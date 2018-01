Preşedintele clubului Dunărea Călăraşi, Florin Brişan, a dezvăluit secretul care stă în spatele parcursului foarte bun al formaţiei din această toamnă.

„Cunoşteam echipa când am devenit preşedinte. Băieţii, din păcate, erau divizaţi în bisericuţe. Ce am reuşit eu, Dan Alexa şi toţi ceilalţi din staff-ul tehnic a fost să creăm o familie. La ora asta, pot să spun că echipa este o familie. Toţi lucrăm pentru acelaşi obiectiv, fiecare în dreptul lui. Şi sper ca la final să putem împreună să facem o surpriză majoră iubitorilor fotbalului din Călăraşi – promovarea Dunării!”, a spus Florin Brişan.

Dunărea a încheiat anul 2017 pe primul loc în topul Ligii a 2-a, acumulând după 21 de etape 49 de puncte, cu unul mai mult decât urmăritoarea sa, FC Hermannstadt, formaţie care va juca la Călăraşi în prima etapă din 2018.

2017 va rămâne în istoria fotbalului călărăşean ca un an de referinţă pentru Dunărea. „Galben – albaştrii” se află în acest moment pe prima poziţie în clasamentul Ligii a 2-a şi păstrează prima şansă privind promovarea, în premieră, la finele sezonului în Liga 1. Această performanţă a Dunării se datorează contribuţiei financiare asigurată de cei doi mari finanţatori, Primăria Municipiului Călăraşi şi Consiliul Judeţean Călăraşi, dar în egală măsură şi de sponsori, societăţi comerciale importante din economia locală, care au ales să-şi asocieze numele cu acest brand, Dunărea Călăraşi.

Preşedintele clubului călărăşean, Florin Brişan, mulţumeşte tuturor pentru sprijinul financiar primit în 2017, asigurându-i că în acest an vor fi depuse toate eforturile, sportive în primul rând, pentru ca „investiţiile” făcute atât de finanţatori, cât şi de sponsori, să se concretizeze într-o promovare în Liga I.

„Anul care s-a încheiat recent a însemnat mult pentru AFC Dunărea 2005 Călăraşi, în planul performanţei sportive. Echipa noastră de fotbal se află pe prima poziţe în clasamentul Ligii a 2-a, înaintea multor cluburi de prestigiu din fotbalul românesc. N-am fi realizat o astfel de performanţă dacă n-am fi avut alături de noi principalii finanţatori, Primăria Călăraşi şi Consiliul Judeţean, precum şi o serie de sponsori care au răspuns apelului nostru. Le mulţumesc pentru implicare, pentru susţinerea financiară pe care au acordat-o clubului nostru, care, pe lângă echipa de fotbal, mai înseamnă o formaţie de futsal, ce activează după cum bine se ştie în Liga 1, plus alte cinci echipe de juniori, două dintre ele evoluând în Liga Elitelor U19, respectiv U17. Transmit gândurile mele bune domnului primar Drăgulin, domnului preşedinte al Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, domnilor viceprimari, Ivanciu şi Coman, domnilor vicepreşedinţi, Dinulescu şi Barbu, domnilor consilieri locali şi judeţeni care au fost alături de club în acest an. Pe lângă finanţarea asigurată de cei doi mari finanţatori, aş vrea să adaug că am primit un sprijin important şi din partea sponsorilor. Sunt încântat că am reuşit să-i aducem alături de noi, oferindu-le în schimb rezultate pozitive. Îi asigurăm pe toţi, inclusiv pe suporteri, care au fost şi ei minunaţi în 2017, că ne străduim în fiecare zi să dăm şi mai multă strălucire acestui brand, Dunărea Călăraşi, iar în 2018 mi-aş dori din toată inima să ne atingem obiectivul major, şi anume promovarea în Liga 1, la fotbal. Va fi foarte greu, dar am credinţa că vom găsi resursele să depăşim toate obstacolele atât din plan sportiv, cât şi financiar”, a declarat preşedintele grupării din bulevardul Republicii, Florin Brişan. (sursa: afcdunareacalarasi.ro)

AFC Dunărea 2005 Călăraşi

Finanţatori

Primăria Municipiului Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi

Sponsori

1. Aldis – Alina Naghi

2. RS Guard Security – Mihai Stroe

3. Hestia Hotel – Hristache Geambazi

4. Albatros – Podul 4 – Bebe Arabagiu

5. Hotel Călăraşi – Ion Dumitru

6. Asterix – Cristian Căpraru

7. Condorul – Mircea Brişan

8. Agroprest 2005 – Gabi Rădulescu

9. Avicola Buzău

10. Maria Trading

11. Ilya Agro

12. Iliuţă Expedition

13. Mig Vas Trading

14. Euro Confort

15. Agro Chirnogi

16. Agro Agras Grădiştea

17. Vem SRL

18. Agroserv Borcea

19. Hygiene Plus

20. Cri Taxi – Nicolae Feldioreanu

21. IPSO Agricultură