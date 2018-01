Echipa de fotbal Dunărea Călărași şi-a prezentat noul lot. Evenimentul a avut loc miercuri, 17 ianuarie, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean, în prezenţa principalilor doi finanţatori ai clubului, primarul Daniel Drăgulin şi viceprimarul Viorel Ivanciu, din partea Primăriei Călăraşi, respectiv preşedintele Vasile Iliuţă şi vicepreşedintele Marian Dinulescu, din partea CJ Călăraşi. În sală au fost prezenţi şi antrenorul Dan Alexa, preşedintele cublului AFC Dunărea 2005 Călăraşi, Florin Brişan, şi reprezentanţii mass-mediei locale.

Florin Brişan: „Obiectivul Dunării pentru 2018 este promovarea în Liga 1”

Preşedintele cublului AFC Dunărea 2005 Călăraşi, Florin Brişan, a declarat, printre altele, că principalul obiectiv al formaţiei de fotbal este promovarea în Liga 1, adresând şi un mesaj finanţatorilor.

„Ca obiectiv pentru 2018, am spus de la bun început că vreau promovarea. V-am ‘forţat’ puţin mâna şi promit că o voi face şi în continuare. Am rugămintea să ne sprijiniţi în continuare, şi mă refer aici atât la Primărie cât şi la Consiliul Judeţean, astfel încât să putem să vă aducem numai rezultate bune şi să fiţi satisfăcuţi de munca noastră”, a spus Brişan, care a adăugat: „Vreau să subliniez că fără aceşti băieţi nu se putea face nimic. În plus, am colaborat foarte bine cu Dan Alexa şi întreg staff-ul tehnic, reuşind să facem performanţă. Am avut alături de noi şi o serie de sponsori fără de care nu puteam ajunge unde suntem astăzi în ciuda finanţării asigurate de Primărie şi CJ Călăraşi. Am ajuns la o pondere de 12% fonduri private din total buget, iar ţinta mea e să ajungem până în vară la 20%. E o medie naţională, pe care dacă nu o atingi, nu prea poţi rezista în Liga 1. Le mulţumesc pentru colaborare şi sper că în acest an numărul sponsorilor va creşte sensibil”.

După 21 de etape, Dunărea Călăraşi este pe primul loc în topul campionatului Ligii a 2-a, cu 49 de puncte, cu unul mai mult decât AFC Hermannstadt şi şapte mai multe faţă de ocupanta locului 3, Chindia Târgovişte.

“Pe 30 august 2017, am avut prima conferinţă de presă, aici, la Consiliul Judeţean. Nu vreau să mai amintesc locul pe care ne aflam atunci. Important e că ne-am realizat obiectivul, clasarea pe unul din locurile 1 – 6. Ba, mai mult, suntem liderii Ligii a 2-a. Am reuşit să formăm o echipă frumoasă, de la mine, continuând cu antrenorii şi jucătorii până la ultima persoană din acest club. Vreau să mulţumesc, în primul rând, finanţatorilor, Primăria şi Consiliul Judeţean, care au demonstrat că doresc să sprijine acest club şi să facem performanţă. AFC Dunărea 2005 Călăraşi nu înseamnă doar echipa de fotbal, seniori. Înseamnă şi alţi 200 de copii şi juniori, mai înseamnă şi o secţie de futsal cu două echipe, una de seniori, care joacă în Liga I şi alta de juniori, angrenată într-o competiţie naţională. Una peste alta, sperăm ca rezultatele acestui club să ducă mai departe numele Călăraşiului în toată ţara şi să se audă de noi la superlativ”, a mai declarat Florin Brişan, preşedintele grupării călărăşene.

Dan Alexa: „Avem, în momentul acesta, un lot echilibrat şi competitiv”

Antrenorul Dunării Călăraşi, Dan Alexa, a trecut miercuri, 17 ianuarie, în revistă achiziţiile realizate până acum de club şi a susţinut că au fost transferaţi jucători pe care-i cunoaşte, cu o parte dintre ei colaborând la ASA Târgu Mureş şi Concordia Chiajna. În opinia sa, lotul a devenit mai competitiv, creându-se premisele unei concurenţe reale la nivelul lotului.

„Ca şi strategie, am încercat să aducem jucători pe care-i cunosc. Aceşti fotbalişti vor creşte concurenţa şi consider că în momentul acesta avem un lot competitiv. Sunt jucători pe care-i cunosc, i-am urmărit, unul dintre ei mai jucând la Călăraşi. Mă refer la ‘Piticu’, Alex Stoica, un tânăr jucător care a mai evoluat la Călăraşi în urmă cu câţiva ani. Alţi doi jucători sunt de la Concordia Chiajna. E vorba de Alin Dobrosavlevici, fundaş central, şi Dino Spehar, mijlocaş ofensiv. Pe Alin l-am mai antrenat la Târgu Mureş şi Concordia, iar la Timişoara l-am dat afară. Dino Spehar a evoluat în naţionala Croaţiei de juniori şi este un jucător în care am mare încredere. Din păcate, a stagnat în ultimul an şi asta a fost şi una din posibilităţi de a-l aduce la Călăraşi. Pe Ciprian Rus, un atacant de la Pandurii, îl cunosc de la Târgu Mureş. Am mare încredere în el şi sper să ne ajute.

Pe Gaston Mendy, fundaş stânga ofensiv, îl ştiu, am lucrat împreună. Consider că ne poate ajuta pe faza de atac. Paul Iacob este un jucător care mi-a plăcut de când evolua la FC Braşov. Un jucător inteligent, puternic, de mare viitor. Încercăm să mai aducem şi un portar, junior”, a spus Dan Alexa, care a continuat: „Avem un lot echilibrat, format din 23-24 de fotbalişti. A scăzut mult media de vârstă. Îmi place să lucrez cu tinerii. Pe de altă parte am făcut această campanie de achiziţii astfel încât o eventuală promovare să nu ne prindă descoperiţi. Avem un nucleu de bază format şi-mi doresc să nu avem soarta altor echipe care atunci când promovează se întorc în Liga a 2-a”.

La capitolul „plecări” figurează, până în momentul de faţă, Valentin Balint, Andre Mesquita, ambii cu contracte reziliate, şi Andrei Puşcaşu, împrumutat până la vară la Oţelul Galaţi.

Transferurile perfectate până în prezent

Alin Dobrosavlevici – fundaş. S-a născut pe 1 martie 1991, în localitatea Moldova Nouă. A evoluat la Avicola Buziaş, Dinamo II Bucureşti, ACS Poli Timişoara, Fortuna Câmpina, ACS Berceni, Academica Clinceni, ASA Târgu Mureş. Vine din Liga 1 de la Concordia Chiajna. Fost component al echipei naţionale de juniori România Under 19.

Ciprian Rus – atacant. S-a născut la Arad pe 1 martie 1991. A jucat la UTA Arad, ASA Târgu Mureş şi Pandurii Târgu Jiu. În acest sezon a evoluat 12 jocuri, marcând patru goluri pentru Pandurii.

Paul Alexandru Iacob – mijlocaş defensiv. S-a născut la Constanţa pe 21 iunie 1996. A jucat la Academia Hagi, FC Viitorul, Gaz Metan Mediaş, FC Braşov. În acest sezon a evoluat la ASA Târgu Mureş sub formă de împrumut, în zece partide, marcând şase goluri.

Alexandru Iulian Stoica – atacant. S-a născut la Baia (judeţul Tulcea), pe 30 iunie 1997. A jucat la Academia Hagi, Dunărea Călăraşi (2015-2016: 26 de partide jucate, opt goluri marcate), FC Viitorul (campion în 2017) şi ASA Târgu Mureş. În această stagiune a fost prezent în nouă partide, înscriind doar un gol. Este cunoscut şi apreciat de iubitorii fotbalului călărăşean datorită evoluţiilor sale bune din sezonul 2015 – 2016.

Dino Spehar – mijlocaş ofensiv. S-a născut pe 8 februarie 1994, în Croaţia, la Osijek şi este fiul fostului internaţional, Robert Spehar (47 de ani), fost campion şi golgeter al Belgiei în 1996 cu FC Bruges, dar şi component al echipelor Osijek, AS Monaco, Verona, Sporting Lisabona, Galatasaray, Standard Liege şi Omonia Nicosia.

La 16 ani, Dino Spehar, a intrat în atenţia granzilor Manchester United şi Bayern Munchen, celebrul sir Alex Fergusson fiind la un pas de a-l aduce pe Old Trafford. Fost component al naţionalelor de juniori Croaţia U14, U16, U17, U18 şi U19, Dino Spehar are 66 de jocuri în prima ligă croată, marcând şase goluri. În ţara sa natală a evoluat la Osijek, Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, NK Istra 1961 şi RNK Split (2015 – 2017). A venit în România în februarie 2017, semnând un contract cu CFR Cluj. În prima parte a sezonului 2017 – 2018 a fost împrumutat în liga I, la Concordia Chiajna, echipă pentru care a evoluat în trei partide. Va juca la Călăraşi sub formă de împrumut până la data de 30 iunie 2018.

Mendy Gaston (transferul e foarte aproape de a se perfecta) s-a născut pe 22 noiembrie 1985 în Senegal la Dakar. A venit în România în 2007, evoluând de atunci şi până acum la Farul Constanţa, U Cluj, Petrolul Ploieşti, Rapid Bucureşti şi ASA Târgu Mureş. În prima parte a sezonului 2016 – 2017, Mendy a lucrat cu Dan Alexa la Târgu Mureş, în Liga 1.