Dunărea Călăraşi a revenit luni dimineaţă din stagiul de zece zile de pregătire din Antalya, reluând miercuri după-amiază şedinţele de pregătire la Călăraşi.

În Turcia, „galben – albaştrii” s-au antrenat pe rupte, reuşind să obţină la capătul celor patru jocuri de verificare două victorii şi tot atâtea remize. Antrenorul Dan Alexa susţine că este mulţumit de stagiul din Antalya, acolo unde a întâlnit condiţii foarte bune de pregătire.

„A fost un cantonament reuşit din toate punctele de vedere. Am avut condiţii excepţionale, întâlnind şi adversari foarte buni. Am avut, de asemenea, condiţii de pregătire foarte bune. Una peste alta, mă declar foarte mulţumit şi sper ca eforturile noastre să fie de bun augur”, a declarat Dan Alexa, care a adăugat că şi „noutăţile” s-au integrat repede, întreaga echipă arătând multă seriozitate, dar şi combativitate în cele patru jocuri de pregătire. „Noutăţile s-au integrat repede. Am avut şi rezultate împotriva unor adversari foarte buni. Sigur, mai avem lucruri de pus la punct, dar pot să spun că sunt mulţumit de echipă. Băieţii au arătat multă combativitate şi seriozitate”, a conchis Dan Alexa, mulţumit şi de faptul că la revenirea din Turcia a găsit la Călăraşi „un teren acceptabil de antrenamente”.

Sâmbătă, 10 februarie, Dunărea Călăraşi va juca acasă cu ACSM Olteniţa, formaţie care evoluează în Liga a 3-a, partida fiind programată la ora 11:00. (sursa: afcdunareacalarasi.ro)