Deschisă de mai puțin de un an, Clinica de recuperare medicală”anaclinic” s-a dovedit a fi un centru de tratament extrem de benefic persoanelor cu probleme de sănătate din județul nostru. Pacienții care au trecut pragul acestei clinici s-au declarat foarte mulțumiți de faptul că au avut parte atât de servicii de calitate, cât și de un personal foarte bine pregătit și amabil. Mai mult decât atât, confortul pacienţilor este asigurat la cele mai înalte standarde într-un spaţiu ultramodern, iar tratamentul cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație.

Dr. Ana Maria Cristina Lungana, medic din Bucureşti, și Aurelian Dumitru, avocat în Călărași, sunt doi tineri care au avut dorința de a investi în sănătatea oamenilor din județul nostru și astfel, în data de 3 aprilie 2017 au deschis o clinică de recuperare medicală ultramodernă. De la inaugurarea clinicii și până în prezent, i-au trecut pragul peste 1.000 de pacienți, de toate vârstele, inclusiv copii. Deschiderea unei clinici de recuperare medicală în municipiul Călărași, dotată cu aparatură de ultimă generație, a reprezentat un mare ajutor pentru persoanele care au nevoie de tratamente de recuperare. Acestea nu mai sunt nevoite să meargă în București sau în alte orașe pentru astfel de tratamente. În acest sens, clinica dispune de aparatură medicală de ultimă generaţie, care vine în sprijinul persoanelor de toate vârstele, iar serviciile sunt decontate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Călăraşi. Astfel, persoanele suferinde de tulburări de statică vertebrală, dureri ale coloanei vertebrale, hernii de disc, artroze, reumatism sau orice durere musculară sau articulară pot beneficia în cadrul acestei clinici de servicii de fizioterapie, masaj şi kinetoterapie. Aici se pot trata herniile de disc fără operaţie. Clinica dispune de un echipament de tracţiuni/elongaţii vertebrale, care reprezintă o alternativă la intervenţia chirurgicală pentru hernia de disc. Mai mult decât atât, doamnele care au grijă de aspectul lor pot apela la servicii de înfrumuseţare precum masaj anticelulitic, tonifiant, reflexoterapie, drenaj limfatic, electrostimulări, gimnastică medicală. Consultaţiile sunt oferite de către dr. Ana Maria Cristina Lungana, medic specialist Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, care investighează pacienţii şi stabileşte un program de tratament individualizat. Totodată, clinica și-a mărit echipa cu încă un maseur și un kinetoterapeut, iar în domeniul aparaturii medicale a mai fost dotată cu cel mai modern tratament folosit cu succes la ora actuală, TECAR terapia. Acesta ajută la vindecarea afecţiunilor osteoarticulare şi musculo-tendinoase, inclusiv pre şi post-operator în ligamentoplastii şi artroscopii, proteze şi osteosinteza, dar şi la prevenirea accidentărilor ulterioare recuperării. De asemenea, prin stimularea energiei din interiorul ţesuturilor biologice, accelerează procesele metabolice naturale de vindecare a ţesuturilor şi are efect antiinflamator şi analgezic. De serviciile acestei clinici au beneficiat şi sportivii din cadrul echipelor de fotbal şi handbal din muncipiul nostru. Redactorii cotidianului nostru au stat de vorbă cu pacienții, care s-au declarat extrem de mulțumiți de serviciile acestei clinici de recuperare, cât și de personalul de aici:

“N-am crezut vreodată că mă voi pune pe picioare după 10 ședințe de fizioterapie. Am fost foarte mulțumită de serviciile acestei clinici. Am fost diagnosticată cu hernie de disc, iar domnișoara doctor mi-a explicat de la început că trebuie să urmez ședințe de fizioterapie, apoi cu elongații și exerciții. După primele 10 ședințe mă simt foarte bine și recomand cu mare încredere această clinică pentru că atât domnișoara doctor, cât și personalul își dau interesul pentru ca pacientul să fie tratat cât mai repede și în cele mai bune condiții”, a spus Paraschiva Nistor.

“Când am venit la această clinică, m-am prezentat cu dureri foarte mari de spate care coborau pe piciorul drept. Pot spune că de la prima şedinţă, pe picior nu am mai simţit absolut nimic. Preţurile sunt foarte bune având în vedere tratamentul care se face aici şi aparatura performantă. Sunt foarte mulţumită, domnişoara doctor este o persoană extraordinară, dedicată, dar şi doamnele asistente sunt amabile şi vorbesc foarte frumos cu pacienţii. Este foarte curat, igienic, într-un cuvânt servicii de nota 10. Pentru a face toate procedurile, trebuia să-mi iau concediu două săptămâni ca să merg la Bucureşti, plus că implica şi costuri mai mari”, ne-a mărturisit Elena Bizechi.

“Am fost foarte mulţumită de serviciile acestei clinici. În afară de faptul că îşi desfăşoară activitatea cu profesionalism, domnişoara doctor se poartă extraordinar de frumos cu pacienţii. Te simţi răsfăţat ca pacient şi ai senzaţia că eşti la o staţiune, nu la o clinică unde faci un tratament medical. Am avut probleme cervicale, dar şi la genunchi. S-a respectat programarea, nu am aşteptat , toţi pacienţii sunt în flux continuu şi nimeni nu stă să aştepte pe hol. Cu căldură recomand această clinică tuturor pacienţilor, care este un lucru extrem de benefic pentru locuitorii din judeţul Călăraşi”, a menționat Coralia Ion.

Clinica de recuperare medicală “anaclinic” oferă următoarele servicii:

Kinetoterapie

Elongaţii/Tracţiuni Vertebrale

Aplicare benzi kinesio / dinamic tape

Fizioterapie:

Tecar Terapie

Laser Terapie

Electroterapie

Ultrasonoterapie

Magnetoterapie

Stimulare Electrică

Galvanizare

Ionizare

Vacuum

Parafină

Masaj Terapeutic

Masaj Decontracturant

Masaj Tonifiant

Masaj de Relaxare

Masaj Sedativ-Antalgic

Masaj Anticelulitic

Drenaj Limfatic

Reflexoterapie

Date de contact:

Adresa: Călăraşi, str. Muşeţelului nr. 1A, bloc J 55, sc. A, parter. Program: luni-vineri, de la 07.00 până la 21.00.

Telefon: +4/0771.53.09.58

+4/0342.40.57.96

Facebook: anaclinic.ro