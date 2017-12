Primăria Comunei Vlad Ţepeş, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1 Vlad Ţepeş, a organizat conferința de lansare a proiectului „Procomunitate – Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială”, POCU/20/4/2/102686. Evenimentul s-a desfăşurat în data de 15 decembrie 2017, în cadrul Căminului Cultural din localitate, prezenţi fiind edilul-şef al comunei Vlad Ţepeş, Constantin Mihalache, managerul de proiect, Niculae Costin, coordonatoarea de proiect din partea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Vlad Țepeș, Simina Bucur, membrii echipelor de proiect ale celor două instituții partenere, directorul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Călăraşi, Liviu Oltenacu, antreprenori locali, precum și locuitorii din comuna Vlad Țepeș.

Proiectul „Procomunitate” se va desfăşura pe o perioadă de trei ani. Grupul țintă al proiectului este compus din 560 de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială care au domiciliul sau locuiesc în comunitatea marginalizată vizată de intervenție. Axa prioritară a proiectului este Axa Prioritară 4: “Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, în comuna Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie şi pentru incluziunea lor socială, inserţia pe piaţa muncii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Proiectul are mai multe direcții/domenii în care se vor implementa activitățile propuse: educație, antreprenoriat, orientare, informare și consiliere profesională, asistență juridică, servicii socio-medicale, reabilitare locuințe.

Cu prilejul evenimentului de lansare a proiectului, toţi participanţii au fost informaţi cu privire la oportunitățile oferite de proiectul “Procomunitate”. Acesta este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional de Capital Uman (POCU) 2014 – 2020.

Primarul comunei Vlad Ţepeş, Constantin Mihalache: “Ideea acestuia a apărut pentru că o parte din tinerii noştri au plecat în străinătate”

Primarul comunei Vlad Ţepeş, Constantin Mihalache, a declarat, în cadrul conferinţei de lansare: “Vă mulţumesc pentru faptul că aţi răspuns pozitiv acţiunii noastre. Mă bucur că sunteţi prezenţi în număr atât de mare cei care constituiţi parte din viitorul grup ţintă, persoane care alături de mine şi de echipa tehnică şi-au dăruit din timpul personal pentru a câştiga acest proiect. Mulţumesc echipei de proiect. Ţin să felicit, pe lângă echipa primăriei, pe domnii consilieri care, prin aportul lor şi hotărârile pe care le-au dat, au făcut posibil ca acest proiect să fie câştigat. Proiectul ‘Procomunitate’ este printre puţinele proiecte câştigate încă din prima sesiune de depunere pe acest apel POCU, la nivelul regiunii Sud Muntenia şi chiar la nivelul ţării. Valoarea totală a acestui proiect este de 17.919.617,69 de lei, din care suma nerambursabilă este de 17.601.172,72 de lei. Astfel, odată cu această oportunitate, comuna Vlad Ţepeş reuşeşte să absoarbă peste 4,5 milioane de euro din fonduri europene nerambursabile, asigurate prin intermediul Programului Operaţional de Capital Uman 2014 – 2020. Povestea proiectului din acest an este una foarte complexă. Ideea acestuia a apărut pentru că o parte din tinerii noştri au plecat în străinătate. Ştiţi foarte bine, avem o grămadă de rude, prieteni, cunoştinţe care au migrat spre alte ţări, acest lucru fiind posibil odată cu aderarea la Uniunea Europeană. În continuare, o parte din antreprenorii din această comunitate se confruntă cu lipsa resurselor umane. Nu mai avem personal care să deservească necesarul pentru muncă. Anul trecut, pornind de la această idee, împreună cu o echipă de consultanţă, am început să facem acest lucru, am început cu o cercetare sociologică. În urma acestei cercetări sociologice ne-am dat seama că singura şansă este să facem apel şi să depunem proiecte pentru dezvoltarea comunităţii, prin mai multe categorii. Acest proiect se adresează unui grup ţintă de 660 de persoane, care trebuie să întrunească anumite condiţii. Cele trei categorii ale grupului ţintă sunt următoarele: persoane aflate în risc de sărăcie, persoane care se confruntă cu o deprivare materială severă, persoane care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activităţii, care nu au venituri. În acest proiect, Şcoala Gimnazială Nr. 1 este partener şi va fi principala sursă de educaţie, organizând cursuri şi programe de dezvoltare a cunoştinţelor pentru elevi, prin tehnici simple şi uşoare de învăţare, cursuri de pregătire pentru examenele de evaluare naţională şi bacalaureat, consiliere parentală pentru părinţii sau tutorii elevilor, precum şi oportunitatea de reintegrare în sistemul educaţional prin ‘A doua şansă’. Astfel, proiectul va merge pe dezvoltarea abilităţilor elevului, prin toate aceste program de dezvoltare extracurriculare. O altă latură importantă pe care o abordează proiectul o reprezintă ocuparea forţei de muncă, astfel vor fi organizate sesiuni de informare, orientare şi consiliere profesională. De asemenea, vor fi realizate şi servicii de formare profesională şi mediere pe piaţa muncii, testând şansa unor persoane de a-şi găsi un loc de muncă. La fel de important, persoanele din comunitate vor beneficia şi de un program de antreprenoriat în cursul proiectului, prin intermediul căruia 15 dintre aceştia vor primi un sprijin în valoare de 25.000 de euro, pentru deschiderea unei firme. Un alt plus de valoare pe care îl aduce acest proiect este faptul că 50 de locuinţe vor fi îmbunătăţite, reabilitate. ‘Procomunitate’ este un proiect complex, ce se desfăşoară pe o perioadă de 36 de luni şi care intervine cu măsuri integrate în educaţie, dezvoltare profesională, antreprenoriat, condiţii de locuit, reglementări juridice şi, per total, pe dezvoltarea şi înfrumuseţarea comunităţii Vlad Ţepeş. Vă îndemn pe voi, locuitorii comunei, să participaţi cu inima deschisă la acest activităţi ale proiectului. Fiţi proactivi, fiţi procomunitate”.

Coordonatoarea proiectului, Simina Bucur: “Sperăm să fiţi cât mai încrezători în acest proiect”

Coordonatoarea proiectului, Simina Bucur, a menţionat: „Şcoala noastră ca partener are şi avantaje, şi anume va desfăşura trei activităţi mari, foarte frumoase: ‘Şcoală după şcoală’ – pregătirea suplimentară a elevilor de la clasele primare şi gimnaziale, unde vor fi două grupe de câte zece copii; pregătirea pentru examenul de evaluare naţională care se numeşte ‘Cercul de capacitate’, unde elevii de clasa a VII-a şi a VIII-a vor fi pregătiţi suplimentar şi ‘A doua şansă’, activitate foarte importantă, care oferă şansa celor care nu au terminat opt clase, începând cu vârste de la 14 până la 59 de ani, să termine gimnaziul. Îi aşteptăm cu drag în ianuarie să vină să se înscrie la şcoală. Mult succes şi sperăm să fiţi cât mai încrezători în acest proiect.”

Directorul AJPIS Călăraşi, Liviu Oltenacu: Vreau să vă asigur pe dumneavoastră şi pe domnul primar că veţi avea în Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială un partener dedicat, real”

Liviu Oltenacu, directorul AJPIS Călăraşi, a afirmat: „Vă spun sincer că mă gândeam, în timp ce ascultam prezentarea domnului primar, să devin cetăţean al comunei Vlad Ţepeş, având în vedere alocarea financiară generoasă cu care este lansat acest proiect. Mă simt deosebit de onorat să fiu prezent la lansarea acestui proiect, pentru că întotdeauna calitatea societăţii generează şi tot ceea ce reprezintă dezvoltare pe viitor. Domnul primar este un edil cu viziune. Mă bucur că a avut puterea de a demara acest proiect. Vreau să vă ajut cu toată susţinerea mea în desfăşurarea acestui proiect. În ceea ce priveşte formarea profesională, toate autorizaţiile în derularea acestor programe vor trece prin filtrul nostru şi vreau să vă asigur pe dumneavoastră şi pe domnul primar că veţi avea în Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială un partener dedicat, real. Vă urez mult succes”.