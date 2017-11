Muzeul Municipal Călăraşi a găzduit, în data de 9 noiembrie 2017, o întâlnire a călărăşenilor cu poetul Mircea Dinescu şi prozatorul şi ziaristul Mihai Vişoiu. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Direcția Județeană pentru Cultură și Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu”.

Cu această ocazie, au fost lansate volumele „Colierul din bomboane de colivă” de Mircea Dinescu şi “Era iudelor” și “Moartea nu bate la ușă” de Mihai Vişoiu.

Scriitorul Mihai Vişoiu a declarat: „Nu am uitat de unde am plecat. Am făcut primul cenaclu adevărat în anul 1965, cu oameni care au debutat în literatura importantă. Vă mulţumesc din suflet că m-aţi acceptat de acum 55 de ani”.

Poetul Mircea Dinescu a vorbit despre ziaristul Mihai Vişoiu: „Câteva cuvinte trebuie să spun despre Vişoiu. Profesoara mea de limba franceză era soţia lui Mihai Vişoiu. El era celebru ziarist pe atunci la ‘Tribuna Ialomiţei‘, un ziar proaspăt înfiinţat. Mihai Vişoiu era o figură în lumea aceea destul de cocoşată de vremuri, pentru că era un om liber. Acesta a fost boxer în tinereţe şi campion naţional la juniori. Eu eram elev de liceu, debutasem la Revista ‘Luceafărul’. Mihai, care cocheta cu literatura, a început să îşi recite prozele şi acest lucru era, într-adevăr, un fenomen. Avea un mic cenaclu acolo, iar Vişoiu îşi recita proza. Avea proze scurte. Erau şi poezii în acele proze scurte pe care le-a publicat mai târziu. Eu am debutat pe vremea când tovarăşul Vişoiu era tare la Tribuna Ialomiţei”.

Mircea Dinescu le-a vorbit călărăşenilor despre volumul său, le-a recitat poezii, le-a cântat şi i-a încântat cu umorul şi poveştile sale fantastice. „Am scos de curând o carte, se cheamă ‘Colierul din bomboane de colivă’. Acest titlu este, de fapt, o cochetare cu moartea, deşi, eu am scris despre moarte şi în prima mea carte. Erau versuri de dragoste, dar celebra mea poezie, respectiv ‘Sunt tânăr, doamnă’ era, de fapt, un soi de dat cu tifla morţii, dar este o poezie de dragoste. Aceasta este o poezie pe care am scris-o în clasa a XI-a, la liceu. În 1967, am publicat prima poezie în Revista Luceafărul. În 1968 a avut loc intrarea mea în arena literaturii române. Am devenit cel mai tânăr membru al Uniunii Scriitorilor, din 1971 până în 1980”, a spus Dinescu.

Prezent la eveniment a fost şi edilul-şef al municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, care a oferit Cheia orașului și Diplome de excelenţă scriitorilor Mircea Dinescu și Mihai Vișoiu.

La finalul întâlnirii au avut loc sesiuni de autografe.