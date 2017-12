Sala „Barbu Ştirbei” a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie (CJCC) Călăraşi a găzduit, săptămâna trecută, un eveniment umanitar dedicat micuţului David Cristian Geageac. La numai un anişor, acesta suferă de o boală extrem de gravă, Sindromul Alagille, iar singura şansă de supravieţuire constă într-un transplant de ficat la un spital din Italia.

Reprezentanţii CJCC Călăraşi au organizat, pentru a-i oferi o nouă şansă la viaţă lui David, un spectacol deosebit, în cadrul căruia au evoluat copiii Grupului „Flores Campi” şi Ansamblul Folcloric „Bărăganul”. Sala a fost plină de călărăşeni cu inimi mari, care au donat bani pentru o cauză nobilă. De asemenea, acestui minunat eveniment i s-au alăturat şi instituţiile călărăşene, printre care amintim Inspectoratul de Jandarmi Călăraşi, Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia de Evidenţă a Populaţiei, Poliţia Locală, Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului Călăraşi şi Protoieria Călăraşi, dar şi persoane fizice, care din puţinul lor l-au ajutat pe micuţul David Cristian Geageac. Amfitrionii evenimentului au fost actorul şi regizorul Ştefan Niţu şi artistul călărăşean Cosmin Andrian.

Ştefan Niţu: „Numai împreună putem reuşi”

Ştefan Niţu a declarat: „Acum, la ceas de sărbătoare, când aşteptăm cu toţii bucuria Naşterii Domnului, mă bucur că sunteţi aici, că suntem împreună, pentru că numai împreună putem reuşi. Poate mai mult ca oricând, în această perioadă a anului, în luna decembrie, luna bucuriilor, luna sărbătorilor, luna cadourilor, să încercăm să fim mai atenţi, la cel de lângă noi, iar pentru dumneavoastră, toată stima, tot respectul pentru că aţi venit, pentru că sunteţi aici, pentru că vă pasă de cel care are nevoie să ştie că nu e singur şi nu doar familia îi este alături. Poate că nu îi cunoaştem familia, poate că nu îi cunoaştem părinţii, dar oare are asta importanţă? Important este că sunteţi aici, că v-aţi implicat şi încă o dată, toată admiraţia şi tot respectul meu. David Cristian, suntem alături de tine, ne rugăm pentru sănătatea ta şi cu siguranţă, lucrurile se vor îndrepta. Cu siguranţă, peste ceva timp vom afla că David Cristian este bine, iar peste ani şi ani, când el va fi mare, o să urmărească aceste imagini care vor rămâne mărturie că dumneavoastră, oameni dragi, aţi vrut să fiţi lângă el. Daţi-mi voie să mulţumesc tuturor celor care nu au putut fi prezenţi, dar au avut grijă de urna pe care colega mea Alexandrina Borandă, alături de ceilalţi colegi din Centrul Cultural au avut grijă să meargă la mai multe instituţii. Le mulţumim pentru gestul lor. Sperăm ca sărbătorile să vă răsplătească înzecit gestul pe care l-aţi făcut. Avem un spectacol pregătit cu suflet, cu grijă, de Grupul Flores Campi, un grup de copii talentaţi, care ne reprezintă la nivel naţional. Ne mândrim cu copiii noştri care au ajuns la performanţă foarte înaltă. În partea a doua a programului, vă va încânta Ansamblul Folcloric‚ Bărăganul’.”

Cosmin Andrian: „Vă mulţumesc pentru că îmi daţi o speranţă să continui, ştiind că aveţi sufletul aşa de mare”

Cosmin Andrian a afirmat: „Aş vrea să vă mulţumesc, din punct de vedere oficial, pentru faptul că sunteţi aici, dar şi din punct de vedere personal, pentru că îmi daţi şi o speranţă să continui, ştiind că aveţi sufletul aşa de mare.”

Evenimentul caritabil intitulat „Viaţă pentru David” a fost unul de succes. Suma care s-a strâns pentru micuţul David Cristian este de 12.883 de lei.

Povestea micuţului David Cristian

Vă reamintim că David Cristian este din Călăraşi şi este al doilea copil al familiei Geageac. Pe când nu împlinise nici măcar trei luni, părinţii au aflat că mogâldeaţa lor suferă de atrezie de căi biliare intrahepatice, o boală gravă cu o singură cale de rezolvare: transplantul de ficat. Copilul s-a născut la termen, cântărind aproape 3 kilograme. În urma controalelor făcute imediat după naştere, David a fost declarat sănătos tun. Singura problemă existentă la vremea respectivă era un icter pe care îl fac, în general, mulţi bebeluşi. La doar patru zile de la naştere, puiul de om şi mămica sa, Alina, au fost lăsaţi să plece acasă, unde erau aşteptaţi de primul născut al familiei. Totul a decurs absolut normal până când băiatul a trecut de vârsta de două luni. Atunci, mămica şi mătuşa lui au sesizat că nu era în regulă ceva cu micuţul. Devenise foarte agitat, iar scaunele lui nu mai arătau deloc aşa cum ar fi trebuit. Alina s-a dus de îndată cu el la medicul pediatru, iar acesta i-a recomandat să meargă la spital, ca să-i facă un set de analize. Însă, din cauza faptului că cel mic a răcit între timp, mămica a hotărât să mai aştepte câteva zile, pentru a-l pune pe picioare. Doar că, într-o seară, problemele de sănătate s-au agravat, iar atunci părinţii n-au mai stat pe gânduri şi au fugit la spitalul din oraş. Nu au vrut să se interneze la unitatea din Călăraşi şi au decis să vină la Bucureşti. Au ajuns la Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului “Prof. Dr. A. Rusescu” unde, după două săptămâni de spitalizare şi multiple investigaţii, nu au reuşit să afle un diagnostic precis. Li s-a recomandat să meargă la Spitalul “Marie Curie”, iar aici, după un alt set de analize, aveau să afle că puiul lor suferă de atrezie de căi biliare intrahepatice. Medicii le-au spus părinţilor că ar trebui făcută o operaţie prin care fierea să-i fie adusă la nivelul abdomenului pentru ca toxinele să nu mai ajungă la ficat. Fără a sta prea mult pe gânduri, Alina şi soţul ei şi-au dat acordul pentru intervenţia chirurgicală. Pe lângă schimbarea locului fierei, medicii au făcut şi o biopsie pentru a putea stabili diagnosticul exact. Mai mult decât atât, aceştia au decis să-i lase băiatului o găurică în abdomen prin care să se scurgă toată mizeria produsă de fiere. Şi de parcă toate acestea nu erau îndeajuns, după operaţie, părinţii au mai primit o lovitură: singura şansă de supravieţuire a băieţelului lor este transplantul de ficat. Cu inima în gât şi cu speranţa în suflet, aceştia au mers cu copilul la Institutul Fundeni să afle dacă transplantul poate fi făcut aici. Au primit un răspuns pozitiv şi s-au bucurat nespus la gândul că puiul lor are totuşi o şansă. Au plecat încrezători şi au aşteptat mai bine de două luni să fie contactaţi pentru stabilirea sau găsirea unui donator – ştiind deja că din familia lor doar tatăl ar putea fi un posibil donator, mama nefiind compatibilă cu fiul ei – dar şi pentru efectuarea investigaţiilor premergătoare transplantului. În toată această perioadă s-au descurcat destul de greu. Şi asta pentru că tratamentul lui David nu era deloc ieftin, iar singurul lapte pe care micuţul avea voie să-l bea – Heparon Junior- costă în jur de 200 de lei cutia, iar o cutie îi ajungea aproximativ trei zile. După cele două luni în care au tot aşteptat un semn de la Institutul Fundeni, părinţii au decis săşi încerce norocul peste hotare, la o clinică din Italia. Au reuşit să strângă o sumă de bani care să acopere costurile de transport şi au zburat către locul care îi poate oferi o şansă la viaţă fiului lor. După trei zile de investigaţii au aflat că David nu suferă de atrezie de căi biliare intrahepatice, ci de o maladie genetică cunoscută sub denumirea de Sindrom Alagille. Potrivit specialiştilor, se pare că cele două boli sunt destul de asemănătoare, în ambele cazuri fiind nevoie de transplant de ficat. Cert este că David Cristian se poate face bine, iar părinţii pot spera că fiul lor va avea copilăria fericită pe care o merită. Până la suma de care va avea nevoie pentru transplant, mogâldeaţa din Călăraşi are nevoie de bani pentru medicamente, pentru laptele extrem de scump pe care este nevoit să-l consume, dar şi pentru drumurile pe care trebuie să le facă săptămânal la spital.

Acţiunea de colectare pentru David nu se sfârşeşte aici. Cei care doresc să îl ajute pe micuţ, o pot face prin intermediul Parohiilor din Călăraşi.