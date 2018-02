Staff-ul tehnic, dar şi cel administrativ pregătesc, în mod minuţios, partea a doua a campionatului, care, în opinia antrenorului Dan Alexa, va fi una mult mai dificilă pentru “galben – albaştri”.

Tehnicianul principal la liderului Ligii a 2-a, Dan Alexa, s-a declarat mulţumit de stagiul din Antalya, subliniind că mai are în faţă două săptămâni extrem de importante în perspectiva jocului de acasă cu Hermannstadt din prtima rundă a returului, programată pe 24 februarie.

“Am avut şansa, şi-i mulţumesc şi pe această cale domnului preşedinte, să plecăm în Antalya unde am avut condiţii foarte bune de antrenament, dar şi jocuri utile de verificare. Am ţinut să ne pregătim acolo datorită vremii şi calităţii gazonului pentru a nu face nicio greşeală în perspectiva acestui retur pentru că este foarte important. Consider că ne va fi mult mai greu acum faţă de prima parte a campionatului. Am avut parte de adversari puternici care au pus probleme echipelor româneşti din prima ligă şi cred că am putut să vedem la ce nivel ne situăm”, a spus Alexa, care a continuat: “Mai avem două săptămâni importante pentru că la ora meciului cu Hermannstadt trebuie să fim într-o formă bună. E greu să intri în formă maximă din primul joc. Va fi o confruntare importantă pe care trebuie să o tratăm cu multă atenţie”.

Partida Dunărea Călăraşi – FC Hermannstadt, care poate fi numită duelul “granzilor” va deschide returul campionatului Ligii a 2-a, la finele căruia vor promova direct în prima ligă echipele clasate pe primele două locuri. În acest moment, Dunărea şi Hermannstadt ocupă aceste două, locuri fiind departajate doar de un singur punct.

Florin Brişan: „Suntem pregătiţi pentru a face pasul în Liga 1”

Aflată pe primul loc în topul Ligii a 2-a, Dunărea Călăraşi e decisă să abordeze cu încredere şi seriozitate şi partea a doua a sezonului 2017 – 2018 care va demara pe 24 februarie, obiectivul major fiind promovarea, în premieră, în Liga 1.

Vineri, 9 februarie, preşedintele clubului AFC Dunărea Călăraşi, Florin Brişan, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că atât jucătorii şi antrenorii, cât şi staff-ul administrativ sunt determinaţi să aibă şi în retur un parcurs la fel de bun ca în prima parte, fiind cu toţii pregătiţi pentru a face pasul în Liga 1.

„Suntem aproape de începerea returului de campionat. Sper să fie un eveniment pentru acest club, dar şi pentru acest oraş şi să putem aduce bucurie în rândul suporterilor, al tuturor călărăşenilor şi să reuşim o promovare istorică în Liga 1. Din punctul nostru de vedere, consider că suntem pregătiţi pentru a face acest pas şi mă refer la jucători, antrenori, dar şi cei din staff-ul administrativ”, a afirmat Brişan, care a adăugat că în perioada imediat următoare vor fi rezolvate toate problemele cuprinse în dosarul de licenţiere, dând asigurări că Dunărea va disputa jocurile din Liga 1 la Călăraşi.

„Mai sunt câteva mici probleme legate de licenţiere, pe care mai mult ca sigur le vom rezolva până la finalizarea acestui proces astfel încât să putem începe prima participare a acestui club în Liga 1 pe acest stadion”, a menţionat Brişan, convins fiind de faptul că pregătirea făcută în Antalya a fost de bun augur pentru elevii lui Dan Alexa.

„Echipa mare s-a pregătit în Turcia, după cum se ştie. În opinia mea, a fost un cantonament reuşit. Jucătorii au avut condiţii excepţionale de pregătire. E clar că au revenit mult mai bine pregătiţi şi mai motivaţi pentru a repeta parcursul fără greşeală din tur”, a mai spus preşedintele Florin Brişan. (sursa: afcdunareacalarasi.ro)