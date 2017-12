Florin Brişan a preluat conducerea executivă a clubului AFC Dunărea 2005 Călăraşi cu două zile înainte de partida cu CS Mioveni, scor 1 – 1, din cadrul etapei a 2-a.

Sub conducerea sa, „galben – albaştrii” au obţinut 15 victorii, patru remize şi o înfrângere, în deplasare cu FC Hermannstadt, scor 2 – 1, din cadrul rundei a 3-a.

„Pentru mine a fost o provocare încă de la început. Declarativ, se dorea promovarea, însă, după cum începuse campionatul, era cam imposibil acest lucru. Băieţilor le lipseau spiritul de învingător şi un staff tehnic care să-i motiveze. Am stabilit din start cu Dan Alexa o strategie pentru această toamnă care să ne plaseze în primele şase echipe. Nici noi nu ne aşteptam la locul 1. Obiectivul nostru a fost clasarea pe unul din locurile 1 – 6. Mai în glumă, mai în serios, Dan şi cu mine am estimat că o să facem 49 de puncte până în pauza de iarnă, ceea ce s-a şi întâmplat”, a spus Brişan, care susţine că formaţia are nevoie de întăriri pentru mini – retur.

„Părerea mea este că la ora asta avem o echipă competitivă, dar nu suntem pregătiţi pentru Liga 1. Urmează să mai facem câteva transferuri purtând deja discuţii cu şase jucători. Vor pleca tot în pauza de iarnă şi câţiva jucători care nu au dat satisfacţie”, a adăugat preşedintele Dunării.

Brişan: “Cred că am reuşit să fiu liantul dintre finanţatori şi echipă”

Instalat ca preşedinte executiv imediat după jocul din prima etapă de la Clinceni, Florin Brişan a devenit în această toamnă un manager de succes, „galben – albaştrii” obţinând sub conducerea sa 15 victorii, patru egaluri şi doar o înfrângere.

„Cred că am reuşit să fiu liantul dintre finanţatori, pe de o parte şi staff tehnic plus jucători, pe de altă parte chiar cu preţul sănătăţii, al nervilor, al timpului. Mi-am asumat toate aceste lucruri. Meritul este, în primul rând, al autorităţilor locale. Numai împreună Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului Călăraşi pot oferi sprijinul financiar solid de care echipa asta are nevoie. Şi într-adevăr am văzut că atât consilierii locali cât şi cei judeţeni au vrut să susţină real această echipă. Şi pe această cale aş vrea să le mulţumesc tuturor pentru tot ce au făcut!”, a declarat Brişan.

„În toată această perioadă, am încercat să schimb puţin lucrurile şi în ceea ce priveşte administrarea clubului. Consider că am evitat la maxim tot ceea ce înseamnă risipă. Şi dacă am făcut eforturi financiare puţin mai mari, le-am făcut în beneficiul echipei şi în spiritul performanţei. Mă refer la faptul că înaintea jocurilor, cantonamentul s-a făcut la un hotel din oraş, în loc de stadion, unde condiţiile de cazare sunt improprii performanţei. Mai sunt nişte ofuri ale mele legate de infrastructură. Dacă terenul de joc s-a prezentat în condiţii bune, nu acelaşi lucru aş putea spune despre terenul de antrenament. Avem o problemă în măsura în care pe acest teren fac antrenamente nu doar seniorii, ci şi juniorii celor 4, 5 echipe ale clubului nostru. Efectiv, nu face faţă. Dar sper să găsim o soluţie”, a conchis Florin Brişan, preşedintele clubului AFC Dunărea 2005 Călăraşi.