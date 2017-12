În luna decembrie, s-a dat startul celei de-a patra ediții a celui mai mare eveniment de educaţie intitulat „Hour of Code”, care își propune familiarizarea unui număr cât mai mare de elevi cu elementele de bază ale programării. În fiecare an, România a fost în topul „Hour of Code” cu peste 500.000 de participanți. Astfel, timp de șapte zile, în toată țara au fost organizate peste 1.400 de evenimente „Hour of Code” în școli, licee, universități și companii. Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Călăraşi a fost prezentă la acest eveniment.

„Hour of Code” este un eveniment internațional organizat de Code.org, care se desfășoară în peste 180 de țări și care are ca scop extinderea educației în domeniul tehnologiei computerelor și programării, prin promovarea acesteia în școli și în rândul tinerilor.

Evenimentul „Hour of Code” este susținut de Google, Microsoft, Facebook și Twitter, iar la nivel național este coordonat de organizația non-profit Adfaber. Numărul utilizatorilor care au luat parte la cea mai mare oră de programare la nivel global este de 200 de milioane.

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Călăraşi a participat la toate edițiile „Hour of Code”, începând din anul 2014. Potrivit informaţiilor furnizate de profesoara Adriana Olaru, în perioada 4 – 8 decembrie a.c., peste 200 de elevi din clasele V-VIII de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, îndrumaţi de profesoarele Adriana Olaru şi Camelia Iordache, au fost inițiați în tainele programării prin parcurgerea tutorialelor online din secţiunea Învaţă de pe site-ul https://ro.code.org. Aceste tutoriale sunt foarte atractive, sub forma unor jocuri cu personaje cunoscute și îndrăgite de copii, iar programarea se face în mod grafic, cu ajutorul unor blocuri de cod. Elevii care au parcurs toate etapele au fost răsplătiți la final cu o diplomă de participare care poate fi personalizată cu numele elevului. Mulţi dintre elevi, stimulaţi de succesul realizat, au continuat activitatea acasă, descoperind singuri celelalte resurse educaţionale interactive de pe site. Cele două laboratoare de informatică (amenajate și dotate din fonduri europene prin proiectul „TIC – Forţa schimbării în educaţie” din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria) oferă condiții optime pentru desfășurarea activităților „Hour of Code”, precum și a orelor de Informatică și TIC – disciplină introdusă la clasa a V-a începând din acest an școlar. Al treilea laborator de informatică este utilizat de către elevii din clasele primare în diferite activități școlare, proiecte educaționale și concursuri. Prin parcurgerea tutorialelor interactive de pe site, elevii s-au convins că programarea nu este grea și că oricine poate să învețe să programeze la nivel de bază. „Entuziasmul manifestat de elevi pentru ‘Hour of Code’ ne determină să desfășurăm activități de programare și după încheierea săptămânii dedicate acestui eveniment”, a declarat Adriana Olaru.