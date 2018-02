Cenaclul Literar – Artistic „Phoenix” Călăraşi a organizat, la finele săptămânii trecute, un eveniment cultural prin intermediul căruia Nicoleta Stanciu şi-a lansat cartea „Somnul Fluturilor”.

Evenimentul a fost găzduit de Muzeul Municipal Călăraşi. Sala a devenit neîncăpătoare. Rodica Iacob, membră a Cenaclului Literar – Artistic „Phoenix”, a declarat: „Nicoleta Stanciu a strâns, în această carte, trăiri şi sentimente exprimate aşa cum sufletul ei sensibil le-a dictat. Sunt cântece de bucurie, de jale, de iubire, un univers în care autoarea se simte în largul ei”.

Profesor Victor Gaidamut: „Pentru mine, poezia Nicoletei este un moment de răsfăţ afectiv şi spiritual”

Profesorul Victor Gaidamut, la rândul său membru al cenaclului, a dat citire câtorva poezii şi a precizat că poezia Nicoletei Stanciu l-a impresionat.

„Sunt unul dintre cei care cunosc poezia Nicoletei Stanciu, iar pe mine m-a impresionat. Textul ‘Răscruci’ se întemeiază pe tema alterităţii, adică a existenţei celuilalt, nu suntem de unii singuri, deci, pe tema existenţei alterităţii, adică a celuilalt şi a celeilalte, alteritate de esenţă şi origine divină. La intersecţia dintre gânduri şi sentimente, Nicoleta Stanciu îşi sculptează destinul. În intersecţia de gânduri şi sentimente se întâlneşte cu un altul sau cu alteritatea masculină şi în acest context de intersecţie îşi configurează destinul. Alteritatea la care m-am referit se mai regăseşte şi în textul ‘El este ea, ea este el’. Cred că e de prisos să spun că în poezie, prin cuvânt, poetul devine întemeietor de lume şi de sens şi îmi place să cred că Nicoleta va ajunge după un timp de creaţie să impună cititorului o lume, adică o viziune şi un sens existenţial. Ţinând cont că în poezia ei dialoghează cu divinitatea, poate că va impune sensul pe care ni l-a oferit Creatorul. Lirica Nicoletei Stanciu este pentru mine un asemenea exemplu. Experienţa de viaţă i-a oferit şansa de a trăi sentimentul că atât ea, cât şi el devin mai uşori decât secundele, doar cât fiecare trăieşte în celălalt. Versurile mă trimit la momentul creaţiei, când Dumnezeu, dorind să îi amelioreze plictiseala lui Adam, a dislocat o coastă a acestuia şi din ea a făcut-o pe Eva. Poezia Nicoletei are o prospeţime de sentiment şi exprimare care merită citită. Confesiunea lirică a Nicoletei este pe cât de tulburătoare, pe atât de proaspătă ca rostire. Cuvintele cu mesaj divin au prioritate în poezia Nicoletei Stanciu, cuvintele cu energii constructive, care implică metale şi pietriş din care se poate construi, în viziunea Nicoletei, coloană infinită a gândirii. Reiau cuvintele acestea ca alte metafore pe care se întemeiază existenţa noastră. Cuvintele au viziunea poetei şi potenţial manipulator. Realitatea vieţii demonstrează că între ziduri de cuvinte ne ascundem şi deopotrivă ne descoperim ca într-un joc. Jocul vieţii se desfăşoară în aria polisemantică a două cuvinte: foc şi apă. Ele devin metafore în textul Nicoletei, două metafore ale căror multiple semnificaţii se intuiesc uşor şi din care nu excludem ideea vitalităţii şi purităţii, apa ca element vital fundamental şi focul ca element purificator. Cred că poezia are încă şanse nelimitate prin metaforă să supravieţuiască şi să emoţioneze. Textele pe marginea cărora am realizat acest comentariu fac dovada că Nicoleta Stanciu se bucură de posesia unei gene artistice autentice, altfel spus are talent. Urmează ce e mai greu, confirmarea, dar noi îi dorim succes în realizarea coloanei infinite de gânduri şi sentimente. Despre poeziile Nicoletei Stanciu să spunem că aduc un suflu liric proaspăt, o viziune uşor romantică. Nicoleta crede în valorile umane şi le promovează într-un limbaj metaforic inedit, trăind într-o bună înţelegere cu Dumnezeu. Poate exprima mesaje optimiste şi mai puţin dorinţa de împlinire prin iubire şi creaţie. Să nu trecem cu vederea nici resursele de imaginaţie lirică ale Nicoletei. Pentru mine, poezia Nicoletei este un moment de răsfăţ afectiv şi spiritual”, a menţionat profesorul Victor Gaidamut.

Nicoleta Stanciu: „‘Somnul fluturilor’ este real şi viu, înseamnă meditaţie, întrebări şi încercarea de a-mi întâlni sufletul”

Autoarea cărţii proaspăt lansate, Nicoleta Stanciu, a afirmat despre „Somnul Fluturilor” că este o călătorie prin spaţiul ei interior.

„Vă mulţumesc tuturor pentru că sunteţi alături de mine. Mulţumesc Muzeului Municipal pentru disponibilitate şi găzduire. Mulţumesc cenaclului ‘Phoenix’ pentru organizarea acestui eveniment, colegilor mei prezenţi, cu precădere acelor colegi care prin implicarea şi energia lor fac acest cenaclu să fie viu. Cine sunt eu? Nu pot să vă răspund, am să vă spun doar cine cred că sunt. Cred că sunt forma gândurilor mele uşor desprinse de pământ, cred că sunt gândul inimii unde copilul adoarme netezindu-şi visele cu palma, cred că sunt sunetele care mă cheamă conturând grafic forma numelui meu, Nicoleta Stanciu. Scrisul este un drum spre mine, mă caut pe mine însămi în scris. Despre ‘Somnul Fluturilor’ pot să vă spun că este o călătorie prin spaţiul meu interior. Pentru mine, fluturele este un simbol al transformării personale, iar ideea care m-a frământat a fost că o viaţă de om începe şi se termină de mai multe ori, că un sfârşit este un început. Am asemănat calea noastră spre transformare cu aceea a unui fluture în lupta lui de a-şi transcende propria formă. Somnul fluturilor este dorinţa de continuare, de regăsire în punctele de uitare şi se vrea o reflecţie asupra marilor întrebări desigur cu răspunsuri mici şi câteodată chiar fără răspunsuri. Se spune despre fluturi că au în vârful antenelor nişte noduri mici care îi ajută se se orienteze eficient. Atunci când le lipseşte o antenă se învârt în cerc din cauza neputinţei de a găsi calea. Cred că toţi ne pierdem uneori simţul interior al direcţiei şi pentru a ne regăsi trebuie să fim conectaţi cu sufletul nostru. ‘Somnul fluturilor’ este real şi viu, înseamnă meditaţie, întrebări şi încercarea de a-mi întâlni sufletul”, a spus Nicoleta Stanciu.

Elevii Colegiului Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi au susţinut un moment artistic în care au recitat poezii şi au cântat la flaut. La final, toţi cei prezenţi au primit cărţi cu autograful poetei Nicoleta Stanciu.