S-a dat startul încadrărilor din sursă externă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Călăraşi. Săptămâna trecută, la sediul instituţiei a avut loc o conferinţă de presă pe tema organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de specialiști. Prezenţi au fost inspectorul şef al IPJ Călăraşi, comisar-șef de poliție Marian Iorga, și șeful Serviciului Resurse Umane, comisar-șef de poliție Petronel Dumitrașcu.

În vederea completării deficitului de personal existent, Inspectoratul de Poliție Județean Călărași scoate la concurs 17 posturi de polițiști, majoritatea de specialiști. De asemenea, mai sunt scoase la concurs patru funcţii pentru personal contractual. Astfel, cei care sunt economiști, sociologi, electroniști sau informaticieni pot ocupa unul dintre locurile scoase la concurs, de ofițer sau agent. Înscrierea candidaților se va face personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul, la sediul IPJ Călărași, municipiul Călărași, județul Călărași, bulevardul Republicii, nr. 44, pe bază de cerere de înscriere și dosar de recrutare în volum complet (cu excepția fișei medicale), până la data de 19 ianuarie 2018 inclusiv, după următorul program: 15 ianuarie 2018 (luni) – 19 ianuarie 2018 (vineri) între orele 09:00 – 12:00 și 13:00 – 15:00.

Şeful Inspectoratului de Poliție Județean Călăraşi, Marian Iorga, a declarat: “Suntem în procedura de organizare a unor concursuri din sursă externă pentru a fi încadraţi colegi poliţişti, dar şi personal contractual. Ne dorim ca cetăţenii judeţului să fie cât mai informaţi şi să se prezinte într-un număr cât mai mare pentru a accesa aceste posturi. Concursurile vor fi unele riguroase. Deja începând cu ziua de ieri (n.r. – joi, 11 ianuarie) sunt publicate pe internet. Este vorba de 21 de funcţii la IPJ Călăraşi, ele sunt structurate astfel: şapte funcţii de ofiţer, la diverse structuri, zece funcţii de agent de poliţie şi patru funcţii de personal contractual. În plus, structura locală a Direcţiei de Operaţiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliţiei Române scoate şi ea o funcţie de agent la concurs”.

Posturile vacante, scoase la concurs

Şeful Serviciului Resurse Umane, Petronel Dumitrașcu, a prezentat succint posturile vacante scoase la concurs.

“Un prim post despre care discutăm este acela de ofiţer în cadrul Serviciului Cabinet din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraşi, pe specializarea Shengen şi Relaţii Internaţionale. În zona de pregătire de bază se solicită, în principal, absolvirea următoarelor facultăţi şi domenii: Ştiinţe Umaniste, Filologie. Aici sunt enumerate câteva specializări: Ştiinţe Sociale şi Politice, specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Ştiinţe Economice. Suplimentar faţă de aceste cerinţe de bază se solicită şi cunoaşterea limbii engleze la nivel de atestare B2. Un alt post este cel de agent în cadrul Serviciului Logistică, Specializarea Marketing şi Achiziţii Publice. Cerinţa de bază pentru acest post o reprezintă studiile liceale economice. Tot în cadrul Serviciului Logistic, un alt post de agent este pe zona de Exploatare şi Reparaţii Auto şi acesta este prevăzut ca şi cerinţă cu studii liceale. Suplimentar, în acest caz, se solicită şi permis categoria B. În domeniul de informatică avem un post de ofiţer, acesta este inginer de sistem şi studiile cerute sunt în principiu: Ştiinţa Sistemelor şi a Calculatoarelor, Electronic, Electric, numai specializarea Electrică şi Calculatoare, Matematica, specializarea Matematică – Informatică, Aeronave, Economică, Cibernetică, Previziune Economică, Contabilitate şi Informatică Economică. Alături de acest post, tot în cadrul Biroului de IT, avem şi alte trei posturi de agenţi care au prevăzută ca şi cerinţă de bază studiile liceale. O scurtă remarcă în această situaţie, este faptul că tematica şi bibliografia sunt axate pe domeniul de referinţă, iar doritorii trebuie să fie cunoscători pentru a se putea descurca şi a avea succes. În zona financiară avem, de asemenea, un post de ofiţer specialist economist, iar sudiile superioare cerute pentru acest post sunt economice: Cibernetică, Statistică Economică, Finanţe, Contabilitate, Informatică de Gestiune şi Management. Tot în cadrul acestui domeniu mai avem şi două funcţii de agent. Una dintre ele este o funcţie de agent cu referinţe generale, unde cerinţa este aceea de studii liceale cu diplomă de bacalaureat. Cealaltă are titulatura de analist programator, iar tematica este un pic updatată pe specificul funcţiei. În cadrul Serviciului de Ordine Publică avem un post vacant pe care o să îl scoatem la concurs, se referă la un post de ofiţer electronist, unde studiile solicitate pentru acest post sunt în următoarele domenii de licenţă: Inginerie Electroncă, Telecomunicaţii, Tehnologii Informaţionale, Inginerie Electrică, Inginerie Energetică, Ingineria Sistemelor, Calculatoarelor, Tehnologia Informaţiilor, Mecatronică şi Robotică. Acesta este, de asemenea, un post de strictă specialitate. Tot în cadrul aparatului judeţean şi în cadrul Compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii avem un post de sociolog, unde cerinţele sunt de asemenea, pe studii superioare, pe următoarele domenii: studii unversitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profilul Sociopsihopedagogie, specializarea Sociologie sau Psihosociologie , Sociologie Politologie. În cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale avem un post de strictă specialitate, este pe zona de protejare a patrimoniului cultural. Aici studiile cerute sunt cele superioare, pe următoarele specializări: Ştiinţe Umaniste, doar domeniile de licenţă Istorie, Istorie Muzeologie, Arte, Arte Plastice şi Decorative, Arhitectură şi Urbanism. Un alt post pe care îl scoatem la concurs se află în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, este un post de ofiţer, în care cerinţele sunt tot cu studii superioare, de lungă durată, pe profil economic, specializările Finanţe şi Contabilitate sau în domeniul Finanţe pentru toate specializările ori contabilitate, toate specializările. Pentru domeniul de reîncadrare, pentru cei care au avut cândva statutul de poliţist şi îndeplinirea celorlalte condiţii legale, în cadrul Poliţiei Municipiului Călăraşi se regăseşte o funcţie în zona de ordine publică, care va fi reîncadrată cu această categorie de personal, iar cerinţa de bază priveşte doar existenţa studiilor liceale, precum şi existenţa în trecut a calităţii de poliţist. Mai avem încă două posturi de agent în cadrul Structurii de Cazier. Ele se regăsesc în structurile teritoriale, respectiv Lehliu şi Budeşti. Cerinţa este de studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi suplimentar se solicită şi un certificat atestat de absolvirea unui program de formare profesională în domeniul calculatoarelor şi tehnologia informaţiei sau informatică, excepţie fac cei care au absolvit licee sau au studii de profil. Acestea sunt posturile în zona de poliţie, cele 17 de care am vorbit. Anunţurile au fost postate. Începând de ieri (n.r. – joi, 11 ianuarie) sunt publice, se regăsesc pe site-ul Poliţiei Române, în derivaţia Poliţia Română, judeţul Călăraşi, secţiunea Carieră, Posturi scoase la concurs. Acestea se regăsesc în ultimul detaliu pentru cei care sunt interesaţi şi îndeplinesc condiţiile”, a precizat Şeful Serviciului Resurse Umane, Petronel Dumitrașcu.

Mai multe detalii referitoare la condițiile de participare, tematica și bibliografia, documentația necesară pentru întocmirea dosarului de candidat și probele de concurs, persoanele interesate pot accesa pagina web https://cl.politiaromana.ro, la secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs sau la sediul inspectoratului.