Filiala Călăraşi a Crucii Roşii Române, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Călăraşi, vă invită vineri, 9 februarie, la sala „Barbu Stirbei”, a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, la ora 16:45, la un spectacol umanitar, desfăşurat în sprijinul micuţului David Caloianu.

David Caloianu are un an şi 11 luni şi suferă de o boală genetică şi are nevoie de ajutorul nostru pentru a se face bine.

„Îl cheamă David Gabriel Caloianu şi are un an şi 11 luni. Tatăl lui salvează vieţi, iar acum e disperat să salveze viaţa propriului copil. David se luptă cu o boală ciudată, care necesită investigaţii multe şi amănunţite: tulburări în dezvoltarea neuromotorie, întârziere în achiziţii cognitive şi de limbaj. Mai exact, lui David îi lipsesc din sânge nişte enzime care îl împiedică să se dezvolte normal. În momentul de faţă, David, la un an şi 11 luni, are oasele unui copil de trei luni – subţiri şi fragile. Se chinuie să se ridice în picioruşe, se enervează că nu poate, mai ales când o vede pe surioara lui de 11 luni că deja se ridică. Mai avem nevoie de aproximativ 3000 de euro pentru ca David să poată face toate investigaţiile medicale. Intrarea la spectacol va fi pe bază de donaţie. Împreună vrem să dovedim cât suntem de uniţi şi ce inimă mare avem!”, a menţionat Aura Giurcă, directoarea Filialei Călăraşi a Crucii Roşii Române.