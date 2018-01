Aflată pe primul loc în clasamentul Ligii a 2-a, Dunărea Călăraşi a avut un an fotbalistic 2017 destul de bun. În cele 34 de jocuri oficiale, efectiv disputate în acest an, „galben – albaştrii” n-au bifat decât cinci înfrângeri: patru în campionat (toate în deplasare) şi una în Cupa României, faza a 4-a.

Primul eşec a fost suferit pe 8 aprilie, în Capitală, mai exact pe terenul formaţiei Juventus, care a câştigat partida cu 1 – 0 (etapa a 28-a).

Cea de-a doua înfrângere a survenit la Timişoara, în data de 6 mai 2017, în jocul cu ASU Poli, scor 4 – 1, duelul contând pentru etapa a 33-a. Pe banca tehnică a Dunării Călăraşi s-a aflat atunci Adrian Mihalcea.

În ediţia 2017 – 2018, echipa noastră şi-a trecut în cont, până acum, alte două eşecuri. Primul chiar în runda I, la Clinceni, pe 5 august. Academica a câştigat cu 4 – 1, deşi a fost condusă la pauză cu 1 – 0. La acel moment, Dunărea Călăraşi era antrenată de Adrian Iencsi. Două săptămâni mai târziu, mai exact în data de 19 august 2017, „galben – albaştrii” au fost învinşi la Sibiu de Hermannstadt, cu scorul de 2 – 1, partida desfăşurându-se în cadrul etapei a 3-a. Formaţia era condusă de Ion Manu, în calitate de principal interimar.

Echipa noastră a bifat a cincea înfrângere anuală la Slobozia, pe 3 octombrie. În cadrul fazei a 4-a a Cupei României, elevii lui Dan Alexa au fost învinşi de Unirea cu 2 – 1. Deşi a condus la pauză cu 1 – 0, Dunărea Călăraşi a fost până la urmă eliminată din competiţie. Acesta a fost primul eşec din mandatul lui Dan Alexa. Sub conducerea sa, gruparea din bulevardul Republicii a obţinut 15 victorii şi trei egaluri, în cadrul campionatului Ligii a 2-a. (sursa: afcdunareacalarasi.ro)

Dunărea – înfrângeri în 2017



Campionatul Ligii a 2-a

8 aprilie/Etapa a 28-a/Juventus Bucureşti – Dunărea Călăraşi 1 – 0

6 mai/Etapa a 33-a/ASU Poli Timişoara – Dunărea Călăraşi 4 – 1

5 august/ Etapa 1/Academica Clinceni – Dunărea Călăraşi 4 – 1

19 august/Etapa a 3-a/AFC Hermannstadt – Dunărea Călăraşi 2 – 1

Cupa României – Faza a 4-a

3 octombrie/Unirea Slobozia – Dunărea Călăraşi 2 – 1