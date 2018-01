Crucea Roșie Română, Procter&Gamble și Profi au echipat 41 de maternități de stat din România cu peste 80 de pătuțuri noi și 7.600 de lenjerii de pat, necesare pentru a oferi nou-născuților confortul de care au nevoie în primele zile de viață. Donația face parte din campania “Hai să dăruim un nou început pentru un nou-născut”. Printre aceste maternităţi se numără şi maternitatea din cadrul Spitalului Municipal Olteniţa, care a fost echipată cu şase pătuţuri şi lenjerii pentru acestea.

„Maternitatea este locul în care cei mici iau contact pentru prima dată cu mediul extern, fiind un spațiu esențial atât pentru starea lor de bine, cât și a mamelor. Astfel, într-un efort colectiv, ne-am propus ca prin aceasta inițiativă să transformăm mai multe secții de nou-născuți din țară într-un loc mai bine echipat, care răspunde nevoilor acestora. Ne bucurăm să fim alături de o inițiativă atât de frumoasă, care ne-a invitat, pe fiecare din noi, la un exercițiu de solidaritate”, a declarat Ioan Silviu Lefter, directorul general al Crucii Roșii Române.

Campania s-a desfășurat în perioada iunie – septembrie 2017 în magazinele Profi.

Beneficiind de forța brandurilor Ariel, Lenor și Pampers, P&G a alocat resurse semnificative pentru a sprijini acest demers. O parte din valoarea vânzărilor cumulate prin comercializarea celor trei produse din toate magazinele Profi participante în campanie a fost direcționată către această cauză. Identificarea nevoilor imediate existente în cadrul maternităților de stat a fost făcută cu sprijinul Crucii Roșii Române, iar distribuția materialelor a demarat în decembrie.

Această acțiune este cea mai bună dovadă că atunci când branduri puternice, ONG-uri și retaileri se unesc, pot avea un impact pozitiv în comunități și pot fi o forță dedicată binelui, o forță pentru creștere. P&G, Profi și Crucea Roșie Română și-au propus prin acest proiect să ofere nou-născuților confortul necesar pentru a le face venirea pe lume cât mai frumoasă. “Marţi, 9 ianuarie a.c., am fost la maternitatea Spitalului Municipal Olteniţa, unde am donat şase pătuţuri şi 274 de lenjerii pentru acestea. Donaţia am primit-o de la Procter & Gamble România, în cadrul unei acţiuni în întreaga ţară. Sunt sigură că aceste pătuţuri şi lenjerii vor fi de mare folos maternităţii şi sperăm ca şi firme din judeţ , dar şi persoane fizice să ajute materinităţile din judeţul nostru pentru a crea condiţii cât mai bune nou-născuţilor”, ne-a declarat Aura Giurcă, directoarea Crucii Roşii Călăraşi.