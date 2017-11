Tineretul Național Liberal s-a reunit la Alba Iulia, în prima ședință din mandatul noului Birou Executiv, ales în data de 22 octombrie 2017. În cadrul reuniunii, TNL a adoptat o primă rezoluție politică, „ROMÂNIA ALTFEL, prin noi înșine”. „Obiectivul central al rezoluţiei este de a-i determina pe tineri să ni se alăture în efortul nostru de a facilita dezvoltarea României. În prima sută de ani de istorie, liberalii au fost cei care au unit, democratizat și modernizat România. Istoria noastră ne onorează, dar ne și obligă ca, pentru următoarea sută de ani, să facem din țara noastră un stat dezvoltat unitar și echilibrat, o democrație constituțională modernă în care proprietatea privată, libera inițiativă și mediul de afaceri să fie principalii piloni ai prosperității”, se arată într-un comunicat transmis de Tineretul Național Liberal.

Totodată, TNL a decis depunerea la Guvern a unui memorandum, semnat de membrii Tineretului Național Liberal, împotriva modificărilor aduse Codului Fiscal, în condițiile în care deciziile aberante ale guvernului Mihai Tudose îi afectează pe tineri în mod direct.

Mai exact, TNL și-a propus să atragă atenția asupra efectelor măsurilor de modificare a Codului Fiscal asupra tinerilor. Prin memorandumul pe care l-a depus la Guvern, Tineretul Național Liberal avertizează că una din consecințele imediate ale măsurilor adoptate va fi scăderea dramatică a salariilor celor care lucrează în IT, un domeniu cu mai bine de 60.000 de angajați, majoritatea dintre aceștia tineri. De anul viitor, toți cei care lucrează în domeniul IT vor suporta o micșorare a salariului net cu aproximativ 7%, chiar dacă angajatorii le vor majora salariile brute după transferul contribuțiilor la nivelul costului total actual. O altă aberație marca PSD-ALDE este dispoziția ca firmele cu cifra de afaceri de până la un milion de euro să plătească impozit de 1% pe cifra de afaceri, indiferent de profitabilitate. Concret, companiile vor fi nevoite să plătească impozit, chiar dacă au pierderi. Acest sistem de impozitare va determina companiile să-și mute sediile în alte țări și va duce inevitabil și la închiderea multora dintre afacerile tinerilor români. În plus, măsura lovește dur și în organizațiile neguvernamentale deoarece dispare posibilitatea de finanțare a ONG-urilor din impozitul pe profit. Aproximativ 80% din firmele care puteau folosi facilitatea acordată de stat de a direcționa o parte din impozitul pe profit către cauze sociale nu vor mai putea face sponsorizări deductibile către ONG-uri.

TNL atrage atenția și asupra faptului că prin efectul acestor măsuri Guvernul intervine în raporturile juridice private privind munca, ceea ce este nepermis.

Cu privire la justiție, Tineretul Național Liberal este categoric împotriva oricăror modificări, respinse si de catre sistemul judiciar, precum și împotriva dezbaterii în procedură de urgență a proiectului de modificare a legilor Justiției. Urgența nu poate fi justificată atâta timp cât, deși ministrul Justiției, Tudorel Toader, vorbește despre acest pachet legislativ de luni de zile, nu a avut curajul să îl înainteze ca proiect de lege al Guvernului.