Anul trecut, România a fost campioană europeană a absorbiției de fonduri europene pentru subvenționarea agriculturii. Totalul subvențiilor acordate din anul 2017 și până în ianuarie 2018, în contul campaniilor agricole 2016 și 2017, se ridică la 4,2 miliarde de euro. Senatoarea PSD Roxana Paţurcă a menţionat, pe un cont de socializare, că agricultura și dezvoltarea satului românesc reprezintă o prioritate absolută în programul de guvernare.

„În acest mandat, ne propunem să fructificăm potențialul agricol real al României, concomitent cu revitalizarea zonelor rurale prin programe de investiții. Țintim ca prin noile politici agricole, sectorul agricol să devină un motor de creștere economică și o sursă de locuri de muncă pentru populația din mediul rural, odată cu garantarea veniturilor agricultorilor pentru a evita migrația din mediul rural. Pentru judeţul Călăraşi, agricultura rămâne un domeniu extrem de important care poate contribui în mod decisiv la dezvoltarea lui. Domnul ministru Petre Daea s-a aflat de câteva ori la Călăraşi, în mijlocul fermierilor, şi în mod sigur va reveni pe aceste meleaguri. Recent a participat şi la o dezbatere pe chestiunile care-i interesează pe oamenii care muncesc aceste pământuri din Bărăgan”, a menţionat senatoarea PSD Roxana Paţurcă, pe contul de socializare.

Acordarea în timp util a subvențiilor pentru agricultură

Senatoarea PSD Roxana Paţurcă a enumerat şi o parte dintre măsurile cuprinse în cadrul programului de guvernare pentru perioada 2018 – 2020.

Una dintre măsuri este acordarea în timp util a subvențiilor pentru agricultură. Se vor promova măsuri cu caracter normativ și administrativ pentru acordarea la timp a subvențiilor, astfel: avans începând cu 15 octombrie și plata regulară începând cu 1 decembrie până la 31 martie a anului următor.

Refacerea și extinderea sistemului de irigații

O altă măsură o reprezintă refacerea și extinderea sistemului de irigații, care va cuprinde apă gratuită până la stația de punere sub presiune, reabilitarea infrastructurii principale, de la priza de apă până la stațiile de punere sub 87 presiune, pentru aproximativ două milioane de hectare. Programul se va desfășura în trei etape, urmând a fi reabilitate în total un număr de 86 de amenajări de irigații: în prima etapă, 2017 – 2020, vor fi reabilitate 40 de amenajări deservind o suprafață de 1,3 milioane de hectare; în a doua etapă, 2018 – 2020, vor fi reabilitate 37 de amenajări deservind o suprafață de 490 de mii de hectare; în a treia etapă, 2019 – 2020 vor fi reabilitate nouă amenajări deservind o suprafata de 190 de mii hectare. Prin reabilitarea sistemului de irigații se obține un beneficiu net de 196 de euro pe hectar pe an, ceea ce conduce la un beneficiu de 392 de milioane de euro pe an la două milioane de hectare reabilitate;

Acordarea de garanții de stat în proporţie de 80% din valoarea creditului de producție

De asemenea, în cadrul programului de guvernare mai sunt cuprinse: un program de stimulare a producției vegetale, zootehnice și a acvaculturii prin înființarea unui credit de dezvoltare a afacerii cu garanții de stat; acordarea de garanții de stat în proporţie de 80% din valoarea creditului de producție cu o dobândă de 2% peste dobânda ROBOR la un an și pentru un plafon de maximum un milion de euro.

Totodată, va fi oferit sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară. Angajatorul este scutit de la plata tuturor obligațiilor către stat ce decurg din acordarea drepturilor salariale în condițiile angajării a minimum trei tineri cu vârsta sub 40 de ani, pentru o perioadă de cel puțin un an.

Realizarea unui parteneriat public-privat între școlile liceale și fermierii agricoli

De altfel, printre măsuri se numără realizarea unui program de pregătire de scurtă durată pentru lucrătorii din agricultură în parteneriat public-privat şi realizarea unui parteneriat public-privat între școlile liceale și fermierii agricoli, constând în stabilirea de comun acord a unui program de pregătire de scurtă durată a lucrătorilor din agricultură în vederea însușirii cunoștințelor specifice muncii lor. Şcoala are obligația de a întocmi și derula programa școlară și emiterea de diplome. Fermierul are obligația de a recruta și asigura locuri de muncă cursanților, facilități pentru fermierii români. Totodată, sunt vizate: eliminarea impozitului pe terenurile agricole lucrate; impozit zero pentru tractoare și utilaje agricole; cadastrarea, de către stat, a tuturor terenurilor agricole până în anul 2020.

Pentru perioada 2017 – 2020, va fi un impact: 1,143 de miliarde de euro plus 342 de milioane de euro fonduri europene, finanțare din bugetul de stat și FEADR.