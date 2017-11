Antrenorul Dunării, Dan Alexa, a prefaţat partida pe care „galben – albaştrii” o vor susţine sâmbătă, 4 noiembrie, în cadrul etapei a 15-a, precizând că ASA Târgu Mureş, în ciuda greutăţilor cu care se confruntă, este o formaţie puternică, având un lot construit de fostul preşedinte al clubului, Dinu Gheorghe, “susceptibil” să se bată pentru promovare.

„ASA are un lot făcut pentru Liga 1. Este o echipă construită de Dinu Gheorghe pentru a promova. Cu acest gând s-a făcut lotul în vară”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, Dan Alexa.

„ASA este o echipă periculoasă care se confruntă totuşi cu probleme. Are mulţi jucători tineri dornici să joace şi poate mai puţin interesaţi de latura financiară. Din acest punct de vedere sunt mai uşor de motivat. Va fi un meci dificil pe care trebuie să-l câştigăm. Din păcate avem şi absenţe. Şandru va lipsi în următoarele două-trei jocuri. Missi Mezu are şi el probleme. Reintră Tomozei după o lungă perioadă. Va fi greu însă trebuie să câştigăm!”, a “decretat” Alexa.

Meciul Dunărea Călăraşi – ASA Târgu Mureş se va desfăşura sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 12:00 şi se va disputa pe arena “Ion Comşa”.