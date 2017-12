În municipiul nostru a fost organizat luni, 4 decembrie a.c., “Forumul fermierilor călărășeni”, un eveniment ce s-a bucurat și de prezența ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea. În cadrul acestei întruniri deosebite, fermierii din județul nostru au luat parte la o serie de prezentări privind ultimele inovații în agricultură și nu au ezitat să pună întrebări și să-și expună problemele invitaților.

Prima ediție a “Forumului fermierilor călărășeni” s-a dovedit a fi una de succes, evenimentul reușind să adune laolaltă agricultori din județul nostru, dar și invitați de seamă.

Întâlnirea a fost organizată de către dr. ing. Denisa Ciulinaru și ing. Alexandru Chiriță, avându-i ca parteneri pe Vantage Balkans, Maria Invest Holding, Agro Est Muntenia, Valinst Agriculture, Timac Agro, firme ce și-au prezentat o parte din activitățile pe care le desfășoară.

La această întrunire au participat invitați de seamă precum ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, secretarul de stat în cadrul MADR, Dănuț Alexandru Potor, secretarul de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Ciprian Pandea, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Adrian Chesnoiu, directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, deputatul PSD Sorin Vrăjitoru, președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, și prefectul județului nostru, George Iacob.

De asemenea, la eveniment au mai luat parte directori și reprezentanți din cadrul oficiilor județene ale AFIR și APIA Călărași, precum și din cadrul Direcției Agricole Județene.

„Este o plăcere, dar și o onoare să mă aflu printre cei care desfășoară activități într-un domeniu în care și eu am moștenit o adevărată pasiune. Agricultura a stat întotdeauna la baza dezvoltării noastre. Dumneavoastră, fermierii, prin dăruire și profesionalism, asigurați satisfacerea celei mai astringente nevoi, și anume hrana. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației mele chiar dacă v-ați întrebat de ce această invitație vine din partea unui simplu fermier, care nu reprezintă nicio instituție a statului sau vreo formă de asociere în agricultură. Motivația începe de la dorința de a urma într-un fel activitățile tatălui meu, dar și dintr-o promisiune pe care am făcut-o chiar în această locație, acum un an. Atunci mi-am luat angajamentul de a pune bazele unui eveniment cu teme agricole, care să reușească să aducă în fața dumneavoastră pe cei care hotărăsc destinele agriculturii românești”, a menționat dr. ing. Denisa Ciulinaru, organizatoarea acestui eveniment.

Fermierii călărșeni au primit răspunsuri pe loc la întrebările lor

“Forumul fermierilor călărășeni” a fost un eveniment de informare, dezbatere și socializare. Partenerii acestei manifestări au adus în prim-plan, prin prezentările lor, ultimele inovații în agricultură, lucruri pe care organizatorii au considerat că lipsesc în județul nostru.

Totodată, în cadrul evenimentului, fermierii au interacționat cu invitații și nu au ezitat să-și expună problemele. La întrebările fermierilor călărășeni, ministrul Petre Daea a reușit să răspundă prompt, oferindu-le totodată informațiile necesare de care aceștia aveau nevoie. Prin organizarea acestui forum, dr. ing. Denisa Ciulinaru și ing. Alexandru Chiriță au reușit să constituie comunitatea fermierilor călărășeni și speră ca aceștia să se întâlnească cel puțin o dată pe an, în cadrul acestui eveniment.

“Am venit de multe ori în Călărași și am stat de vorbă cu o parte dintre dumneavoastră. Dumneavoastră n-ați întârziat anul acesta ca să dați țării nota de respect în geografia aceasta agricolă a Uniunii Europene. Dumneavoastră ați fost cei care ați realizat una dintre cele mai mari producții ale țării. Sunteți unul dintre primele cinci județe ale țării ca performanță. Ați dat nota de respect a țării! Ați realizat anul acesta în condiții climatice favorabile cele mai mari producții din istoria țării la nouă culturi, iar celelalte culturi s-au înscris ca fiind în topul celor mai mari producții dintotdeauna. Este o mare mândrie să te întâlnești cu acești oameni și să discuți cu ei direct, cu răspunsuri exacte, fără ocolișuri. Administrația din agricultură este pusă în slujba fermierului și nu invers. Vă felicit pentru succesul formidabil pe care l-ați avut în acest an!”, a precizat Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Oana CĂLIN

observatorcl@gmail.com