Povestea lui Ştefan şi Lucian, doi băieţi din Călăraşi, este una cutremurătoare. Aceşti copii, pentru care soarta a fost cam nemiloasă cu ei, au o situaţie materială extrem de precară şi au mare nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet mare. Cei doi băieţi sunt în grija bunicii pentru că tatăl lor a decedat în urmă cu nouă ani, în urma unui accident, iar mama lor a primit un diagnostic destul de crunt, iar medicii nu-i mai dau nicio şansă de supravieţuire.

Zilele trecute, directoarea Crucii Roşii Călăraşi, Aura Giurcă, a prezentat povestea a doi băieţi din Călăraşi, care au mare nevoie de sprijinul nostru. Astfel, cei doi copii, Ştefan şi Lucian, trăiesc de pe o zi pe alta, alături de bunica lor. Tatăl băieţilor a murit în urmă cu nouă ani, iar mama lor, foarte bolnavă, îi priveşte cu lacrimi în ochi pe cei doi copii pentru că nu le poate oferi ajutorul. Având în vedere situaţia celor doi băieţi, Crucea Roşie Călăraşi a demarat campania umanitară “Din suflet pentru suflet”, cu ajutorul căreia această familie poate primi donaţii de la oamenii cu suflet mare.

Martoră a poveştii dramatice a celor doi copii, Aura Giurcă face apel la toţi călărăşenii şi nu numai, pentru a le întinde o mână de ajutor.

“Zilele trecute am aflat de cazul unui băieţel de clasa a IV-a şi al fratelui său de clasa a X-a, Ştefan şi Lucian. Aceşti copii sunt îngrijiţi de bunica lor în vârstă de 78 de ani, bătrână şi bolnavă. Mama lor trage să moară, medicii i-au mai dat extrem de puţin timp. Tatăl lor a murit acum nouă ani într-un accident de maşină. Pe Ştefan şi Lucian i-am cunoscut astăzi (n.r. – duminică, 19 noiembrie). Curaţi, cuminţi, sfioşi, speriaţi, cu extraordinar mult bun simţ, harnici, rupţi, peticiţi, înfometaţi şi trişti… Darius, verişorul lor de doi ani şi câteva luni, murdar, în picioarele goale, speriat, curios. Stau toţi într-o casă din chirpică/gard/paiantă. Printr-o ditamai gaură în acoperiş intră apă care se amestecă cu pământul de jos. Aragazul nu mai merge. Şi nici anticul frigider de după uşă. Au caldură doar în camera în care e mama care trage să moară. Azi am fost la ei pentru că trei oameni cu suflet bun le-au cumpărat patru metri steri de lemne. Profesorii şi învăţătorii au pus mână de la mână (din salariile lor ‘formidabile’) şi le-au cumpărat o maşină de spălat, de Black Friday. Şi le-au dus şi cartofi, ceapă, morcovi, cât să facă o tocană. Un alt om cu suflet mare, Elena Nicolache, de la Bucătăria Românească din Călăraşi, le-a dus mâncare şi le va asigura mâncarea până în momentul în care vor fi înscrişi la Cantina Socială Călăraşi. Crucea Roşie Călăraşi vă roagă să fiţi alături de această familie! ‘Din suflet pentru suflet’ se numeşte evenimentul pe care îl desfăşurăm în parteneriat cu Primăria Călăraşi. Vă aşteptăm la sediul Crucii Roşii Călăraşi: Prelungirea Bucureşti, nr. 24, bl. M19, et. 1, ap. 1, deasupra magazinului ‘Orange’ din zona Orizont. Avem nevoie de încălţăminte de băieţi mărimea 42-43, haine de băieţi mărimea XL – de iarnă şi nu numai, hăinuţe şi încălţări pentru cel mic de doi ani, iar pentru Ştefan – încălţăminte 36-37, geaca – 26, pantaloni – 30 (un copil de clasa a IV-a). Conserve, alimente neperisabile, dulciuri, toate vor fi necesare familiei. Vă mulţumesc în numele acestor copii! Vine iarna, vine Crăciunul şi toţi oamenii ar trebui să fie fericiţi, mai ales copiii!”, a precizat Aura Giurcă, directoarea Crucii Roşii Călăraşi.