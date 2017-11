Pentru al treilea an consecutiv, comuna Jegălia, din judeţul Călăraşi, a găzduit acţiunea de împădurire „Plantăm fapte bune în România”. Într-o zi frumoasă şi călduroasă, respectiv sâmbătă, 25 noiembrie, aproximativ 600 de voluntari au fost prezenţi în localitatea Jegălia, unde au plantat 6.500 de puieţi de salcie, pe o suprafaţă de şase hectare care fac parte dintr-o zonă inundabilă. Anul trecut, în comuna Jegălia, 1.225 de voluntari au plantat 27.500 de puieţi de salcie, pe o suprafaţă de 24 de hectare.

Aurel Vasile: „Să dea Dumnezeu să crească frumos pădurea”

Edilul-şef al comunei Jegălia, Aurel Vasile, este foarte încântat de faptul că acest eveniment s-a desfăşurat pentru a treia oară cu succes.

„De la Bucureşti au fost prezenţi în jur de 500 de voluntari, iar din localitate au fost 40 de copii, plus consilierii locali. Deci, aproximativ 600 de persoane au fost prezente, aici fiind incluse şi cele care au distribuit materia primă şi care au făcut ca lucrurile să meargă bine. Deocamdată, pe această suprafaţă s-au plantat 42 de hectare, rămânând zece care sunt cedate pentru animalele din comună, ca islaz. Iniţial, am avut aproximativ 900 de puieţi, dar am plantat 6.500, pe o suprafaţă de şase hectare şi am mai folosit până în 400 de puieţi pentru completări în terenul pe care am plantat în anii trecuţi. Anul precedent, procentul de prindere a fost foarte bun. În jur de 95% s-a prins ceea ce am plantat, dar acest lucru a fost posibil datorită lucrărilor silvice pe care noi le-am efectuat. Cei de la ‘Plantăm fapte bune’ au ajuns pentru a treia oară în comuna noastră, datorită colaborării foarte bune atât din partea noastră, cât şi din partea lor. Din partea noastră, colaborarea a fost bună pentru că am arat, am discuit, am pichetat şi pe urmă am făcut gropile. Ei când au venit, au găsit sape, cazmale, material răsăditor, mănuşi, apă, iar ei au venit cu cateringul lor, şi ei, desigur, au venit pregătiţi cu sape şi cazmale. Conform legii, în momentul în care se împlinesc cinci ani de la plantarea puieţilor şi intrarea lor în masiv, deja trebuie să predăm Direcţiei Silvice, pentru ca reprezentanţii instituţiei să continue activitatea de pază, de îngrijiri şi alte lucrări silvice. Să dea Dumnezeu să crească frumos pădurea”, ne-a declarat primarul Aurel Vasile.

Răducu Filipescu: „Investiția în natură este cea mai benefică și cu rezultate vizibile pentru generații întregi”

La eveniment au participat şi senatorul PNL Răducu George Filipescu şi reprezentanţii Organizaţiei TNL Călăraşi. Aceştia au plantat 300 de puieţi de salcie în cadrul acţiunii de voluntariat „Plantăm fapte bune”.

„Am fost alături de tinerii liberali într-o acțiune de plantat puieți de salcie, în comuna Jegălia. Îi felicit pentru hărnicia cu care s-au dedicat acestei activități. Investiția în natură este cea mai benefică și cu rezultate vizibile pentru generații întregi. Nimic nu poate să conteze mai mult decât protecția mediului în care trăim și zestrea naturală pe care o lăsăm urmașilor noștri”, a declarat Filipescu.



Alina Turcitu: „Ne-am alăturat inițiativei ‘Plantăm fapte bune în România’ din dorința de a atrage atenția asupra situației îngrijorătoare a pădurilor din țara noastră”

Anul acesta, Daikin România, subsidiara locală a celui mai mare producător de sisteme de climatizare din lume, s-a alăturat inițiativei naționale de împădurire “Plantăm fapte bune în România” prin campania „Plantăm aer”. Desfășurată în perioada 5 iunie – 15 septembrie, campania a constat în plantarea unui copac pentru fiecare aparat de aer condiționat vândut în această perioadă. Astfel, Daikin și voluntarii din echipă au plantat, în luna noiembrie, peste 10.000 de puieți în nouă județe din întreaga țară, printre care şi Călăraşi.

„Ne-am alăturat inițiativei ‘Plantăm fapte bune în România’ din dorința de a atrage atenția asupra situației îngrijorătoare a pădurilor din țara noastră și credem că, prin puterea exemplului, îi putem determina și pe alții să se implice în protecția mediului. Campania s-a bucurat de o susținere impresionantă, ceea ce ne încurajează să continuăm demersurile pentru un viitor mai verde”, a afirmat Alina Turcitu, marketing coordinator Daikin România.

Marin Toma: „Creștem împreună cu pădurile noastre”

„Mai mult decât un nume care duce cu gândul la o cauză, o inițiativă, un proiect de voluntariat, ‘Plantăm fapte bune în România’ este o stare de spirit care s-a și materializat. Un amestec de emoții care au prins viață. Sunt șapte ani de activități, zeci de hectare, mii de voluntari, rânduri întregi pe care statistica le pune în valoare. Ceea ce nu poate însă ea să ne arate sunt bucuria, zâmbetele, dăruirea, răspunderea asumată, devotamentul, credința cu care toți cei care au ales să se implice în PFBRo au îmbrățișat fiecare clipă a acestor ani. Creștem împreună cu pădurile noastre!”, a afirmat președintele iniţiativei „Plantăm fapte bune în România”, Marin Toma.

Partenerii naționali în 2017 au fost companiile: Dedeman, JYSK, Daikin România, Tibbett Logistics, FAN Courier și Coca Cola HBC. Au sprijinit financiar inițiativa: Aurora Shopping Mall, Barlinek, CA IMMO, DB Schenker, Kaufland și NEPI. Au participat cu voluntari: AAylex, Adobe, Ameropa, Brexton, Brenntag, Cargill, Cetelem, DB Global Technology, DHL, DP World, Franke, Holcim, Immochan, KPMG, LIDL, Luxoft, Mega Image, Orange, Rewe, Rig Service, Saint-Gobain, Starbucks, Stericycle, Spam Experts și WIPRO. Au susținut cu produse și servicii Athenee Palace Hilton, Just be, Renania și Stihl.

Voluntarii participanţi au primit, în urma activității de plantare sau de organizare, o diplomă Green Endorsement, recunoscută în CV de peste 30 de companii de renume.