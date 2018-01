Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate derulat anul trecut de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a prezentat un mare interes în rândul producătorilor agricoli. Astfel, în primul ciclu de producție s-au înscris 4.397 de beneficiari, iar în ciclul al doilea un număr de 3.627 de beneficiari. După primul an de implementare (2017), au fost livrate pe piață peste 50.000 de tone de roșii proaspete de către 8.024 de legumicultori, beneficiari ai programului, suma plătită către aceștia în anul 2017 fiind de 23.667.674,62 de euro.

Cultivatorii de tomate în spații protejate vor beneficia și în acest an de schema de ajutor de minimis prevăzută pentru acest sector. Valoarea ajutorului este de 3.000 euro pe beneficiar pe an. Schema de minimis pentru acest an este similară anului 2017 și se va implementa de către Direcțiile pentru Agricultură Județene. Programul de sprijin pentru tomate s-a dovedit a fi foarte apreciat de legumicultorii din judeţul Călăraşi. Astfel, 52 de călărăşeni au beneficiat, în urma producerii şi valorificării tomatelor, de ajutorul de minimis în valoare de 3000 de euro, valoarea totală intrată în economia judeţului fiind de 156.000 de mii de euro.