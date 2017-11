Teatrul Nottara Bucureşti aduce în această lună, pe scena călărăşeană, patru spectacole de excepţie. Cu această ocazie, în data de 6 noiembrie 2017, în foaierul Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie s-a desfăşurat o conferinţă de presă, la care au participat directoarea Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, realizatoarea TVR şi colaboratoarea Teatrului Nottara, Sanda Vişan, managerul CJCC, Mihaela Petrovici, şi actorul şi regizorul Ştefan Niţu. Evenimentul a început cu un moment de reculegere prin aplauze, în memoria actorului Emil Hossu, după care cele două invitate de onoare au fost premiate.

Ştefan Niţu: „De Teatrul Nottara mă leagă nişte amintiri de suflet”

Regizorul Ştefan Niţu a declarat: „De Teatrul Nottara mă leagă nişte amintiri de suflet. Cu ani în urmă, când m-am angajat la cultură, am intrat în contact cu Teatrul Nottara, am cunoscut oameni deosebiţi, oameni minunaţi şi a existat acolo o persoană care mi-a intrat în suflet şi care de fiecare dată venea cu sufletul deschis la Călăraşi. Este vorba despre Emil Hossu. Din păcate, a plecat acum câţiva ani, s-a dus să joace teatru în altă parte şi, în semn de respect, de preţuire, mă gândesc să păstrăm un moment de reculegere prin aplauze. Un an de zile am colaborat cu Teatrul Nottara şi mă bucur că în această toamnă ne aflăm în foaierul Centrului Judeţean de Cultură cu oameni importanţi din domeniul teatrului”.

Sanda Vişan: „În această lună au fost selectate patru spectacole de forţă din repertoriul teatrului”

Sanda Vişan, realizator TVR, a afirmat: „Ne face plăcere să fim aici, în mijlocul dumneavoastră. Acum o lună cred că am fost la Călăraşi, cu prilejul Zilelor Municipiului, cu Răzvan Mazilu, şi mi-am dat seama că e un oraş care ţine la inima lui spirituală, şi atunci, Ştefan Niţu a spus că trebuie neapărat să continuăm aceste colaborări cu Teatrul Nottara. Doamna director Mihaela Petrovici, vă mulţumim foarte mult pentru această găzduire şi sper că împreună cu Teatrul Nottara veţi aduce călărăşenilor cele mai bune spectacole. În această lună au fost selectate patru spectacole de forţă din repertoriul teatrului. Marinela Ţepuş (n.r. – directoarea Teatrului Nottara) a salvat acest teatru din ruina în care l-a aruncat o legislaţie aşa adoptată peste noapte acum doi-trei ani. Avea bulină roşie teatrul. Prezenţa dumneaei la conducerea acestui teatru a însemnat o schimbare de strategie şi veţi vedea rezultatele acestei viziuni manageriale. Teatrul avea un public oarecum îmbătrânit, obişnuit cu un anumit tip de comedie”.

Mihaela Petrovici: „Trupa de teatru ‘Trepte’ va fi implicată în spectacolele de la Teatrul Nottara”

Managerul Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, Mihaela Petrovici, a menţionat: „Deja avem sala plină pentru toate spectacolele. Cu toţii ştiţi că nu a fost o perioadă foarte încărcată din acest punct de vedere în ultima perioadă a anului, în primăvara acestui an, însă, încercăm să suplinim prin activităţile din această toamnă, încercăm să facem un mic efort pentru a aduce cât mai multă lume în sala de spectacole. Sub sloganul ‘Nottara 70, mai tânăr ca niciodată’, teatrul bucureştean, care ne face onoarea de a fi alături de noi, în această perioadă, a avut extrem de multe activităţi, şi iată că suntem şi noi incluşi în acest proiect, care este de fapt un parteneriat, o reciprocitate, pentru că şi trupa de teatru ‘Trepte’ va fi implicată în spectacolele de la Teatrul Nottara, iar doi actori ai trupei de teatru ‘Aurel Elefterescu’, Ştefan Niţu şi Cristi Dionise, vor juca piesa ‘Variaţiuni enigmatice’ la Teatrul Nottara”.

Marinela Ţepuş: „Am încercat ca cele patru spectacole pe care le-am adus la Călăraşi să fie foarte variate”

Directoarea Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a precizat: Nu am crezut că o să vin într-un spaţiu atât de frumos şi de elegant. Nu am crezut că expoziţia noastră înghesuită în foaierul Teatrului Nottara, pentru că e totuşi într-un spaţiu mic, dar se află în centrul Bucureştiului, o să fie adusă aici. Şi eu vă promit că data viitoare se va schimba toată această expoziţie care acum este o retrospectivă a celor 70 de ani de activitate. Cu ajutorul presei am făcut mereu cunoscut ce se întâmplă cu noi şi publicul ne-a urmat prin cele 40 de locuri prin care am jucat, prin ţară, prin Bucureşti, pe unde s-a putut, prin Republica Moldova, am avut premiere chiar la Paris, pentru că Primăria Municipiului Bucureşti cumva a încercat să ne oblojească rănile şi ne-a dat libertatea de a face chiar ce am crezut că e normal să facem pentru a rămâne acolo, în prim-plan, căci ştiţi cum e în România, când ceva se închide nu se mai deschide. Am încercat ca cele patru spectacole pe care le-am adus la Călăraşi să fie foarte variate şi de aceea avem un spectacol foarte vechi, care se joacă de pe vremea lui Mircea Diaconu, cu acelaşi succes, cu casa închisă, dar este unul dintrre spectacolele de mare succes, care după 12 – 13 ani o să vedeţi că nu s-a deteriorat niciun pic. La polul opus avem ceea ce veţi vedea astăzi (n.r. – luni, 6 noiembrie), ‘Burlaci şi Burlăciţe’. Este rezultatul unui proiect pe care l-am făcut noi şi îl facem în continuare, Laboratorul de Teatru Dens, ceea ce înseamnă că în patru sau cinci zile, trei regizori cu trei echipe fac trei spectacole, trei schiţe de spectacol. ‘Nottara este mai tânăr ca niciodată’ a fost un argument al colegilor mei de la Departamentul de Marketing pentru că de fapt după ce am trecut printr-o întâmplare nefericită, am constatat că devenim o familie, o echipă, abia acum simţim că suntem cu adevărat o echipă şi, într-adevăr, avem foarte mulţi actori tineri. Este mai tânăr pentru că este foarte viu, pentru că avem câte nouă – zece proiecte pe an.”

Primul spectacol a fost susţinut luni la sala „Barbu Ştirbei”

Luni seară, pe scena sălii„Barbu Ştirbei” s-a desfăşurat primul spectacol adus de Teatrul Nottara, respectiv „Burlaci şi Burlăciţe”. Sala a fost plină, iar comedia s-a bucurat de un real succes. Următoarea piesă de teatru care va fi prezentată călărăşenilor se intitulează „Totul e relativ” şi va fi pusă în scenă în data de 14 noiembrie 2017. „Vizitatorul” este un alt spectacol de excepţie, care va avea loc pe 21 noiembrie. Ultima piesă de teatru din mini-stagiunea Teatrului Nottara se numeşte „Tango, monsieur?” şi va fi jucată în data 27 noiembrie 2017.