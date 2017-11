Teach for Romania crede că transformarea reală poate avea loc doar prin colaborarea cu mediul privat și sistemul de învățământ. Un exemplu de rezultat concret prin colaborare este Școala Gimnazială Nr.1 Fundeni din judeţul Călărași. Fundeni este o comunitate cu provocări și mult potențial, în care, începând din anul 2014, au predat și predau zece profesori susținuți de programul Teach for România.

Joi, 2 noiembrie, Teach for Romania a desfăşurat conferinţa “Educaţia rescrie povestea”, ediţie desfăşurată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și parte din proiectul “A New Way for New Talents in Teaching”, un program Erasmus+ al Uniunii Europene.

La eveniment au participat Nicușor Călin, reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călărași, Ina Solomon, reprezentant al CSR & Corporate Sponsorships UniCredit Bank, Anca Mărgineanu – alumna Teach for Romania și fostă profesoară în Fundeni, susținută în programul Teach for Romania, Mărioara Ene – expert tehnic în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Impactul în comunitate a fost subliniat în cadrul evenimentului cu ajutorul unui material video, în care se regăsesc declaraţii ale profesorilor implicaţi, ale elevilor, dar şi ale familiilor acestora.

Comuna Fundeni are o populaţie de 4.866 de locuitori, din care peste 50% sunt persoane de etnie rromă. Rata de asistare socială este de peste 40%. 25% dintre elevii şcolii au cel puţin un părinte plecat să muncească în străinătate, iar mediul socio-familial este afectat de violenţă şi lipsă de suport emoţional, care se manifestă printr-o lipsă de implicare şi încredere în educaţie. Încă din anul 2014, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Fundeni se întâmplă lucruri minunate datorită implicării cadrelor didactice, prin sprijinul programului Teach For Romania. Profesorii au reuşit să acceseze şi două proiecte Erasmus.

Anca Popa, profesoară de limba engleză: “Cred că principala nevoie a copiilor este de a fi iubiţi”

Profesoara de limba engleză din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Fundeni, Anca Popa, a afirmat: „Cred că principala nevoie a copiilor este de a fi iubiţi. Cumva de aici pleacă celelalte nevoi ale lor şi fiecare comportament pe care îl au cumva duce în spate la nevoia de a fi iubiţi, de a fi ascultaţi, de a se simţi importanţi până la urmă. Momentul de satisfacţie l-am simţit la finalul primului an în care în timpul unei ore am decis ca unul dintre copii care nu era integrat pentru că rămăsese repetent să lucreze în echipă cu câţiva colegi. După ce am împărţit temele, scopul final al activităţii era ca toată lumea să lucreze în echipă, să colaboreze şi să termine sarcina. Respectivul elev nu reuşise să scrie de-a lungul anului, însă atunci în momentul acela, încurajat de colegi, a dus sarcina la bun sfârşit. Ce a fost extraordinar este că ei l-au încurajat şi au arătat că poate. În momentul acesta a realizat că şi el ar putea să facă parte din clasă şi că nu e aşa de diferit pe cât îl credeau ceilalţi. Cred că acces şi expunere sunt cuvintele de bază când mergem într-o comunitate de genul Fundeni, pentru că mulţi dintre ei nu reuşesc să ajungă nici măcar până la Bucureşti”.

Marius Maria, profesor de fizică: Pentru a putea preda ceva unor elevi, mai întâi trebuie să ai o relaţie cu acea clasă de elevi”

Profesorul de fizică din cadrul instituţiei de învăţământ precizată anterior, Marius Maria, a spus: “Pentru a putea preda ceva unor elevi, mai întâi trebuie să ai o relaţie cu acea clasă de elevi. Punându-se mereu accent pe elev, pe copil, automat, parcă vine din tine să mergi să petreci mai mult timp cu un copil care este cotat ca un elev problemă sau îţi doreşti să afli care este mecanismul de funcţionare. Încerci să iei legătura cu copiii, să afli poveştile din spatele comportamentului lor, să îi înţelegi, să îi ai ca prieteni. Pe lângă oportunităţile pe care încercăm să le creăm pentru elevi, am încercat să creăm oportunităţi şi pentru noi, cei care ne ocupăm de educaţia copiilor, adică pentru profesori. Am accesat două proiecte Erasmus. În filosofia Teach, elevii trebuie expuşi foarte mult pentru a-şi da seama că pe lângă Fundeni, pe lângă comunitatea lor, mai există şi altceva. De aceea, am încercat să îi expunem cât mai mult prin faptul că i-am implicat în tot felul de proiecte”.

Elena Grigore, directoarea Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Fundeni: „Înainte de apariţia reprezentanţilor echipei de teaching din şcoala noastră, modul de lucru cu elevii, cu comunitatea, era mai rigid”

Directoarea Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Fundeni, judeţul Călăraşi, Elena Grigore, a menţionat: „Înainte de apariţia reprezentanţilor echipei de teaching din şcoala noastră, modul de lucru cu elevii, cu comunitatea, era mai rigid. Adică, aveam nişte norme clare pe care noi le respectam şi în prezent ţinem cont de ele, dar am venit cu îmbunătăţiri, adică am venit cu stilul leadership, am înţeles că este corespunzător includerii tuturor elevilor în activitatea didactică şi că în momentul în care un copil este valorificat pentru un tip de activitate şi este apreciat, el poate să îşi schimbe situaţia şcolară, să şi-o îmbunătăţească. Mobilitatea Erasmus a avut un impact pozitiv asupra cancelariei. Profesorii au devenit buni coechipieri în procesul de învăţământ şi au colaborat în cadrul unor activităţi extraşcolare de calitate”.

Ana Maria Gaţea, profesoară de limba română: „Văzând lumea prin ochii noştri, poate elevii devin suficient de curioşi, de ambiţioşi să vadă apoi lumea cu ochii lor”

Profesoara de limba română, Ana Maria Gaţea, a susţinut: „Un profesor are nevoie să fie autentic în faţa elevilor săi şi nu poate fi autentic doar stând cu nasul în cărţi, are nevoie de un mediu social, de un mediu cultural, de interacţiune şi Erasmus a reuşit să ne ofere câte puţin din toate aceste lucruri. Foarte multe dintre activităţile pe care le-am desfăşurat în Barcelona au fost apoi reluate la şcoală, noi le-am aplicat la clasă, cu elevii noştri. Ceea ce noi le-am împărtăşit lor după a fost autentic, pentru că a fost trăit de noi mai întâi şi ei oarecum au văzut lumea prin ochii noştri. Văzând lumea prin ochii noştri, poate devin suficient de curioşi, de ambiţioşi să vadă apoi lumea cu ochii lor”.

Yannis Ilie, elev al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Fundeni: „În clasă nu mai există relaţia aceea: gata, scriem la tablă, mi-am făcut treaba şi am plecat”

Elevii instituţiei de învăţământ sunt foarte încântaţi de ceea ce se petrece în şcoala lor. Yannis Ilie este unul dintre ei. „În clasă nu mai există relaţia aceea: gata, scriem la tablă, mi-am făcut treaba şi am plecat. Nu, în clasa de acum trebuie să înţeleagă toţi copiii, învăţăm şi ne distrăm în acelaşi timp”, a mărturisit Yannis. Bunica lui Yannis, Constanţa Ilie, se bucură că programul Teach For Romania a ajuns în şcoala de la Fundeni. „Copilul este foarte încântat că lucraţi cu el, sunteţi mai apropiaţi de copii. Mi-a zis într-o zi că el ştie lecţia pentru că a fost atent la domnul profesor de fizică şi pentru că le-a explicat foarte bine lecţia. Mi se pare că echipa aceasta poate intra în pielea copilului, îl face să înţeleagă”, a spus bunicuţa.

Marinela Stancu, elevă în clasa a IX-a: „În activităţile cu profesorii, cel mai mult m-au ajutat orele de consiliere şi cele de limba engleză”

De asemenea, Marinela Stancu, elevă în clasa a IX-a, a afirmat că cel mai mult au ajutat-o orele de consiliere şi cele de engleză la care a luat parte. „În activităţile cu profesorii, cel mai mult m-au ajutat orele de consiliere şi cele de limba engleză, pentru că am învăţat să port o discuţie de cel puţin cinci minute cu un om. Lucrurile bune, în mobilitatea Erasmus, au fost că acolo am legat foarte multe prietenii şi ele continuă şi acum pentru că acei copii au fost atât de amabili încât m-au făcut şi pe mine, când am venit înapoi în ţară, să fiu mult mai caldă cu persoanele din jurul meu”, a declarat Marinela.

Mama acesteia, Viorica Nicolae, este de părere că fiica sa priveşte şcoala cu alţi ochi în prezent. „Cei de la Teach au făcut-o să aibă mai mult drag de şcoală, să aibă încredere mai multă în profesori. Chiar venea acasă şi îmi spunea că s-a întâlnit cu doamna profesoară şi că au stat de vorbă”, a menţionat mama elevei.