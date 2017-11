În ultimele zile am tot întrebat reprezentanţii Consiliului Judeţean Călăraşi, responsabili de relaţia cu presa, despre o posibilă suspendare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, ce ar fi trebuit să se organizeze astăzi, 22 noiembrie. Este vorba despre fostul post deținut de Daniel Ştefan. La acest concurs a fost înscris şi admis un singur dosar, cel al lui Eduard Grama, care ocupă, în momentul de faţă, postul de director adjunct în cadrul aceleiaşi direcții. De fiecare dată ni s-a răspuns că nu există informaţii clare cu privire la o posibilă suspendare a concursului.

De menționat că în această dimineaţă, la avizierul instituţiei s-a afişat anunţul de suspendare a concursului, ca urmare a faptului că dosarul lui Eduard Grama a fost declarat admis fără a fi analizat de către preşedintele comisiei de concurs, acesta fiind în concediu medical în perioada de evaluare a dosarelor (6 – 7 noiembrie a.c.). Suspendarea concursului s-a făcut în urma sesizării lui Marian Oancea, responsabil de procedură în comisia de concurs. Aşadar, reprezentanţii Consiliului Judeţean ştiau foarte clar de problema semnalată încă de la începutul acestei luni, însă au evitat să ne răspundă.

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cursul zilei de astăzi, 22 noiembrie, când, încă de dimineaţă am încercat să luăm legătura telefonic cu Marinela Voivozeanu, responsabilul de relaţia cu presa, desemnat de Consiliul Judeţean Călăraşi. Nu ni s-a răspuns la telefon. În jurul prânzului am revenit cu un sms, solicitând confirmarea informaţiei potrivit căreia concursul a fost suspendat. Nici de această dată nu am avut noroc. În jurul orei 13:00, am abordat pe messenger aceeași persoană, văzând că este online. Ni s-a răspuns că este în şedinţă şi nu poate să vorbească. Abia după ora 16:00 am fost contactați, însă cu același răspuns: „Nu știu nimic despre subiect. Am fost ocupată toată ziua”.

În perioada de colaborare cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Călăraşi, am reținut că în momentul în care Marinela Voivozeanu nu poate fi contactată, putem apela la Alexandru Botezatu, persoană care de fiecare dată a răspuns cu promptitudine şi cu bun simţ la toate solicitările noastre. Toate bune până astăzi când pe telefonul lui Alexandru Botezatu a pus mâna chiar Eduard Grama, care ne-a sunat şi ne-a „pus la punct” din calitatea sa de director adjunct al Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe.

Pe Alexandru Botezatu l-am abordat tot pe același messenger. Văzând că este online, l-am rugat să ne dea informații privind derularea sau suspendarea concursului. Acesta ne-a răspuns că nu știe și să sunăm noi la Resurse Umane, întrucât el era plecat prin oraș cu o delegație bulgară. Am insistat și l-am rugat să sune el la Resurse Umane și să ne furnizeze informația oficial. Răspunsul a fost următorul: „Te rog să faci oficial, termenul „pe surse” nu mai există”. Păi… tocmai asta făcusem, solicitasem o informație oficială. Pe surse puteam publica informația cu câteva zile înainte, fără a mai solicita, în nenumărate rânduri, un punct de vedere oficial.

Eduard Grama refuză să ne dea personal informaţia şi ne solicită cerere pe Legea 544

În clipa imediat următoare acestei discuții, primim un telefon de la Alexandru Botezatu, însă la capătul celălalt se aude vocea lui Eduard Grama.

E.G.: Ce s-a întâmplat? Am înțeles că aveți curiozități.

R: Eu voiam să vorbesc cu Alex Botezatu, dar este perfect și așa.

E.G.: Stați puțin că trebuie să ieșim din sfera asta de șuetă.

R.: Nu este o sferă de șuetă, am întrebat oficial.

E.G.: Pe sms nu este oficial.

R.: Avem colaborare și cu alte instituții. Putem adresa întrebări și primim informații. S-au stabilit termeni noi și nu am fost informați sau cum?

E.G.: Nu pe sms. Există o Direcție care se ocupă de asta.

R.: Nu este sms. Vorbeam pe messenger.

E.G.: Pe messenger. Trebuie să ieșiți din starea de șuetă cu care sunteți obișnuiți.

R.: Nu este o stare de șuetă. V-am spus, colaborăm așa și cu alte instituții. Am adresat o întrebare la care mi se poate răspunde.

E.G.: Cu Consiliul Județean nu colaborați așa!

R.: De când?

E.G.: De… mâine!

R.: În calitate de ce îmi adresați această informație?

E.G.: Cum în calitate de ce?

R.: Da. În calitate de ce? Nu lucrați nici la Promovare, nu sunteți nici președintele Consiliului Județean.

E.G.: În raport cu modul de abordare al oamenilor care lucrează în Consiliul Județean.

R.: Dar eu nu v-am adresat dumneavoastră personal nicio întrebare.

E.G.: Suntem în ședință și dumneavoastră insistați și dați sms-uri.

R.: Nu dau sms. Vorbesc online cu un om care se află online pe facebook.

E.G.: Dacă nu aveți program astăzi…

R.: Păi văd că și angajații Consiliului Județean stau pe facebook în timpul programului.

E.G.: Bine am înțeles. Faceți solicitare în scris.

R.: Eu vorbeam cu domnul Alex Botezatu. Poate să îmi răspundă domnul Alex Botezatu?

E.G.: Nu poate să vă răspundă pentru că este în ședință și mi-a tot spus că insistați cu mesajele.

R.: Păi și atunci, domnule Grama, dacă tot m-ați sunat, astăzi ați susținut concursul sau nu?

E.G.: Aveți posibilitatea să dați o hârtie scrisă și Consiliul Județean vă răspunde oficial, da?

R.: De acum încolo vom colabora doar pe procedura asta?

E.G.: Da, doar pe procedura asta!

R.: Așa ați stabilit dumneavoastră de la Direcția de Dezvoltare?

E.G.: Nu. Asta vă pot spune în momentul ăsta pentru că așa este normal, oficial.

R.: Dar dumneavoastră nu sunteți nici președintele Consiliului Județean și nici de la Promovare.

E.G.: Dar și dumneavoastră sunteți obișnuită să dați sms-uri unor oameni care chiar lucrează în momentul ăsta.

R.: Dar v-am spus ca nu dau sms, ci vorbesc cu o persoană care este online pe facebook.

E.G.: Da, este online. Așa este. Ei sunt la echipa de Promovare și în momentul acesta postează ceva.

R.: Tocmai! Eu am vorbit cu un domn de la Promovare, nu cu dumneavoastră.

E.G.: Haideți… când o să fiți mai coerentă… (Închide telefonul).

Dacă punem discuțiile cap la cap, tot nu înţelegem unde se aflau reprezentanții Consiliului Județean. În oraș cu delegația bulgară, cum susține Alexandru Botezatu, sau în ședință, cum susține Eduard Grama? Nu poți fi în două locuri în același timp.

Să mai clarificăm un aspect. Legea 544 prevede, printre altele, și următoarele: „Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. (…) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. (…) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionării din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate. (2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7. Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore”. Vedeți domnul Grama? Se pot solicita informații chiar și verbal! În judeţul nostru există purtători de cuvânt care răspund la solicitările presei şi la ora 3 dimineaţa. La Consiliul Judeţean se poate comunica doar pe baza solicitărilor scrise, semnate, ştampilată şi înregistrate. Cu răspuns la minim 10 zile.

Încă un aspect. Jurnaliștii stau pe facebook în timpul serviciului pentru a prelua și informațiile privind activitatea derulată de Consiliul Județean. Informații postate exclusiv pe facebook și nu transmise într-un comunicat de presă, așa cum poate ar fi fost normal.

La preluarea mandatului, actualul președinte al Consiliului Județean, Vasile Iliuță a purtat o discuție deschisă și onestă cu reprezentanții presei. La acea vreme, domnia sa ne îndemna să fim imparțiali și foarte atenți la activitatea instituției. Mai mult, ne-a spus să semnalăm neregulile constatate, astfel încât acestea să fie remediate în scurt timp. Îl întrebăm astăzi pe președintele Vasile Iliuță: Cum putem face acest lucru, dacă pentru un subiect de genul ăsta, ne lovim de această atitudine din partea subordonaților? Și culmea, nu din partea celor care se ocupă de relația cu presa, care astăzi ne-au evitat elegant spunând că au treabă, ci din partea unui simplu director adjunct pe care nu l-a căutat nimeni. Cu siguranţă acest lucru nu ar fi fost posibil dacă angajatul cu pricina nu ar fi ştiut că se bazează pe susţinerea preşedintelui Consiliului Judeţean.

Pentru ce atâta secretomanie, ţinând cont de faptul că la avizierul instituţiei era deja afişat anunţul privind suspendarea concursului? Nu va putem spune. Probabil jurnaliştii sunt de vină că au solicitat un punct de vedere oficial în legătură cu acest subiect, indiferent de modul în care s-a făcut solicitarea (telefonic, sms sau messenger).