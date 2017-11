Ziua Comunei Dorobanţu s-a bucurat şi anul acesta de un mare succes. Ajuns la a şasea ediţie, acest eveniment a reuşit să adune peste 2.000 de participanţi, atât din Dorobanţu, cât şi din localităţile învecinate, care au fost extrem de încântaţi să-şi întâlnească soliştii îndrăgiţi. Pe lângă acest lucru, participanţii au mai avut parte şi de alte surprize, pregătite de primarul comunei Dorobanţu, Vasile Stoica.

În fiecare an, primarul localităţii Dorobanţu, Vasile Stoica, reuşeşte să-i bucure pe cetăţeni de ziua comunei, organizându-le o petrecere pe cinste, cu multe surprize muzicale care să ajungă la sufletele acestora.

Anul acesta, Ziua Comunei Dorobanţu s-a aflat la a şasea ediţie, reuşind să adune peste 2.000 de participanţi, dornici de distracţie şi voie bună. Evenimentul a devenit deja o tradiţie atât pentru cetăţenii din Dorobanţu, cât şi pentru cei din localităţile învecinate, care vin în fiecare an la festivitate pentru a-şi vedea artiştii îndrăgiţi, dar şi pentru a lua parte la surprizele pregătite de către primarul Vasile Stoica.

Pe lângă spectacolul muzical de excepţie, la iniţiativa primarului Vasile Stoica, au fost pregătiţi mititei şi a fost oferită bere tuturor celor care au luat parte la această sărbătoare. Distracţia şi voia bună au întregit meniul perfect al unei petreceri reuşite de Ziua Comunei Dorobanţu. De altfel, copiii au fost extrem de încântaţi pentru că, în spaţiul unde s-a desfăşurat evenimentul, a fost amenajat şi un mic parc de distracţii. Mai mult decât atât, de la această sărbătoare nu au lipsit gogoşile, vata pe băţ şi tradiţionalul cozonac unguresc, kürtőskalács, care i-au îndulcit pe localnici.

Această ediţie a reprezentat o mare bucurie şi pentru persoanele care au împlinit peste 50 de ani de la căsătorie. Astfel, primarul Vasile Stoica a oferit unui număr de 50 de cupluri din Dorobanţu câte 100 de lei şi o diplomă, în semn de respect şi apreciere, aceşti vârstnici fiind un exemplu de viaţă pentru generaţiile viitoare.

Anul acesta, la Ziua Comunei Dorobanţu, au urcat pe scenă artişti îndrăgiţi, de marcă, ai folclorului românesc. Pentru a simţi din plin că este ziua localităţii, primarul comunei a dorit să le facă o surpriză participanţilor aducându-l în mijlocul lor pe îndrăgitul cântăreţ de muzică populară, Gelu Voicu, ce a încântat atât cu glasul şi talentul său, cât şi cu dragostea pentru diferite instrumente de suflat, precum fluier şi chiar cimpoi, inimile oamenilor prezenţi la eveniment.

De asemenea, spre bucuria localnicilor, pe scenă a mai urcat şi cunoscuta interpretă de muzică populară, Mioara Velicu, ce i-a dedicat câteva versuri speciale primarului Vasile Stoica.

Totodată, la această sărbătoare, i-au încântat pe dorobănţeni şi faimosul solist Ion Paladi, precum şi artiştii populari Mariana şi Mihai Călin, care s-au implicat în organizarea spectacolului muzical.

De asemenea, toţi interpreţii au reuşit să creeze o atmosferă de veselie şi voie bună, iar cei mai mulţi participanţi s-au prins în hore alături de solişti şi au dansat preţ de câteva ore, uitând pentru o clipă de grijile cotidiene. De menţionat ar fi şi faptul că la această manifestare şi-au făcut apariţia şi membrii Ansamblului „Spicul” Dorobanţu, mândria acestei comune, care a uimit publicul cu talentul lor.

Vasile Stoica: „Mă bucur că şi în acest an am reuşit să-i fac pe localnici fericiţi, de ziua comunei noastre”

La Ziua Comunei Dorobanţu, la invitaţia primarului localităţii, Vasile Stoica, au fost prezenţi senatorul PNL Răducu Filipescu, deputatul PNL Cătălin Predoiu, primarul muncipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Călăraşi, Marian Dinulescu şi Valentin Barbu, membra în cadrul Biroului Permanent Naţional al Partidului Naţional Liberal, Antoaneta Ancuţa Braşoveanu, inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă din Călăraşi, Nicolae Dumitru, consilierul judeţean Ilie Tîlpeanu, precum şi foştii parlamentari călărăşeni ai PNL, Liviu Tomoiagă şi Dan Motreanu.

Pentru al doilea an consecutiv, cu ocazia Zilei Comunei Dorobanţu, organizatorii au pregătit o expoziţie ce a cuprins obiecte şi unelte tradiţionale specifice zonei, fotografii cu obiceiuri şi costume populare. Expoziţia face parte din proiectul denumit „Dorobanţii de la Mostişte”. Aceasta a fost atracţia participanţilor, care au fost surprinşi şi încântaţi să vadă obiectele ţesute cu migală şi multă dragoste de către persoanele care azi sunt trecute de vârsta de 70 de ani.

Seara s-a încheiat cu un impresionant foc de artificii, care a bucurat privirile celor prezenţi, în special ale copiilor.

„Mă bucur că şi în acest an am reuşit să-i fac pe localnici fericiţi, de ziua comunei noastre. De asemenea, a fost o mare bucurie pentru mine să înmânez diplomele celor care au împlinit 50 de ani şi chiar mai mult de la căsătorie. Aceşti oameni merită tot respectul şi admiraţia noastră, pentru că au reuşit să treacă împreună peste toate obstacolele vieţii şi să rămână tineri sufleteşte şi la peste 50 de ani de căsnicie. Ei sunt un exemplu demn de urmat pentru generaţiile ce vin din urmă. Mulţumesc tuturor invitaţilor pentru că şi-au făcut timp şi au fost la ceas de sărbătoare în mijlocul nostru, cât şi pentru toate cuvintele frumoase pe care ni le-au adus, de ziua comunei noastre. Sunt încântat de faptul că, şi în acest an, foarte mulţi cetăţeni din Dorobanţu, dar şi din satele învecinate au dat curs invitaţiei mele de a participa în număr foarte mare la Ziua Comunei şi sper că am reuşit ca acest eveniment să ajungă la inimile lor. Am dorit ca şi la această ediţie să încânte sufletele tuturor artişti consacraţi ai cântecului popular românesc şi am încrederea că am reuşit prin acest mod să-i bucur şi să-i fac să uite pentru o clipă de grijile cotidiene. Felicit pe toţi cei care mi-au dat o mână de ajutor în pregătirea acestui eveniment. De asemenea, ţin să felicit mândria comunei noastre, Ansamblul Folcloric ‘Spicul’ Dorobanţu, care ne-a bucurat şi de această dată cu talentul său”, ne-a declarat primarul comunei Dorobanţu, Vasile Stoica.