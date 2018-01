La finele săptămânii trecute, tehnicianul principal al formaţiei de handbal AHC Dunărea Călăraşi, Adrian Petrea, a susţinut o conferinţă de presă, în cadrul căreia l-a prezentat în mod oficial pe antrenorul secund, Eremia Pârâianu. De asemenea, tot în cadrul conferinţei, s-a discutat despre activitatea desfăşurată de echipă în anul 2017 şi despre obiectivele pentru acest an.

Noul tehnician secund, Eremia Pârâianu, este născut în data de 16 octombrie 1975, la Constanţa. Acesta are un palmares sportiv impresionant: 183 de selecţii în naţionala României, peste 400 de goluri marcate, a fost ales handbalistul anului în 2011, de cinci ori a fost desemnat campion al României, cu Minaur Baia Mare, Fibrex Săvineşti şi HCM Constanţa, campion al Italiei cu Pallamano Trieste, câştigător al Challenge Cup cu UCM Reşiţa în 2009, finalist al Cupei Franţei şi de cinci ori câştigător al Cupei României.

Ca jucător, acesta a evoluat pe postul de pivot pentru cluburile: HCM Baia Mare (1998 – 1999); Pallamano Trieste, Italia (1999 – 2001); Fibrex Săvinești (2001 – 2003); HCM Constanța (2003-2005); la US Créteil, Franţa (2005-2008); CS UCM Reșița (2008 – 2011); HC Caraș-Severin (2011 – 2013); CSM Călăraşi (2013-2014), în sezonul promovării echipei în prima ligă; şi Steaua Bucureşti (2014 – 2015).

În anul 2015 a fost antrenor secund cu Adrian Petrea tehnician principal la formaţia HC Adrian Petrea Reşiţa.

Eremia Pârâianu: „Sper ca prin venirea mea să facem o performanţă bună în acest sezon”

Tehnicianul secund al Dunării Călăraşi, Eremia Pârâianu, a declarat, în cadrul conferinţei de presă: „În ultima perioadă am cochetat cu antrenoratul cu Adrian Petrea, la Reşiţa. Făceam lucrurile în paralel, pentru că mai şi jucam. Am jucat şi la Călăraşi, atunci când a promovat echipa în prima ligă, aşa că mă bucur că mi-am adus şi eu contribuţia la această performanţă. În ultimii ani, Călăraşiul a avut o ascensiune în handbalul românesc şi sper să urce cât mai sus. Mă bucur că am refăcut echipa cu Adrian Petrea. Suntem doi foşti colegi care se cunosc de foarte mult timp şi care se înţeleg bine. Pe plan profesional, de acum încolo, încercăm să punem în practică experienţa acumulată de-a lungul anilor, atât ca jucători, cât şi ca antrenori, pentru a pune în practică un handbal cât mai modern şi cât mai bun. Sper ca prin venirea mea să dau un suflu nou şi probabil să reuşim să schimbăm atitudinea echipei şi să facem o performanţă bună în acest sezon. De ce nu, poate să prindem şi o cupă europeană. Nu cred că există echipă de ligă care nu cere performanţă. Este scopul principal al fiecărei echipe. În puţinul timp pe care l-am petrecut aici am observat că există deschidere mare din partea conducerii şi a sponsorilor, care doresc acest lucru, deci, e un loc prielnic pentru a face marea performanţă şi există şi condiţiile necesare, din câte am văzut”.

Adrian Petrea, despre Pârâianu: „Noi doi ne completăm foarte bine şi sper să aducem plus valoare jucătorilor şi echipei”

Antrenorul principal al formaţiei AHC Dunărea Călăraşi, Adrian Petrea, se bucură că Eremia Pârâianu face parte din colectivul tehnic.

„Mă bucur foarte mult că într-un final s-a concretizat totul şi s-a ajuns la o înţelegere pentru ca Eremia Pârâianu să facă parte din colectivul meu tehnic. Eu cu el am început cariera de antrenorat la Reşiţa şi cu el voi continua. Din acest punct de vedere, este un plus la nivel de colectiv tehnic. Noi doi ne completăm foarte bine şi sper că prin experienţa noastră să aducem plus valoare jucătorilor şi echipei, implicit, la final, rezultatele pozitive pe care vrem să le realizăm cu această echipă”, a afirmat Petrea.

Tehnicianul principal, mulţumit de activitatea desfăşurată de echipa călărăşeană în anul 2017

În ceea ce priveşte activitatea Dunării Călăraşi, antrenorul principal, Adrian Petrea, este mulţumit de rezultatele formaţiei. „Din punctul meu de vedere, au fost momente când puteam să câştigăm unele meciuri care erau la îndemâna noastră, dar, până la urmă, este sport, trebuie să tragem linie la final de an şi să vedem balanţa în ce parte înclină. Eu zic că suntem pe un loc de play-off, un loc care până la începutul campionatului a fost propus de conducerea clubului. Nu suntem departe de celelalte echipe care sunt în faţa noastră. Dacă ne uităm în clasament, este vorba despre o victorie şi jumătate, maxim două. De aceea spun că în 2017 am arătat bine ca şi echipă, am avut rezultate bune, am avut meciuri unde am scos puncte, de exemplu, la Odorhei, unde toţi ne dădeau victime sigure. Am câştigat meciul cu Steaua, care a terminat pe primul loc. Meciul cu Dinamo a fost unul bun, ţinând cont de puterea echipei, am ţinut piept şi sunt de părere că acolo s-au făcut câteva greşeli care puteau fi în favoarea noastră. Într-adevăr, mă aşteptam la mai mult, nu trebuie să trecem peste meciurile cu Focşani, Baia Mare şi Bacău. Poate au fost zile nefaste, poate nu a fost concentrare maximă la meciurile respective în care am pierdut şi încă o dată s-a adeverit că nu este de ajuns să intri în teren şi să câştigi meciul, trebuie să mai şi joci. Cred că cel mai mult am suferit la nivel de linie de 9 metri. Ne-au lipsit aruncările de la 9 metri şi, dacă analizăm, majoritatea echipelor se bazează pe lucrul acesta. De aceea, pentru 2018 am aşteptări mari, cel puţin de la linia de 9 metri, pentru că avem jucători de valoare, cu potenţial şi pot să o facă. Jocul implicit şi tactica sunt de aşa natură încât să îi aducă în poziţii de aruncare, doar că le trebuie mai multă responsabilitate şi mai mult curaj”, a menţionat Adrian Petrea.

Antrenorul Adrian Petrea îşi doreşte jucători noi

Tehnicianul principal al echipei Dunărea Călăraşi îşi doreşte şi jucători noi şi speră ca în acest sezon să prindă un loc în cupa europeană.

„Jucători noi nu avem. Mai sunt câteva zile din perioada de transferuri. Îmi doresc jucători noi. Am avut o discuţie înainte de conferinţă cu conducerea clubului şi vom vedea ce putem să abordăm pentru a aduce un jucător sau doi. Pe parcursul anului trecut au venit Laurenţiu Dinescu şi Andrei Grasu. A mai venit, în ultima perioadă, la antrenamente un junior din Călăraşi, care a făcut junioratul la CSM Bucureşti şi se antrenează cu noi. Încă nu a încheiat contract, dar sperăm să avem deschiderea necesară şi posibilitatea să mai aducem încă un jucător sau doi jucători. Ca şi expunere aici condiţiile sunt prielnice pentru a face performanţă şi avem un cadru normal de a ne desfăşura activitatea şi probabil că federaţia alege ca şi echipele naţionale să vină să îşi desfăşoare activitatea aici la Călăraşi. Este diferenţă între a te lupta pentru un loc pe podium şi diferenţă să fii în Liga Naţională. Ca să te lupţi în Liga Naţională, pentru un loc pe podium, îţi trebuie, în primul rând, un buget mare, dublu faţă de cel pe care îl avem noi. În ceea ce priveşte cupa europeană, dacă ajungi în prima etapă undeva prin Islanda sau Norvegia, numai transportul până acolo costă mult, dar eu cred că deschidere avem, trebuie să o luăm pas cu pas. Ar fi o performanţă şi pentru noi şi pentru Călăraşi să ajungă echipa pe podium. Deocamdată ne propunem să prindem un loc de cupă europeană. Aici am vorbit doar de transport, dar ca să ajungi acolo îţi trebuie jucători de valoare, care sunt foarte scumpi şi multe altele. Ne dorim să prindem cupa europeană, pentru că am avut discuţii cu conducerea clubului şi ea a răspuns afirmativ. Cel mai mult îmi doresc, din partea aceasta de retur de campionat, ca jucătorii să fie conştienţi pentru obiectivele pe care trebuie să le îndeplinim, să fie conştienţi de responsabilitatea pe care o au pe umeri, pentru că până la urmă rezultatele ne ţin pe toţi în viaţă, dar prin asta atragem public, presă, sponsori şi tot ce înseamnă mişcare sportivă. Din acest motiv, trebuie să fim toţi concentraţi şi responsabili pentru a avea rezultate bune şi asta pleacă de la determinare, ambiţie şi curaj”, a adăugat Petrea.

Mesajul lui Adrian Petrea pentru suporteri

Primul meci oficial al AHC Dunărea Călăraşi din anul 2018 va fi cel contra echipei CS Dinamo. Acesta va conta pentru runda a 16-a, din Liga Zimbrilor şi se va juca în Sala Dinamo, joi, 1 februarie. În etapa a 17-a, prima partidă oficială acasă din acest an se va disputa joi, 4 februarie, la Sala Polivalentă, unde va veni CSM Focşani, formaţia care i-a învins pe handbaliştii călărăşeni în turul campionatului.

Adrian Petrea are şi un mesaj pentru suporterii călărăşeni: „Este un public minunat aici. Nu numai eu am constatat asta, mai nou şi echipa naţională care şi-a desfăşurat activitatea aici cu ocazia Trofeului Carpaţi. Ne dorim să avem susţinerea suporterilor şi în partea aceasta de campionat. Publicul este o piesă foarte importantă în relaţia echipă şi tot ce înseamnă rezultatul”, a conchis tehnicianul.