În ultima perioadă, prin urbea noastră mică circulă zvonuri că asupra directoarei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Călăraşi, Doiniţa Nicolae, se fac presiuni din partea conducerii Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru a pleca de la conducerea instituţiei.

În urmă cu ceva timp, în cadrul unei conferinţe de presă, senatorul Răducu George Filipescu susţinea că preşedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat că la primul director PNL debarcat din funcţie de actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, vor fi aplicate sancţiuni. În cadrul conferinţei de presă, susţinută astăzi de către senatorul Filipescu l-am întrebat dacă acest lucru mai este valabil. “Este foarte valabil, pentru că asta a spus preşedintele Ludovic Orban în birou la domnul Drăgulin. Te gândeşti că următorul director care va pleca este Doiniţa? E foarte posibil. S-ar putea să plece de mânuţă amândoi. Este decizia pe care a luat-o Ludovic Orban şi a spus că primul liberal care pleacă din funcţie din motive politice, şi acesta este motiv politic, că o dă el pe administraţie este altceva. Domnul preşedinte a greşit şi asta e, pleacă. Eu am fost acuzat că îi iau apărarea Doiniţei şi fac şi dreg, că mă duc cu ea la Orban. Mă condamnă toată lumea peste tot. Eu sunt un condamnat ca ăla din ‘Pădurea spânzuraţilor’, numai că e de datoria mea să îmi apăr oamenii. Dacă venea Curtea de Conturi şi spunea: ‘Tu, Doiniţa Nicolae, ai băgat mâna în caraiman şi ai furat atât’, în niciun caz nu mă duceam cu ea de mână la preşedintele partidului. Dar atâta timp cât Curtea de Conturi a felicitat-o pentru modul în care manageriază acolo acea Direcţie, care înseamnă 60% din bugetul Consiliului Judeţean. Când a fost controlată şi recontrolată de Poliţie şi de nu ştiu mai cine, cred că şi jandarmii au controlat-o, femeia a ieşit ok. A plecat în diferite deplasări prin ţară şi s-a întâlnit cu omologii ei, şi într-un clasament este pe locul II la nivel naţional ca performanţe manageriale în Direcţia Copilului. Vreau să vă spun că Direcţia Copilului nu este o Direcţie uşoară. Este foarte complicată şi foarte grea, are foarte multe probleme care pot fi sub semnul întrebării. Deci, toată lumea spune că este extraordinar de bună şi vii tu şi spui că îi dai 2,75. Şi cine? Domnul Dinulescu şi domnul Bogdan Georgescu. În ce calitate? Că ei nu sunt în comisia de avizare a activităţii lor. Nu vreau să dezvolt subiectul, decât în momentul în care va deveni de actualitate”, a declarat senatorul Filipescu.

C.J.: “Toţi directorii de subordonate au fost evaluaţi. Nu există nicio presiune politică”

În legătură cu acest subiect, am contactat reprezentanţii Consiliului Judeţean Călăraşi care ne-au informat că în această perioadă au fost evaluaţi toţii directorii de subordonate şi funcţionarii publici din cadrul CJ. „Toţi directorii de subordonate au fost evaluaţi de către o comisie condusă de Marian Dinulescu. Nu există nicio presiune politică pentru înlăturarea doamnei din funcţie”, ne-au declarat reprezentanţii C.J. Călăraşi.

Eduard Grama ia atitudine

Ciudat este că după ce am solicitat un punct de vedere reprezentanţilor Compartimentului de Promovare din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, am primit un sms din partea directorului adjunct al Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, Eduard Grama: “Ai găsit ceva, alteţă? Mai caută! :)”. Am încercat să îl contactăm pe domnul Grama pentru a înţelege exact ce a vrut să spună, însă nu ne-a răspuns la telefon. Nu înţelegem în ce calitate comentează un demers jurnalistic un director al unei Direcţii de Dezvoltare, atâta timp cât solicitarea noastră nu privea activitatea domniei sale sau a direcției pe care o conduce. Şi, mai mult decât atât, ne întrebăm în ce calitate își permite domnul Eduard Grama să ne trimită astfel de mesaje…,,glumețe”!?