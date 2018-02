Filiala Călăraşi a Crucii Roşii Române va rămâne întotdeauna un mare sprijin pentru oamenii care au nevoie. Voluntarii acestei fililale, împreună cu directoarea Aura Giurcă, au organizat o serie de acţiuni care au venit în ajutorul copiilor care provin din familii sărace, bătrânilor neajutoraţi, bolnavilor, dar şi tuturor celor care le-au cerut sprijinul. De anul trecut, în evidenţa Crucii Roşii Călăraşi, au fost înregistrate patru cazuri sociale, în care trei copii şi un adult au probleme de sănătate şi au nevoie de ajutorul oamenilor pentru a se face bine. În interviul ce urmează, directoarea Filialei Călăraşi a Crucii Roşii Române ne-a vorbit despre cele patru cazuri sociale, amintind şi de concertul caritabil pe care l-a organizat pentru David Caloianu, un băieţel de numai doi ani, cu probleme de sănătate. Totodată aceasta a dorit să aducă mulţumiri tuturor oamenilor care s-au implicat în desfăşurarea evenimentului umanitar, tuturor celor care au donat bani pentru cazurile sociale şi celor care sunt alături în continuare de activităţile Crucii Roşii Călăraşi.

Reporter: Cum a început anul Crucea Roşie Călăraşi? Ce face această filială în momentul de faţă?

Aura Giurcă: Crucea Roşie munceşte. Munceşte de zor, munceşte din greu. Am pus pe Facebook şi am făcut cunoscute cazurile sociale pe care le avem în momentul de faţă. Astfel, avem în desfăşurare patru colecte pentru patru persoane. Trei dintre ele sunt minore. Toate aceste persoane necesită îngrijiri medicale speciale. Suntem foarte fericiţi că am reuşit să strângem suma necesară pentru unul dintre cazuri. Este vorba de David Caloianu, băieţelul de doi ani. În cazul acestui copil, ni s-a făcut o cerere de ajutor pentru suma de 15.000 de lei şi am reuşit, până în prezent, să strângem 16.407 lei. Legea nr. 26 a ONG-urilor nu ne permite să dăm banii în mână, nu pot fi daţi părinţilor sau în contul acestora. Banii pot fi viraţi către instituţiile medicale unde se vor realiza investigaţiile ce se impun.

R: Concertul caritabil a reuşit să se bucure de prezenţa mai multor participanţi? Oamenii au dorit să-l ajute pe micuţul David?

A.G.: Mulţumesc tuturor oamenilor care au donat şi constat cu bucurie că încă mai există umanitate. Oamenii au sărit în ajutorul acestui băieţel şi astfel mă bucur că locuiesc în acest judeţ, cu oameni deosebiţi, atât de buni. Este foarte clar că această iarnă blândă a îmblânzit şi inimile oamenilor. Trebuie să mulţumesc, în mod special, Consiliului Judeţean Călăraşi şi Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi pentru că ne-au pus la dispoziţie în mod gratuit sala de spectacle „Barbu Ştirbei”. Mulţumesc, totodată, şi copiilor din cadrul grupului Flores Campi, al cărui coordonator este doamna Alexandrina Boranda, o doamnă deosebită care ne-a fost alături de fiecare dată. Le mulţumesc tuturor celor prezenţi la spectacol. Vreau să spun că, pentru noi, a fost un spectacol mare, fiind pentru prima dată când am făcut un spectacol caritabil cu atât de mulţi artişti. Mi-a fost teamă la un moment dat că nu pot să manageriez un astfel de eveniment, dar a fost frumos, copiii din sală fiind şi ei încântaţi de acest spectacol. Faptul că aceste vedete ale Călăraşiului au cântat gratuit pentru David a fost un gest deosebit de frumos şi de umanitate adevărată.

Toată Crucea Roşie Călăraşi şi Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” au fost puse în mişcare, iar voluntarele Nicoleta Lică şi Oana Constantin s-au implicat foarte mult în desfăşurarea acestui eveniment. Ele au şi prezentat pe scenă. Doamna director a acestei şcoli, profesoara Otilia Mărgărit, şi doamna director adjunct, profesoara Cristina Pătra, s-au implicat şi dumnealor foarte mult şi sper să colaborăm în continuare şi la alte evenimente. Menţionez că totul a fost transparent.

R: Ce alte cazuri sociale se află în prezent în atenţia Crucii Roşii Călăraşi?

A.G.: Mai avem în continuare cazul Anei Aurică, este o fetiţă de 4 ani cu tetrapareză spastică şi mai are nevoie de 2.000 de euro ca să ajungă în Spania la tratament. Avem deja factura proformă de la spitalul din Barcelona. Iarăşi am strâns bani pentru Dragoş Radu, băiatul din Dorobanţu, care este internat în Bucureşti, care a suferit arsuri grave în urma unei explozii a unei butelii. Banii acestuia sunt în cont şi aşteptăm acte doveditoare pentru a-i dona bănuţii. Mai avem şi pe Vasile Dinu, un pompier călărăşean, care are nevoie de ajutorul nostru pentru investigaţiile medicale ce se impun, în urma diagnosticării cu cancer la pancreas şi multiple complicaţii. Sperăm ca şi pentru aceste cazuri, călărăşenii să ne fie alături pentru a le alina suferinţele celor doi copii şi a salvatorului de vieţi, şi anume a pompierului Vasile Dinu.

R: În afară de ajutorarea cazurilor sociale, ce v-aţi mai propus să realizaţi în acest an?

A.G: În acest an ne propunem şi ne dorim încheierea de parteneriate şi cu alte localităţi din judeţul Călăraşi, să putem continua toate proiectele începute în anii anteriori. De asemenea, ne propunem să facem rost de cât mai multe donaţii şi sponsorizări pentru proiectele nostre, ne dorim să putem achiziţiona un automobil pentru a putea transporta donaţiile şi voluntarii şi să mai achiziţionăm cinci corturi mari pentru buna desfăşurare a taberei Danubius.

R: Vă mulţumesc pentru interviul acordat şi vă doresc mult succes în desfăşurarea acţiunilor dumneavoastră!