Salariaţii din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Călăraşi au protestat ieri, 16 noiembrie, în faţa sediului, cerând corecţii la Legea salarizării, care le-ar diminua veniturile începând de anul viitor. Angajaţii instituţiei susţin că s-au “săturat de promisiuni” și solicită aceeași grilă de salarizare cu APIA – Central. Aceştia cer garanții că nu le vor fi reduse salariile și trecerea pe aceeași grilă de salarizare ca și colegii lor din București, deoarece reprezintă “aceeași instituție, cu aceleași proceduri”.

Preţ de câteva ore, lucrătorii din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Călăraşi au participat ieri la un protest în fața sediului, alături de alţi colegi din diferite judeţe, nemulțumiți că, după calculele lor, salariile le vor scădea din ianuarie 2018.

Protestatarii spun că, deși au sperat într-o “rezolvare amiabilă”, li s-au făcut doar “promisiuni deșarte”, urmând ca, odată cu intrarea în vigoare a legii unice a salarizării, veniturile angajaților din teritoriu să scadă cu sume cuprinse între 600 și 2.000 de lei.

Salariaţii au ieșit în fața instituției, unii dintre ei ținând în mâini pancarte pe care își scriseseră nemulțumirile. Totodată, aceştia ne-au mărturisit că, în cazul în care doleanțele nu le vor fi ascultate, protestele vor fi reluate în cursul săptămânii viitoare, când programul ar putea fi întrerupt zilnic timp de o oră. Mai mult decât atât, protestatarii susţin că, deşi volumul de muncă este foarte mare, lucrându-se chiar şi peste program, şi în unele zile, până la 2 sau 3 dimineaţa, angajaţii APIA nu s-au plâns niciodată de acest lucru. Ei au mai spus că nu cer suplimentarea veniturilor, ci doar ca acestea să nu le fie diminuate.

“A fost un protest spontan, ne-am gândit toţi colegii că este timpul să tragem un semnal de alarmă. Se pare că prin aplicarea Legii 153, noi, ca şi categorie de funcţionari publici, vom fi discriminaţi, salariile noastre vor scădea. Cu toate că au fost foarte multe întâlniri cu domnul ministru, întâlniri în care ni s-a promis că nu vom avea această problemă salarială. După calculelel noastre, vor fi modificări, modificări destul de mari în ceea ce priveşte salarizarea şi dorinţa noastră majoră este să fim priviţi ca un tot unitar. APIA este o agenţie înfiinţată în baza Legii 1/2004, o agenţie unitară, sau APIA Centrală n-ar putea să-şi desfăşoare activitatea fără centrele judeţene. Constatăm acum că, prin această anomalie a legii, suntem discriminaţi şi nu mai suntem priviţi ca un tot unitar şi acesta este motivul nostru principal pentru care protestăm. Nu cerem drepturi salariale suplimentare, nu vrem bani mai mulţi, vrem să ne facem treaba în continuare. Agenţia este cea care a absorbit peste 98% fonduri europene. Din 2007 până în 2017, am adus peste 20 de miliarde de euro, este instituţie etalon pentru tot ceea ce înseamnă absorţie fonduri europene şi se pare că undeva s-a întâmplat ceva. Acesta este un motiv pentru care noi suntem nemulţumiţi şi nu vrem să desfiinţăm un lucru care funcţionează. De toate celelalte probleme pe care le-am avut nu ne-am plâns niciodată. Aşadar, nu ne-am plâns de orele lucrate suplimentar, de sâmbete şi duminici pe care le-am lucrat, de stresul care este creat. Avem o rată de mortalitate foarte mare şi se poate verifica, nu trec săptămâni în care să nu primim un mail prin care să ne aducă la cunoştiinţă că un coleg de-al nostru a dispărut din cauze de stres şi suprasolicitare. Lucrăm la temperaturi extreme, atât vara cât şi iarna, cei care sunt pe control. Colegii de la Administrativ fac ore suplimentare ca şi ceilalţi. Sunt foarte multe probleme pentru care nu ne-am plâns. Acum tragem un semnal de alarmă, a fost un lucru pe care l-am pregătit ad-hoc, ne gândim să apelăm la toate celelalte forme de protest legale, dacă nu suntem luaţi în considerare din acest punct de vedere. Am văzut că pentru unele instituţii s-a putut şi s-a privit unitar, dau exemplu Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, iar noi, care suntem instituţie etalon, suntem priviţi discriminat. Încercăm, şi asta este dorinţa noastră majoritară, să fim priviţi unitar şi să fim şi noi văzuţi, cei din subordinea aparatului central, ca o agenţie de sine stătătoare, care lucrează sub aceeaşi formulă. Suntem toţi angajaţii centrului judeţean, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Călăraşi are în jur de 80 de salariaţi. Motivul pentru care am ieşit este să tragem un semnal de alarmă, poate reuşim să sensibilizăm într-un fel sau altul”, ne-a declarat Ionuţ Geacă, consilier în cadrul Serviciului Controale pe Teren din cadrul APIA Călăraşi.