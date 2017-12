Primăria Municipiului Călăraşi îl are invitat, și în acest an, pe Moș Crăciun, care dorește să stea de vorbă cu copiii și nu numai. Căsuța lui Moș Crăciun va fi amplasată, în acest an, în centrul orașului, lângă brad, și va fi deschisă după următorul program:

Luni, 18 decembrie, între orele 17:00 şi 19:00

Marți, 19 decembrie, între orele 18:00 şi 20:00

Miercuri, 20 decembrie, între orele 18:00 şi 20:00

Joi, 21 decembrie, între orele 17:30 şi 19:30

Vineri, 22 decembrie, între orele 17:00 şi 19:00

Sâmbătă, 23 decembrie, între orele 11:00 şi 13:00 și 17:00 şi 19:00

Duminică, 24 decembrie, între orele 11:00 şi 13:00.

Moș Crăciun va oferi dulciuri copiilor care vor dori să-i treacă pragul căsuței ce este amenajată de Primăria Municipiului Călărași.