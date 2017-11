Un bac aparţinând societăţii Ostrovit S.A. este blocat de mai bine de 13 ore într-un banc de nisip. Incidentul s-a produs aseară în jurul orei 20:30, când bacul a rămas blocat în mijlocul Dunării. Bacul are la bord două tiruri, dintre care unul este încărcat, și două autoturisme. Conform informaţiilor oferite de Constantin Anghel, şeful Căpităniei Călăraşi, la bordul navei se află în momentul de faţă 5-6 persoane, șoferii și echipajul șalupei care împinge bacul. Aceştia au primit apă şi mâncare de la reprezentanţii Ostrovit S.A.. “S-a lucrat toată noaptea cu trei remorchere, însă nu am reuşit să remediem situaţia. În momentul de faţă se intervine cu o navă şi împingătorul Silistra, aflat sub pavilion bulgăresc”, ne-a declarat Constantin Anghel. Revenim cu informaţii privind situaţia de pe Dunăre, în funcţie de evoluţia lucrurilor.