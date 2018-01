Sărbătoarea Bobotezei a devenit o tradiţie pentru locuitorii comunei Ulmu. Astfel, de nouă ani, această tradiţie este păstrată de primarul localităţii Ulmu, Ion Negoiţă. Acesta organizează în fiecare an diferite manifestări dedicate Bobotezei.

Anul acesta, vremea frumoasă a reuşit să adune la Sărbătoarea Bobotezei foarte mulţi participanţi, de toate vârstele, care s-au bucurat mai ales de concursul de cai.

Pentru a se prezenta aşa cum se cuvine, oamenii şi-au ţesălat animalele şi le-au împodobit cu funde roşii, clopoţei şi ciucuri. După slujba religioasă şi botezul cailor, a fost organizat un concurs hipic. La proba de viteză din cadrul competiţiei hipice, câştigătorul locului I a fost premiat cu suma de 300 de lei, cel al locului II cu suma de 200 de lei, iar câştigătorul locului III cu suma de 100 de lei, toţi trei primind şi câte o pereche de încălţăminte din piele, medalii, dar şi cupe. Mai mult decât atât, toţi participanţii au primit câte 50 de lei, dar şi câte o pereche de încălţăminte din piele şi diplome.

O imagine frumoasă a acestei sărbători au dat-o şi copiii, care au venit călăre pe măgar, dar şi cetăţeanul Constantin Bughirică, în vârstă de 83 de ani, care în fiecare an îşi împodobeşte trăsura din lemn şi caii pentru a participa la Bobotează.

Pentru a simţi din plin bucuria acestei sărbători, toţi participanţii au fost serviţi cu mititei şi vin fiert. Banii pentru organizarea acestui eveniment au venit din partea edilului-şef Ion Negoiţă, din propriul buzunar, precum şi din partea unui sponsor din comună.

„Mă bucur că am reuşit, pentru a noua oară, să organizez Sărbătoarea Bobotezei în comuna Ulmu. Sper că am reuşit şi de această dată să-i bucur pe ulmeni cu organizarea Bobotezei, eveniment ce a devenit de mult timp o tradiţie la noi. Se pare că anul acesta vremea a ţinut cu noi, astfel că am avut foarte mulţi participanţi de toate vârstele, care au venit entuziasmaţi să vadă concursul de cai. De asemenea, ca de fiecare dată, am pregătit pentru participanţi mititei, dar şi vin fiert, pentru a se bucura din plin de Sărbătoarea Bobotezei. Ţin să le mulţumesc angajaţilor din cadrul Primăriei Ulmu care m-au ajutat la organizarea acestui eveniment, tuturor cetăţenilor din comună pentru participare, cărora îi voi asigura de tot sprijinul meu în continuare”, a menţionat primarul comunei Ulmu, Ion Negoiţă.