AFC Dunărea 2005 Călăraşi este clubul fanion al fotbalului călărăşean care a terminat acest an cu rezultate notabile atât în fotbal, cât şi în futsal. Formaţia antrenată de Dan Alexa a încheiat anul pe primul loc în topul Ligii a 2-a, fiind creditată cu şanse reale la promovare pe prima scenă fotbalistică a ţării la finalul acestui sezon.

Echipa de fotbal în sală este în primele din România şi mai mult ca sigur se va califica în play – off-ul competiţiei.

În acest an, ambele echipe de juniori Dunărea U19 şi respectiv Dunărea U17 s-au calificat în Liga Elitelor şi au obţinut până acum rezultate bune şi chiar foarte bune.

În cadrul AFC Dunărea 2005 Călăraşi îşi mai desfăşoară activitatea şi echipele de fotbal Dunărea U15, Dunărea U13 şi Dunărea U11, angrenate în competiţii judeţene cu rezultate aproape excelente.

AFC Dunărea 2005 Călăraşi este o adevărată uzină sportivă care are nevoie şi de sprijinul financiar al societăţilor comerciale.

De aceea vă invităm să direcţionaţi cei 20% din impozitul pe profit al firmei pe care o reprezentați şi în felul acesta să contribuiţi la obţinerea unor performanţe măcar la fel de bune şi în 2018.

Sponsorizarea este total deductibilă din impozitul pe profit, dacă se încadrează în limitele legii şi dacă se face până la sfârşitul anului 2017, pe baza unui contract de sponsorizare.

Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea prevede că persoanele fizice sau juridice române care efectuează sponsorizări beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizării, iar potrivit Codului Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări îşi scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos: 0,5% din cifra de afaceri; 20% din impozitul pe profit datorat.