Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a aprobat marți, 30 ianuarie, un ordin care prevede includerea în planurile de învățământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, a cursurilor de etică și integritate academică.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei, începând cu anul universitar 2018 – 2019, cursurile de acest tip devin obligatorii în cadrul studiilor universitare de masterat și doctorat, deoarece în aceste cicluri de studiu creația individuală și cercetarea științifică au o pondere majoritară. Pentru studiile universitare de licență, cursul are deocamdată caracter opțional, întrucât partea de creație are o pondere mai mică. Adoptarea acestui ordin are rolul de a asigura, în mod structurat, pentru promoțiile viitoare, începând cu anul I de studii, cunoștințele și deprinderile necesare unei activități academice și de cercetare, în acord cu cerințele eticii și deontologiei universitare. În acest context, ordinul completează cadrul normativ existent, care până acum prevedea doar obligativitatea evaluării lucrărilor științifice sub aspectul eticii universitare, fără ca anterior să fie dobândite, în mod obligatoriu, competențele necesare pentru cei care le redactează.

Documentul a fost elaborat cu scopul unei implementări coerente și unitare a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020 și se fundamentează inclusiv pe dispozițiile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conform legii, „instituţiile de învăţământ superior adoptă un cod de etică şi deontologie profesională universitară”, care include obligatoriu și “măsurile educaţionale, administrative şi tehnice care se iau pentru garantarea originalităţii lucrărilor de licenţă, master, doctorat, articolelor ştiinţifice sau a altor asemenea lucrări, precum şi sancţiunile aferente”. De asemenea, Legea privind asigurarea calității în învățământ reglementează funcționarea furnizorilor de educație, „astfel încât prin calitatea activităţii lor să satisfacă încrederea publică, iar învăţământul să se afirme ca bun public”.

„În același timp, calitatea programelor de studii este asigurată prin strategii şi proceduri specifice, precum și prin proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate, fapt ce generează atât necesitatea, cât și posibilitatea implementării prevederilor ordinului recent semnat”, se arată într-o informare de presă a Ministerului Educaţiei Naţionale.