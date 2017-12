Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.T. București au efectuat 10 percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 4,5 milioane de lei unei instituții de creditare, de la care ar fi obținut finanțare în mod fraudulos.

Săptămâna trecută, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, sub coordonarea procurorilorD.I.I.C.O.T. – S.T. Bucureşti, au efectuat 10 percheziţii domiciliare la membrii unei grupări infracționale. În fapt, din cercetări a reieșit că 14 persoane fizice ar fi obținut bani de la o instituție de creditare, în mod fraudulos. Cei în cauză sunt cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, aderare la un grup infracțional organizat, înșelăciune în convenții, fals în înscrisuri sub semnătură privată, bancrută frauduloasă, gestiune frauduloasă și delapidare. Astfel, trei dintre membrii grupării, în calitate de administratori ai unei firme, ar fi încheiat un contract de finanțare și mai multe acte adiționale ulterioare cu firma vătămată, prin care li se punea la dispoziție un plafon de finanțare în valoare de 4, 5 milioane de lei, pentru achiziționrea de utilaje. Utilajele ar fi urmat, conform contractului, să fie puse la dispoziție, în sistem de leasing financiar, către mai mulți utilizatori, despre care se crede că erau în realitate controlați de gruparea infracțională. Finanțarea a fost garantată cu bunurile ce urmau să fie achiziționate, iar după plata unor rate, finanțarea nu a mai fost restituită iar părțile sociale ale societăților au fost vândute, fără notificarea părții vătămate. În acest mod, membrii grupării infracționale, prin folosirea de mijloace frauduloase, ar fi cauzat un prejudiciu de 4.344.939 de lei instituției de creditare. Au fost puse în executare şi 45 de mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la audieri și dispunerea măsurilor legale. La acțiune au participat și polițiști de la structurile de combatere a criminalității organizate din Vâlcea, Călărași și Teleorman, precum și jandarmi.