Atunci când antrenorul Dan Alexa a preluat-o, Dunărea Călăraşi ocupa locul 17, acumulând după primele trei etape doar un punct. Sub conducerea lui Alexa, „galben – albaştrii” au bifat 18 partide consecutive fără înfrângere, obţinând 15 victorii şi trei egaluri. Echipa a adunat 49 de puncte şi a încheiat anul pe prima poziţie în topul Ligii a 2-a. O performanţă excepţională la care nu a visat nici măcar Dan Alexa, care a stabilit la Călăraşi al doilea rercord personal de meciuri fără înfrângere după „episodul” Poli Timişoara, în ediţia 2014 – 2015 (25 de etape).

„Nu, n-am bănuit o astfel de performanţă când am ajuns la Călăraşi. Am mai spus-o. În prima mea discuţie cu domnul preşedinte Florin Brişan, am stabilit că obiectivul era să încheiem anul în primele 6, să ne întărim şi să tragem la promovare în retur. Parcursul este peste aşteptările tuturor, dar pentru asta ţin să-i felicit pe jucători în primul rând pentru că au dat dovadă de multă seriozitate. Cred că am schimbat puţin lucrurile din punct de vedere al mentalităţii şi al rigurozităţii. Şi asta nu neapărat că înainte era rău”, a declarat Dan Alexa, care a ţinut să evidenţieze contribuţia autorităţilor locale, dar şi a preşedintelui executiv, Florin Brişan, în realizarea acestei performanţe unice pentru fotbalul călărăşean.

„Un mare merit îl au şi oficialităţile, domnul primar Drăgulin şi domnul preşedinte al CJ Călăraşi, Iliuţă, şi, bineînţeles, preşedintele Florin Brişan, pentru că ne dă foarte multă linişte. El este omul care se zbate să asigure un climat propice performanţei”, a adăugat Dan Alexa.

Alexa: “Victorie importantă la Mioveni. Greul abia începe”

În runda a 21-a, ultima programată în acest an, Dunărea Călăraşi a câştigat partida de la Mioveni, cu scorul de 3 – 1, marcând toate cele trei goluri în partea a doua. Antrenorul Dan Alexa suţine că formaţia sa a obţinut o victorie importantă, însă greul, în opinia sa, abia acum începe.

“A fost un meci greu împotriva unei echipe formate din câţiva jucători, foşti divizionari A. Am început prost partida, Mioveniul a marcat repede şi apoi am reintrat greu în joc. O primă repriză slabă, dar cred că a doua a fost una dintre cele mai bune, în jocurile disputate în deplasare. Am înscris trei goluri şi puteam marca alte două. Una peste alta, a fost o victorie importantă. Am încheiat anul la un punct distanţă de FC Hermannstadt şi la şapte de Chindia Târgovişte, ocupanta locului 3. Cred că e o performanţă bună, dar suntem conştienţi că gruel vine abia din mini retur”, a mai spus Dan Alexa.

Etapa viitoare, a 22-a, programată la finele lunii februarie 2018, va găzdui marele derby Dunărea Călăraşi – FC Hermannstadt, un bun prilej de revanşă pentru “galben – albaştri”. În tur, sibienii au câştigat cu 2 – 1, marcând golul victoriei în ultimele secvenţe ale meciului.

(sursa: afcdunareacalarasi.ro)