului.

Următorii pași de făcut

În perioada viitoare, după semnarea acordului şi realizarea proiectului tehnic, vor urma şi plantările pentru o suprafaţă proporţională cu fondurile strânse. „Dacă ne atingem ţinta propusă în campanie, de minimum 4.000 de euro şi dacă vom fi printre câştigătorii campaniei de dublare a finanţării din Startarium, atunci vom putea împăduri aproape 2 hectare. Nu ne oprim oricum până nu strângem toate fondurile necesare finalizării celor 8 hectare. După plantări vor fi efectuate lucrări de completare şi îngrijire timp de 3-5 ani până la atingerea stării de masiv (împreunarea coroanelor). Atunci perdeaua forestieră va fi matură, impenetrabilă, va proteja căile de comunicaţie şi nu va mai avea nevoie de intervenţia oamenilor pentru creştere”, au mai declarat iniţiatorii.

La activităţile de plantare din proiect vor fi implicaţi voluntari atât din rândul susţinătorilor, cât şi al comunităţii locale.

Echipa proiectului

Teia Marina Ciulacu este preşedinta Viitor Plus şi iniţiatoarea proiectului „Adoptă un copac!”. Crede că generaţia noastră trăieşte într-o lume care are nevoie de noi seturi de valori, gândire şi comportament, dacă vrem să lăsăm generaţiilor viitoare o planetă care încă să valoreze ceva. Conduce Asociaţia ViitorPlus încă de la înfiinţare, în 2006.

Andreea Croitoru este asistent de proiect în cadrul „Adoptă un copac!” şi s-a alăturat de curând echipei din dorinţa de a munci la un proiect ce aduce o contribuţie tangibilă în cadrul iniţiativelor de mediu. Este foarte pasionată de drumeţii şi alergare şi doreşte să ajute la conservarea mediului, să se poată bucura de acesta cât mai mult timp, atât ea, cât şi generaţiile viitoare. Proiectul beneficiază şi de sprijinul altor membri din organizaţie: Ticu Gabriela, coordonatoare marketing, Lica Angi, coordonatoare resurse umane, dar şi alţi angajaţi din diferite proiecte şi voluntari pasionaţi de domeniu.

Puncte de risc în realizarea proiectului

Cel mai mare risc pentru proiectele de perdele forestiere este cel juridic. Legile proprietătii, cadastrului, procedurile birocratice actuale au împiedicat realizarea de perdele forestiere la scară naţională.

„Noi vom încerca tocmai prin abordarea ‘de jos în sus’ să înţelegem cum ar putea fi deblocate mecanismele actuale, ce şi cum să motivăm şi să implicăm părţile afectate de acest tip de proiect, de la administraţiile locale, proprietarii terenurilor, fermierii, administratorii drumurilor. Vom căuta soluţii legale cu ajutorul persoanelor de răspundere din aceste instituţii şi a experţilor juridici. Vom testa şi propune lucruri noi, care pot să îmbunătăţească sistemele actuale astfel încât acest proiect să fie replicabil şi în alte zone, iar pentru extindere masivă să obţină şi finanţare publică. Dacă nu reuşim să găsim un consens şi soluţie la Sohatu – Gălbinaşi, avem o altă direcţie unde putem investi fondurile cu acelaşi scop de realizare a unei perdele forestiere de 6 hectare în comuna Chirnogi. Acolo singurul proprietar al terenului este primaria, cu care avem deja acordul semnat şi aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local, deci nu există bariere în implementare. Ne dorim totuşi să realizăm proiectul de la Sohatu-Gălbinaşi, unde sunt mulţi proprietari şi fermieri care lucrează terenurile vizate de împădurire, pentru că acest tip de locaţie este reprezentativ pentru alte locuri din ţară unde realizarea de perdele forestiere nu şi-a găsit încă soluţiile de implementare, deci miza este una de găsire a unei soluţii de multiplicare”, au conchis iniţiatorii proiectului.