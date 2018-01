Rovinieta pentru dube şi camioane se va majora cu cel puţin 85%, în anul 2018. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează că tarifele pentru autoturisme rămân neschimbate.

Rovinieta pentru vehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone va creşte de la 4 la 12 euro pentru o zi, de la 16 la 30 de euro, pentru şapte zile, de la 32 la 60 de euro, pentru 30 de zile, de la 92 la 171 de euro pentru 90 de zile şi de la 320 la 600 de euro, pentru 12 luni.

“Tariful zilnic de 12 euro este fix și unic pentru toate categoriile de vehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, supuse prevederilor Directivei. În ceea ce privește nivelul tarifelor anuale, s-a încercat ca impactul să fie minim asupra operatorilor de transport, astfel că tariful anual pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 12 tone și mai mult de 4 axe, a rămas la nivelul de 1.210 euro. Tariful anual pentru categoria C de vehicule a rezultat cu un impact major față de celelalte tarife, motivat de faptul că tariful zilnic trebuie să reprezinte, conform Directivei, o proporție de 2% din tariful anual. Astfel, din calculul matematic a rezultat că tariful anual minim care se poate aplica este de 600 euro. De asemenea, a fost menținut la aceeași valoare (720 euro) și tariful anual pentru categoria E de vehicule. Pentru tariful anual de la categoria de vehicule D, valoarea actuala (560 euro) era mai mică decât valoarea minimă rezultată din calcul (600 euro) la categoria anterioara (categoria C), astfel că s-a calculat o valoare arbitrară ca medie între tarifele adiacente, de la categoria C (600 euro) și categoria E (720 euro), rezultând valoarea de 660 euro. Tarifele pentru celelalte categorii de vehicule, A, B, G si H, nu au fost modificate, nefăcând obiectul de aplicare al Directivei. Din calculele CNAIR S.A., raportate la volumul de roviniete achiziționate în anul 2017, rezultă că impactul financiar prognozat va fi de +4,2%”, se arată într-un comunicat de presă al CNAIR.

Tarifele rovinietei pentru toate categoriile de transport

Categoria A – autoturisme: 7 zile – 3 euro; 30 de zile – 7 euro; 90 de zile – 13 euro; 12 luni – 28 de euro.

Categoria B – vehicule de transport marfă cu MTMA (masa totală maxim autorizată) între 0 si 3,5 tone: 7 zile – 6 euro; 30 de zile – 16 euro; 90 de zile – 36 de euro; 12 luni – 96 de euro.

Categoria C – vehicule de transport marfa cu MTMA între 3,5 si 7,5 tone: 1 zi – 12 euro; 7 zile – 30 de euro; 30 de zile – 60 de euro; 90 de zile – 171 de euro; 12 luni – 600 de euro.

Categoria D – vehicule de transport marfa cu MTMA între 7,5 si 12 tone: 1 zi – 12 euro; 7 zile – 33 de euro; 30 de zile – 66 de euro; 90 de zile – 188 de euro; 12 luni – 660 de euro.

Categoria E – vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egală cu 12 t, cu maxim 3 axe (inclusiv): 1 zi – 12 euro; 7 zile – 36 de euro; 30 de zile – 72 de euro; 90 de zile – 206 euro; 12 luni – 720 de euro.

Categoria F – vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare sau egala cu 12 t, cu minimum 4 axe (inclusiv): 1 zi – 12 euro; 7 zile – 60 de euro; 30 de zile – 121 de euro; 90 de zile – 345 de euro; 12 luni – 1.210 euro.

Categoria G – vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv şoferul) şi maxim 23 de locuri pe scaune: 1 zi – 4 euro; 7 zile – 20 de euro; 30 de zile – 52 de euro; 90 de zile – 120 de euro; 12 luni – 320 de euro.

Categoria H – vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv şoferul): 1 zi – 7 euro; 7 zile – 35 de euro; 30 de zile – 91 de euro; 90 de zile – 210 euro; 12 luni – 560 de euro.