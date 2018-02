Coordonatorul Muzeului Municipal Călăraşi, Florin Rădulescu, a susţinut ieri, 7 februarie, o conferinţă de presă, în cadrul căreia a prezentat activitatea instituţiei, desfăşurată anul trecut, dar şi acţiunile care se vor derula în acest an. La conferinţă a fost prezent şi primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin. Scopul principal al întâlnirii cu mass-media a fost acela de a prezenta faptul că au fost achiziţionate trei roţi electrice de olar şi cinci roţi pentru decorare, benefice pentru dezvoltarea atelierului de olărit din cadrul muzeului.

Încă de la deschiderea muzeului, ce a avut loc în anul 2014, a fost înființat un atelier de modelaj și olărit care a fost dotat cu o roată de olărit, un cuptor de ars ceramic cu o capacitate de 60 de litri și trei roți pentru formare și decorare. De la deschidere şi până în prezent, au existat solicitări pentru olărit, motiv pentru care s-a dorit dezvoltarea acestui atelier.

Aflând de politica de sponsorizare a societății Transgaz SA Mediaș, a fost depusă o aplicație în cadrul Programului de Responsabilitate Socială, dezvoltat de companie. Astfel, prin contractul nr. 36/2017, UAT Municipiul Călărași a obținut pentru Muzeul Municipal Călărași suma de 10.000 de lei, folosită pentru achiziționarea a trei roți electrice de olărit, tip OHK-2, în valoare de 9228,45 de lei și cinci roți pentru decorare, model 305, în valoare de 928,2 lei. Începând cu această lună, atelierul va deveni funcțional pentru desfășurarea activităților cu copiii. „Împreună cu domnul primar am solicitat o sponsorizare de la Transgaz, care s-a materializat în nişte utilaje pentru viitorul atelier de olărit. Sunt utilaje de olărit moderne, puternice. Transgaz-ul are o politică de sponsorizare şi am căutat să atragem şi alte fonduri în afară de cele pe care le primim prin bugetul stabilit anual. Mi se pare normal să căutăm soluţii peste tot. Compania Transgaz a fost cea care a avut, de asemenea, fonduri, care a răspuns favorabil şi datorită căreia avem acum aceste trei roţi electrice şi cinci roţi de formare. Noi am deschis, în urmă cu aproape patru ani, un atelier de modelaj mobil, care a fost dotat cu o roată de olar, a fost un soi de testare a pieţii, ca să vedem dacă acest lucru este căutat la Călăraşi, lucru ce s-a dovedit a fi favorabil nouă şi acestei activităţi, drept urmare încercăm să ne dezvoltăm activitatea şi acum avem şi cu ce. Camera destinată atelierului este cea care a fost până acum preponderent pentru modelaj, pe care o vom dota şi amenaja ca atare. Undeva spre sfârşitul lunii februarie, sper să dăm drumul deja primei grupe. Nu doar copiii aşteaptă acest atelier. Am avut ateliere ţinute aici cu adulţi, care veneau după ora de program să se destreseze. Mulţumesc sponsorului că a fost alături de noi şi mulţumesc domnului primar că m-a susţinut în acest demers”, a declarat Florin Rădulescu.

Daniel Drăgulin: „Ceea ce a făcut Florin Rădulescu aici dovedeşte că există preocupare şi interes în promovarea culturii locale”

Edilul municipiului nostru, Daniel Ştefan Drăgulin, a declarat că ceea ce s-a realizat până în acest moment în cadrul muzeului dovedeşte că există preocupare şi interes în promovarea culturii locale. De asemenea, acesta a mai precizat că organigrama Muzeului Municipal se va schimba, iar acesta va deveni o direcţie sau un serviciu.

„Vin cu plăcere la muzeu şi la cel care coordonează muzeul, Florin Rădulescu. Este omul care face o altfel de activitate decât ceea ce se întâmplă în primărie. Şi ceea ce a făcut aici dovedeşte că într-adevăr există preocupare şi interes în promovarea culturii în ansamblul ei şi, în acelaşi timp, şi promovarea culturii locale. De mult mi-am propus ca în momentul în care ne vin invitaţi, fiecare invitat să plece cu ceva de la Călăraşi. Iniţial am tot căutat împreună cu Florin Rădulescu ce ar putea să fie un simbol al municipiului Călăraşi. Până la urmă, am găsit acele lucrări din lut pe care sper că, de anul acesta, odată ce avem şi aceste maşini de olărit, să putem face o producţie care să ne satisfacă nevoile de promovare a municipiului. Florin este modest şi tot ceea ce se întâmplă aici este datorită lui, nu datorită mie. Eu îl sprijin în calitatea pe care o am de primar, dar tot ceea ce se întâmplă aici este datorită lui, tot ce face aici este meritul lui şi al echipei pe care o are lângă el. Sper ca după ce vom aproba bugetul, nu sper, sută la sută, aşa cum am discutat de la bun început când ne-am apucat să facem acest muzeu, să intrăm într-o altă etapă, şi anume, să creăm un serviciu adecvat muzeului pe care sper ca domnia sa să îl coordoneze astfel încât să se detaşeze definitiv de celelalte activităţi cu oameni care vor lucra efectiv în acest sediu. Dacă ne ajută Dumnezeu să realizăm şi Cinematograful Victoria, Poşta Veche, turnul de apă, acestea vor fi puncte de atracţie pe care, sub oblăduirea lui Florin, să fie promovate şi, în acelaşi timp, să se desfăşoare acţiuni la care tinerii şi, în special, elevii de liceu să poată veni în aceste instituţii. La sfârşitul lunii februarie, după buget, vom începe să discutăm organigrama. Organigrama va suferi mai multe modificări. Pentru că în muzeu lucrează doi oameni care vin şi sâmbătă şi duminică de fiecare dată, nu au zile libere”, a menţionat Drăgulin.

Florin Rădulescu: „Vom deschide, în acest an, un magazin în care să fie disponibile suvenirurile realizate la muzeu”

Florin Rădulescu a afirmat că în acest an se va deschide şi un magazin în care vor fi disponibile suvenirurile care se vor realiza la muzeu.

„Vom deschide, în acest an, sper, şi un magazin în care să fie disponibile suvenirurile realizate la muzeu. Este vorba despre ceea ce se face în afara sistemului educativ, adică nu vorbim de lucrurile făcute de copii. Suvenirurile vor fi făcute de noi şi de alţii. Avem cuptor pentru ars ceramică, deci obiectele pot ajunge într-o formă finită, într-un material finit”, a spus coordonatorul Muzeului Municipal Călăraşi, Florin Rădulescu.

Activitatea Muzeului Municipal în anul 2017

Anul trecut, Muzeul Municipal Călăraşi a găzduit numeroase expoziţii, concursuri şi lansări de carte. Tot în 2017, peste 5.700 de persoane au luat parte la activităţile muzeului.

„Prima expoziţie din 2017 a fost una de fotografie, a unui călărăşean care este traducător de meserie, dar are ca pasiune fotografia şi a şi furnizat fotografii pentru diferite agenţii de presă din Bucureşti. Valentin Pană se numeşte. A fost o expoziţie în alb-negru, foarte plăcută. După aceea, a fost ‘Salonul Anual de Artă’, curatoriat de criticul de artă Amelia Dincă. În februarie am fost la Slobozia pentru deschiderea unei expoziţii comune, organizată cu Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa şi Muzeul Judeţean Ialomiţa, o expoziţie care a fost deschisă în august 2016 la Ruse, în Bulgaria, după care a fost deschisă la Slobozia. Am avut o expoziţie în perioada lunii martie, cea cu goblenuri, care s-a bucurat de un succes neaşteptat în rândul populaţiei de o anumită vârstă şi o anumită preocupare. ‘Artgeografica’ am exportat-o la Olteniţa, este proiectul pe care îl avem în colaborare cu Societatea Geografică din România. În perioada Paştelui, a fost deschisă expoziţia ‘Între sacru şi profan’, în care au expus trei pictori, Silviu Ioan Soare, Florian Mihăilescu şi Cîrstina de la Studina. Florian Mihăilescu este profesor la Liceul de Arte Plastice din Bucureşti şi e căsătorit cu o călărăşeancă. Am avut ‘Salonul Florilor’ unde au expus călărăşeni şi nu numai. ‘Reactual’ a fost o expoziţie eveniment, expozanţii fiind studenţi şi absolvenţi de arte plastice şi arhitectură, toţi călărăşeni. Expoziţia ‘George Teodorescu’ a fost o retrospectivă, piesele aparţinând Muzeului Dunării de Jos şi doamnei Rodica Iacob, care este nepoata sculptorului George Teodorescu. Acesta este unul din puţinii sculptori care a fost acceptat de Constantin Brâncuşi în atelierul său. Noaptea Muzeelor a fost un eveniment plin de discuţii, s-a intitulat ‘Ce vreau eu de la Călăraşi, ce ofer eu Călăraşiului’. Noi am pus ca ţintă o oră, dar după două ore şi jumătate, oamenii nu voiau să mai plece. Au fost dezbătute probleme care ţin de cum arată oraşul, cum ar putea arăta oraşul, ce poate să facă fiecare pentru un oraş. Vă spuneam de expoziţia în colaborare cu muzeele din Olteniţa şi Slobozia, pe care am deschis-o în luna mai, la Biblioteca Naţională a României. Am avut şi un ciclu de manifestări pe care l-am botezat ‘Despre’ şi în fiecare an avem una sau două manifestări prin care domnul profesor Corneliu Ratcu le susţine cu un profesionalism desăvârşit. Acesta are atâtea informaţii despre artişti, încât oamenii nu se pot desprinde după scaune. În vară am avut o expoziţie de pictură pe sticlă a Marianei Gheorghe şi o expoziţie de antropologie în care am putut observa evoluţia speciei umane. Am avut replici de cranii şi reconstituiri tip forensic, cele care se folosesc în reconstituirea portretului în poliţie. Expoziţia a fost realizată de un grafician, Eduard Olaru. Am avut o expoziţie a doi călărăşeni, Victor Grigore şi Dorin Manea. De asemenea, a avut loc o expoziţie a unei familii din Călăraşi, în care tatăl şi fiica au preocupări în domeniul artistic. E vorba de Gheorghe Tănăsescu şi fata dumnealui, Anca. Am avut o expoziţie a unei românce stabilite în Austria, care a venit cu colegul de asociaţie, care este medic şi pictează. Expoziţia ‘Atelierul de acuarelă’ l-a adus pe unul dintre cei mai buni acuarelişti din România, Corneliu Drăgan Târgovişte. Expoziţia ‘Artgeografica’ a ajuns la ediţia a patra şi am avut-o deschisă până ieri. A avut loc şi concursul de ornamente şi pomi de Crăciun din materiale reciclabile, ce s-a desfăşurat în decembrie. În afară de activităţile expoziţionale, am avut din luna ianuarie până în luna martie un material de scenografie. Am realizat obiecte de scenografie pentru piesa ‘Nebun de alb’, regizată de domnul Ştefan Niţu. Asta a însemnat că sub îndrumarea noastră elevii din trupa ‘Trepte’ au venit şi au lucrat la muzeu aceste piese. Am lucrat nişte obiecte din ceramică care au fost oferite delegaţiilor prezente la Hora Mare şi delegaţiilor de la Zilele Oraşului. Am avut lansări de carte. Prima a fost ‘Deportaţi în Bărăgan’. Călărăşeanul Ştefan Bratosin şi-a lansat cartea aici. Vasile Molan a lansat o carte care a interesat profesorii din învăţământul preşcolar. Un eveniment a fost lansarea de carte a lui Mircea Dinescu, care a strâns până la refuz în această sală oameni care s-au simţit foarte bine. De 1 Decembrie am avut o altă lansare de carte intitulată ‘A venit timpul să fim eurosceptici’ a domnului Alexandru Ionescu, iar lansările de carte s-au încheiat cu volumul Adrianei Butoi. Alte manifestări au fost realizate cu asociaţia de tineri Grow. Unirea Basarabiei a fost un alt eveniment. Cercetaşii din Călăraşi îşi desfăşoară aici activitatea o dată pe săptămână. Am avut un concert de muzică folk susţinut de Dinu Olăraşu şi Titus Constantin. Poliţia Română a avut un proiect pe care l-a plimbat în toată ţara, privind protejarea partrimoniului cultural naţional, proiect care s-a adresat elevilor. Am colaborat cu Muzeul Dunării de Jos la expoziţia ‘Deportaţi în Bărăgan’ deschisă în noiembrie. Am avut un concurs de filme de prezentare”, a mai spus Rădulescu.

Acţiunile pe care le va desfăşura muzeul în acest an

În acest an, toate activităţile pe care le va desfăşura Muzeul Municipal Călăraşi se vor subscrie Centenarului. Totodată, instituţia va lucra la un album de prezentare a oraşului.

„Avem în lucru, pentru anul 2018, un album de prezentare a oraşului. Este un album care este realizat prin activitatea benevolă a unor călărăşeni. Pentru 2018, toate activităţile pe care le vom desfăşura se vor subscrie Centenarului cu aspectul local. Sâmbătă, 10 februarie, deschidem o expoziţie în memoria profesorului de modelism, Pompiliu Popescu”, a adăugat Florin Rădulescu.