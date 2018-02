În urmă cu câteva săptămâni, senatorul PNL, de Călăraşi, Răducu George Filipescu, a declarat, într-o conferinţă de presă, că este interesat să aibă întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri. Parlamentarul a declarat că vrea să se pună la curent cu problemele agenţilor economici, apoi să caute soluţii inclusiv prin iniţierea unor proiecte de lege.

Aflând intenţia senatorului Filipescu, Asociaţia Femeilor de Afaceri – Filiala Călăraşi l-a invitat pe liberal la o întâlnire care a avut ca tematică greutăţile întâmpinate în domeniul legislaţiei şi fiscalităţii.

“Am acceptat cu plăcere invitaţia femeilor de afaceri din Călăraşi. Nu a fost o întâlnire politică, pentru că toţi agenţii economici, indiferent de simpatiile politice, toţi au aceleaşi probleme. Am conştientizat încă o dată cât de ostile sunt multe dintre legile cu care trebuie să lucreze firmele din România. Am reţinut din discuţiile cu doamnele manager din Călăraşi dificultăţile întâmpinate în raport cu Formularul 600, noile probleme aduse de obligativitatea schimbării caselor de marcat începând cu luna august sau absurdul adus de obligaţia ca timpul parţial de lucru să fie taxat la fel ca norma întreagă. Am stabilit cu femeile de afaceri din Călăraşi să avem o nouă îmtâlnire, alături de colegul Florin Cîţu, preşedinte al Comsiei de Economie Industrii şi Servicii din Senatul României. Vreau să avem o discuţie aplicată, pe subiect, urmată de iniţiative care să aducă o mână de ajutor pentru cei care, până la urmă, alimentează bugetul naţional prin taxele şi impozitele plătite”, a afirmat senatorul liberal Răducu Filipescu.