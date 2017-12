În apropierea sărbătorilor de Crăciun, secția Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgențe Călărași a primit o donație în valoare de 70.000 de euro. Astfel, au fost donate obiecte de mobilier și aparatură medicală. Cel care a făcut acest gest nobil este un călărășean stabilit în Anglia. Marius Căprilă a postat următorul mesaj pe pagina sa de socializare: ”După o scurta „vizita ” in secția de Pediatrie la Spitalul Jud. Calarasi , am hotărât împreuna cu familia ca trebuie sa încercam a schimba ceva.

In preajma sfintelor sărbători , visul nostru a devenit realitate . Suntem bucuroși ca am reusit a dona suma de 70,000 euro pentru achizițiile următoare :

15 x pat pediatrie Malvestio Italia

-22 x pat salon cu protecții laterale Malvestio Italia

-22 x noptieră Malvestio Italia

-4 x masă tratament (cărucior) Malvestio Italia

-4 x masă înfășat Malvestio Italia

-1 x transluminator de vene

– 15 x stativ perfuzii

– 1 x aspirator secreții

– 2 x tensiometru ca-mi

– 2 x pulsoximetru contec

– 2 x termometru non-contact

– 1 x aparat aerosoli.”